Австралия ввела санкции против 16 россиян, среди которых Кабаева, Патрушев и Путины

Правительство Австралии внесло в свои санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов и членов их семей, причастных к развязыванию войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа".

Также в санкционный список попали и племянники российского президента Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

Кроме того, под ограничения попали:

– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов

– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов

– председатель правления банка Россия Михаил Клишин

– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков

– девелопер Год Нисанов

– министр строительства Ирек Файзуллин

– министр транспорта Виталий Савельев

– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев

– детский омбудсман Мария Львова-Белова

– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин

– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий

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