Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июля потери личного состава противника составляют около 35 750 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1577 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3736 (+10) ед,
артиллерийских систем - 796 (+6) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 186 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
крылатые ракеты - 143 (+0),
корабли /катера - 15 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,
специальная техника - 61 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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А так - да, и полляма, и лям. Цифрам, которые публикуют ВСУ, доверия нараисе будет не больше, чем в Украине - российским. Население надрессировано верить новостям.