Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июля потери личного состава противника составляют около 35 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1577 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3736 (+10) ед,

артиллерийских систем - 796 (+6) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 186 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),

крылатые ракеты - 143 (+0),

корабли /катера - 15 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,

специальная техника - 61 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.