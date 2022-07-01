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Австралия (386) Кабаева (59) Патрушев (74) Россия (91304) санкции (10623)

Австралия ввела санкции против 16 россиян, среди которых Кабаева, Патрушев и Путины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

австралія

Правительство Австралии внесло в свои санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов и членов их семей, причастных к развязыванию войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа".

Также в санкционный список попали и племянники российского президента Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

Кроме того, под ограничения попали:

– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов
– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов
– председатель правления банка Россия Михаил Клишин
– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков
– девелопер Год Нисанов
– министр строительства Ирек Файзуллин
– министр транспорта Виталий Савельев
– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев
– детский омбудсман Мария Львова-Белова
– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин
– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий

Смотрите: Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж
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Австралійцям-черговий респект...
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01.07.2022 09:07 Ответить
происходит оккадафливание туПина......
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01.07.2022 09:13 Ответить
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01.07.2022 09:25 Ответить
Кацапів потрібно давити по всьому світу , як клопів , щоб не пили людську кров !😠
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01.07.2022 09:20 Ответить
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01.07.2022 09:24 Ответить
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01.07.2022 09:26 Ответить
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01.07.2022 09:35 Ответить
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01.07.2022 10:13 Ответить
"Страшні" санкції-міністр Ірек Файзуллін не побачить кінгуру.)))
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01.07.2022 11:09 Ответить
ПутAни?
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01.07.2022 11:53 Ответить
ждем от соловьева басню как они просверлят Землю, что бы кривизна не мешала, и чудо аналоговнонетами снесут Австралию из нутри
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01.07.2022 12:01 Ответить
 
 