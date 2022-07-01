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В результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранено 38, - ОК "Південь" ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и база отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Количество погибших в результате ракетных ударов по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области составляет 17 человек, среди которых один ребенок.

Оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.

Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:15 при разборе завалов девятиэтажного жилого дома в пгт Сергеевка дополнительно изъяты тела 2 человек. Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка).

По уточненной информации, в результате удара по территории базы отдыха в пгт Сергеевка погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.

Согласно последним данным ГСЧС, на данный момент известно о 19 погибших и 38 пострадавших, из которых 6 детей.

Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС.

По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, с них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.
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Топ комментарии
+81
До чого хворий народ. Не в ***** там справа. Вони там всі моральні виродки.
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01.07.2022 08:17
+70
Кацапы, вы все одинаковые, вы просто ущербные мрази, которые наслуждаются убийствами и страданиями людей. Вы нация террористов и подонков!
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01.07.2022 08:21
+63
Вот в этом вся ваша низость и трусость, вы не можете воевать против армии, вы обсыраетесь и убегаете как девочки, зато прекрасно воюете с мирным населением, вы боитесь НАТО, ибо будете уничтожены в считанные часы, поэтому вы, как ущербные сцыкуны, нападаете только на те страны, которые не могут вам дать сдачи, но с Украиной вы просчитались, поэтому и беситесь.
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01.07.2022 08:26
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це ще один теракт, або ні? скільки терактів ще повинна здійснити ця збочена срана, щоб її нарешті визнали спонсором тероризму..., або просто країна - терорист...
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01.07.2022 10:49 Ответить
тварюки та нелюди. воює з нами не путлєр а кацапський народ , яких підтримує майже все населення оркостану, в голові не вкладається звідки у тих зайвохромосомних така жорстокість. їх виправить тільки могила незалежно від статі
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01.07.2022 13:18 Ответить
Як сказал генерал Кривонос: якщо в Зеленського є яйця то він повинен дозволити стріляти по базам в Білорусі та рашці так щоб там все горіло не зупиняючись . Крім того як він сказав в Україні є спеціалі війська на тренуванн яких витрачено багато грошей та їх не задіють до диверсій в самої рашці і та Білорусі якщо б це робили щоб там нищити всю інфрастуктури не зупиняючись щоб вони здригалися від вибухів то ситуаціях б змінилася в Україні та на фронті. Так каже генерал Кривонос . І так звиняайні люди думають теж бо тільки так можна щось змінити а не сидіти та чекати коли всю Україну знищат
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01.07.2022 14:10 Ответить
Рашисты-вы сатана!Скоро,будут ******* и по вашим городам и селам,вашим семьям,вашим ублюдкам детям...Аминь.
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01.07.2022 14:54 Ответить
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01.07.2022 15:54 Ответить
Шкода загиблих та покалічених. Та чи розуміють жителі Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, що їм прилітає за їх голосування в 2019 за "зелену владу", за "новиє ліца"? А який тут зв'язок, скажете ви? Простий: хочеш миру, готуйся до війни! На добре озброєного дядька ніхто не наважиться напасти! А як готувалися до війни "новиє ліца" всі бачили. При Пороху встигли виготовити ОДНУ "Богдану" та кілька "Нептунів" і УСЬО! Тепер прилітає.
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01.07.2022 17:42 Ответить
Можно понять, но не простить СССР, который бомбил чужой Афганистан, или США, которые уничтожали далёкий Вьетнам. Но когда РоССия, связанная миллионами нитями родства и многовекового сотрудничества с Украиной, варварски умерщвляет своих вечных соседей, -- это находится за гранью разума.
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01.07.2022 18:02 Ответить
Що зрозуміти: в Сергіївці крім готелів, баз відпочинку і розважальних закладів НІЧОГО НЕ МАЄ. Це такий собі аналог більш відомої Затоки?
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01.07.2022 19:20 Ответить
То прочитайте про Батурин в 17**. І недарма ***** недавно згадувало російську-шведську війну
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02.07.2022 08:23 Ответить
А що ж наш говнокомандуючий? Все ще сцить бити по кацапії? Все ще хоче заглянути в жопу путлеру?
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01.07.2022 19:12 Ответить
В тій Сергіївці, по якій вдарили ракетами, в принципі немає жодного об'єкту, який тягне хоч трохи на "військовий". Це типічне курортне містечко, до того ж в якому більша частина відпочинкової інфраструктури навіть не українська, а молдовська (ще з часів СРСР Сергіївка орендувалася молдовськими юроособами з доброї волі України, зважаючи на те, що Молдова не має морського узбережжя для відпочинку своїх громадян). Молдова мала б тепер надати Україні повний картбланш на знищення російської бази в Придністров'ї).
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01.07.2022 19:17 Ответить
ви що не зрозуміли , що вони почали робить терор і нищити населення,щоб тримати його в страхі чи думаєте ,що за тиждень Кременчуг, Сергіївка, Миколаїв-це співпадіння ?
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02.07.2022 08:27 Ответить
Пілоти (і авіатехніки також) мають гинути на землі, в місцях постійної дислокації (в своїх казармах, квартирах, гуртожитках, їдальнях тощо) - для цього і існують спецоперації.
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01.07.2022 19:23 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:54 Ответить
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