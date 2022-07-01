В результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранено 38, - ОК "Південь" ВИДЕО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и база отдыха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Количество погибших в результате ракетных ударов по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области составляет 17 человек, среди которых один ребенок.
Оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.
Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.
Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:15 при разборе завалов девятиэтажного жилого дома в пгт Сергеевка дополнительно изъяты тела 2 человек. Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка).
По уточненной информации, в результате удара по территории базы отдыха в пгт Сергеевка погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.
Согласно последним данным ГСЧС, на данный момент известно о 19 погибших и 38 пострадавших, из которых 6 детей.
Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС.
По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, с них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.
Пожалуйста, подождите...
А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.
Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)
Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).
Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.
Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.
Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.
І я знаю, що так воно й буде.