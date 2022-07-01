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Новости За рубежом
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Германия (6022) Калининград (103) Литва (2125)

Германия боится военного конфликта с РФ из-за действий Литвы относительно Калининграду, – Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

По данным Spiegel, правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. В ФРГ опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть вовлечены в возможный военный конфликт с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен производиться через территорию ЕС. "Это транспорт из России в Россию. Это разрешено", - считают в правительстве Германии.

В Берлине опасаются эскалации конфликта с Россией. Там считают, что Москва может применить силу для создания наземного коридора. Канцлер Олаф Шольц неоднократно отмечал, что одной из его важнейших целей является предотвращение превращения НАТО на партию войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

30 июня литовские чиновники заявили: "Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Они опасаются, что их солдаты могут ввязаться в военный конфликт и дать себя запугать России".

Читайте: Продолжаем санкции в отношении транзита в Калининград, - премьер-министр Литвы Шимоните

Уже около двух недель Еврокомиссия и Литва обсуждают, подпадают ли транзитные товары для Калининграда под санкции ЕС.

Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть готово к 10 июля, когда вступят в силу следующие санкции, сообщает издание. Литва настаивает на соблюдении закона при толковании санкций. "Мы не изменили своего отношения, ЕС изменил", – говорят в Вильнюсе.

Еще в апреле Еврокомиссия заверила, что санкции будут также применяться к транзиту в Калининград и с него — "каждый раз, когда товары из России пересекают границу ЕС как по железной дороге, так и по суше", - отмечает Spiegel.

Также читайте: Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters
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Топ комментарии
+79
Зато Литва никого и ничего не боится. Респект.
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30.06.2022 23:56
+65
Нет, просто Литва понимает что она следующая... а Германия думает ,что она далеко ...
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01.07.2022 00:00
+63
Німцям потрібно вставити затичку в зад, бо вони з переляку обдрістають пів-європи.
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01.07.2022 00:02
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Если США поддержат Литву то Европа ничего не сможет сделать.
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01.07.2022 02:53 Ответить
коли німці стали такими сцикунами,

якийсь двірник вася шось ляпне,
а німці одразу ой це ж ескалація
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01.07.2022 02:54 Ответить
Немецкое тправуительство пусть уйдёт ву отставку и лёжа под кроватью продолжает бояться россию.Россию уже двно показательно нЕ БОЯТСЯ даже те европейские страны,которые намного менее мощны.чем Германия..Немцы просто доигрывают карту сделки с Газпромом и реално чего правительство германии боится ,так это уже инициированного расследования по вопросу-КТО и КАК из правящей верхушки за последние 29 лет сделал Германию абсолютно зависимой от российского газа.Немецкие власти ещё стали критикованы европейскими союзниками за препятствие вооружения Украины..То есть,налицо подыгрыш Кремлю.так что страх "воевать с россией" -мираж,есть страх ОТВЕЧАТЬ с РОССИЕЙ
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01.07.2022 03:49 Ответить
Україна, Литва, Польща - не бояться, хоча менші за економічною потугою, зато Німеччина котра має 2x перевагу по ввп - срется як не знаю що... Німці, що з вами стало, куди ділася ваша тевтонська ярость ? 💩
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01.07.2022 04:51 Ответить
Ця "німеччина" зламалася - несіть нову!
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01.07.2022 05:14 Ответить
Все-таки мабуть час скинути німеччину і францію "з пароплаву історії", зараз на арену виходять ВБ, Польща та країни Балтії, а після нашої перемоги - сподіваюсь і Україна долучиться до наших справжніх друзів на кшталт тих самих литовців.
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01.07.2022 05:18 Ответить
Якщо змоделювати таку ситуацію, що у Литві немає німецьких солдат, а є інші солдати представники НАТО, то у разі нападу на Литву, що відмовиться Німеччина виконувати свої обов'язки відповідно до 5 статті Уставу чи як ?Якщо влада Німеччини так бо'їться бути втягнута у воєнні конфлікти/війни, то може хай виходить з НАТО, бо крім другої "арміїї" світу є ще інші
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01.07.2022 05:37 Ответить
Відмовиться шмульц і одразу подасть у відставку.
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01.07.2022 06:52 Ответить
Шмульц не лідер нації. Дівчата в бундестазі та бундесвері - гут!
Не здивуюся, якщо у випадку нападу ********** на країну нато бундесвер очолить баронеса ФДЛ.
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01.07.2022 06:47 Ответить
Дівчата від бабусь та прабабусь знають, що за збочена худоба радянський солдат, в даном випадку кацап, а це іще гірше.
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01.07.2022 07:57 Ответить
*****, це за руzким кораблем!
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01.07.2022 06:48 Ответить
Ганси знову обісцялись.
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01.07.2022 06:56 Ответить
У тевтонських рицарів ведмежа больезнь
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01.07.2022 07:54 Ответить
уряд Німеччини більше турбується не про Калінінград , а про Кенінгберг
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01.07.2022 07:19 Ответить
Кенігсбе́рг (нім. Königsberg)
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01.07.2022 07:21 Ответить
Тепер мені зрозуміло, хто морозить сьомий пакет санкцій на парашу
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01.07.2022 07:22 Ответить
Вони побоюються, що їхні солдати можуть дати залякати себе Росії!!
Вувіку підкажіть, що тут новый сюжет для німецького порно намалювався, крутіше його "Сватів"!
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01.07.2022 07:33 Ответить
а дозволено 9-ти этажки и торговые центры бомбить ракетами?
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01.07.2022 07:43 Ответить
Німці,ви ж колись були такі сміливі,коли розв'язали 2 гу світову війну. А зараз стали такими сцикливими, боїтесь захищатись? Що з вами сталось?Якесь позорисько!!!
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01.07.2022 07:47 Ответить
и первую тоже.. А шас.. один пан Шульц.. поссыкивает вольсика...
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01.07.2022 08:50 Ответить
Мені ось цікаво, а накуя потрібні содати, що «бояться бути втягнутими у військовий конфлікт»? Накуя ви їм гроші платите? Воювати - це ж їх робота, ні?
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01.07.2022 08:00 Ответить
Сраку цілувати *****, значно безпечніше!
Війна теж виникла, але трохи далі!
Шольцу треба зрозуміти просте правило: гопники ніколи не нападуть на людину, якщо розуміють, що вона буде чинити опір!
Ніколи!
Бо вони сцикуну і нікчеми і нападають лише на слабких.
А параша це самий справжній гопник.
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01.07.2022 08:27 Ответить
Стурбовані сцикуни.
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01.07.2022 09:07 Ответить
Це просто якась ганьба. Німеччина дискредитує НАТО.
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01.07.2022 09:25 Ответить
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01.07.2022 09:52 Ответить
ссыкуны немецкие,думают что кацапы не придут к ним!а они могут повторить!
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01.07.2022 09:54 Ответить
Всетаки Джордж Орвел (псвевдонім) був генільним письменником. так тонко відчувати і все описати в 1984 просто геніально, він недарма в 1984 і Фермі тварин описав всю політику. і недарма там була Євразія від Лісабона до владивостока... вони прям хочуть прям мріють про сильну руку московського тсаря у себе в дупі, всі ці французи німці італійці, їм прям хочеться дуже дуже швабру в дупу і тувинсько-бурятьско-чечеснький піструн в їх матерів синів дочок і сестер у всі дихально-пихальні шляхи ПРЯМ МРІЮТЬ!

ГАНЬБА не німці а шмат лайна. нащадки згвалтувань дідами, клінічні генетичні раби !
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01.07.2022 10:02 Ответить
"Пробзділо шось у датському німецькому князівстві. О часи, о Германія нещасна"
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01.07.2022 10:07 Ответить
А німці ще й досі сподіваються десь пересидіти війну, у погрібі! .... Отжеш іуди!
Хочуть бути "лідерами" Європи, але бояться забруднити руки ..... Лицемірні падлюки!....
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01.07.2022 10:55 Ответить
Боїться, що солдати будуть воювати? А навіщо тоді взагалі солдати?
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01.07.2022 11:04 Ответить
Что это за политик? Вместо того, чтобы потирать руки под столом Бундестага, он взял и обоссался прилюдно, забыв о том, что это территория - Кёнигсберг, имеет такое же отношение к кровавой чекистской империи, как и Курильские острова. Почему ему вовремя никто не прикрыл рот, лучше бы промолчал! Позорище да и только.
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01.07.2022 11:04 Ответить
Фрицы сцыкуны. Если бы русские напали на Германию, те сразу же сдалися б.
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01.07.2022 11:06 Ответить
«Боїться, що солдати можуть бути вовлечени у конфлікт ». А для чого вам тоді солдати? Солдати бояться конфлікту? Це стандарти НАТО?
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01.07.2022 14:16 Ответить
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