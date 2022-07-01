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война (46904) геноцид (390) Россия (91304) Чечня (625)

Во время Первой чеченской войны было возбуждено дело о геноциде, который совершала армия РФ, собрано 64 тома материалов, - генпрокурор Ичкерии Сербиев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чечня

Российские оккупанты, которые совершают зверства на территории Украины, во время Первой чеченской войны также совершали военные преступления.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генпрокурор Чеченской Республики Ичкерия Хаваж Сербиев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после первой чеченской войны в генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело о геноциде.

"Она была сконцентрирована в аппарате генпрокуратуры с распределением по каждому району нашей территории. В каждом районе расследовались факты геноцида, военных преступлений российской армии. И стекалось все в общее уголовное дело, доведенное до 64 томов. Каждый том - это по меньшей мере 400 страниц. Это то, что мы успели охватить", – рассказал Сербиев.

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Но, продолжил генпрокурор, до начала второй агрессии России не удалось даже определенное количество из этого материала передать Гаагскому трибуналу.

"Потому что Россия внутри Чечни создала огромные проблемы, вал за валом накладывались события друг на друга. Правоохранительные органы и, конечно, генпрокуратура, мы просто физически не успевали довести до логического завершения хотя бы часть этого дела по военным преступлениям российской военщины в Чеченской Республике". мы не успели", - объяснил Сербиев.

Однако уже во время второй агрессии часть материалов смогли передать Гаагскому трибуналу.

"Было передано около 12 томов материалов. Часть вернули, которые были несоответствующе оформлены по нормам международного права. У нас не было ни одного опыта. Оставили только 6 томов. Затем снова начались активные военные действия, и вскоре полностью была оккупирована вся территория. И дальнейший процесс , опять же, был приостановлен", - добавил он.

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Топ комментарии
+16
А у якій війні вони воювали інакше? Може в Афганістані? А може у Другій світовій? Геноцид народів це і є основа їхньої імперії, з часів її заснування Ордою.
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01.07.2022 09:32
+11
Московити інакше не вміють.

Їх методи з моменту їх появи не міняються. Як колись більше чим півтисячоліття назад вони зробили геноцид всіх жителів Новгородської республіки, топили та різали дітей, а потім ще століття чистили територію. Так само вони діяли за ссср тими усіма голодоморами, червоними терорами. Так само вони діяли в Ічкерії. Так само вони пробували діяти в Україні тепер, одне що їм часу не хватило і все видно, а тому проблемно все для них. І я більше чим впевнений що це не весь список де і коли вони робили геноциди.
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01.07.2022 09:39
+7
Казламордія тільки і живе війнами. По іншому існувати вони не вміють.
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01.07.2022 09:36
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А у якій війні вони воювали інакше? Може в Афганістані? А може у Другій світовій? Геноцид народів це і є основа їхньої імперії, з часів її заснування Ордою.
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01.07.2022 09:32 Ответить
Казламордія тільки і живе війнами. По іншому існувати вони не вміють.
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01.07.2022 09:36 Ответить
скрепа
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01.07.2022 09:44 Ответить
Московити інакше не вміють.

Їх методи з моменту їх появи не міняються. Як колись більше чим півтисячоліття назад вони зробили геноцид всіх жителів Новгородської республіки, топили та різали дітей, а потім ще століття чистили територію. Так само вони діяли за ссср тими усіма голодоморами, червоними терорами. Так само вони діяли в Ічкерії. Так само вони пробували діяти в Україні тепер, одне що їм часу не хватило і все видно, а тому проблемно все для них. І я більше чим впевнений що це не весь список де і коли вони робили геноциди.
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01.07.2022 09:39 Ответить
И что дальше? Так все эти криминальные дела и остались под столом. Кремлевский нацистский режим будет наказан только если проиграет на поле боя.
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01.07.2022 09:39 Ответить
Рамзанка нормально рашистам бошки отрезал, получил хероя раиси
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01.07.2022 09:41 Ответить
Походу он и сейчас в Твиттере воюет люто.
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01.07.2022 09:46 Ответить
Не и что?
ППР -посидели поговорили разошлись
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01.07.2022 09:48 Ответить
Ось дуже хороша стаття про поведінку дикої московщини....

"Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества..."

Повний текст читайте тут:

https://m.glavcom.ua/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html
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01.07.2022 09:54 Ответить
Дуже добре. На той момент ці 64 томи були проігноровані. На часі скласти все до купи та придушити гідру путінізму. Відверто кажучи, не завадило б ще повна недовіра рамзану безпосередньо в суспільсві Ічкерії.
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01.07.2022 09:54 Ответить
Фільм про Чечню "Русизм".
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01.07.2022 10:07 Ответить
победителей не судят
судят победители
раша-фашисткая банда должна быть уничтожена
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01.07.2022 10:13 Ответить
К сожалению Европа и США отреагировали молчаливым сожалением и только.А вот получив по сусалам и санкции мордор бы не сунулся в Осетию,Грузию,Сирию,Украину.Уж очень долго преступления кацапов не получают международного осуждения и наказания.
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01.07.2022 10:46 Ответить
Й що, когось покарали, засудили? Те саме й зараз відбувається. Ніхто не може притягнути кремлівських злочинців до відповідальності з зрозумілих причин. Тому, до одного місця це все
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01.07.2022 10:51 Ответить
Так чому існує Кадирів та його оточення? Що, продались за рублі?
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01.07.2022 10:54 Ответить
Щось мені підказує, що рф, потім, буде розраховуватись з чеченцями по другому колу ...
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01.07.2022 10:56 Ответить
Зiбрали докази i шо з того рашке? 26 лет прошло. Так же будет и c нашими доказами и позовами в международные суды. Поэтому Путин сра...ть хотел на все гааги и ЕСПЧ вместе взятые.
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01.07.2022 11:21 Ответить
 
 