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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) ликвидация (1952) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июля потери личного состава противника составляют около 35 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1577 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3736 (+10) ед,
артиллерийских систем - 796 (+6) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 186 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
крылатые ракеты - 143 (+0),
корабли /катера - 15 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,
специальная техника - 61 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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01.07.2022 09:33 Ответить
Па састаянию здаровья.
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01.07.2022 09:36 Ответить
этот кусок гондураса и про нептун тоже самое говорил
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01.07.2022 09:34 Ответить
Так - дуже мутний тип, який спирається у своїх висновках хто зна на що.
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01.07.2022 09:40 Ответить
Таки катерок тютю.
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01.07.2022 10:16 Ответить
Чунга - чанга! ⛴
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01.07.2022 12:15 Ответить
Эти цифры, особенно по живой силе, абсолютно не работают по РФ. Зря печатают. Как минимум от 150- 180 тыс убитыми начнут срабатывать. И медленно. Мы не учли уроки двух чеченских войн. Там погибло очень много, очень, и все граждане РФ. И никто и не пикнул. Там и пол миллиона пройдет. Мы имеем дело с нелюдями.
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01.07.2022 11:21 Ответить
Вообще-то и в первую, и во вторую войну в Чечне нарратив был "патерьнет". НТВ, которое тогда ещё было реально независимой телекомпанией, как-то раз, уже во время второй Чеченской емпнип, опубликовало интервью с проводником поезда, который говорил: "Каждый день вагонами везём, человек по 70". Была волна негодования, НТВ де распространяет фейки - слова ещё не было, но мораль не меняется.

А так - да, и полляма, и лям. Цифрам, которые публикуют ВСУ, доверия нараисе будет не больше, чем в Украине - российским. Население надрессировано верить новостям.
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01.07.2022 15:10 Ответить
Фактично можна констатувати, що війна майже перейшла у позиційну фазу.
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02.07.2022 09:18 Ответить
 
 