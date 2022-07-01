Оккупанты видят, что люди продолжают возвращаться в Харьков, поэтому активно его обстреливают, - Синегубов

Российские войска продолжают обстреливать Харьков с целью террора против местного населения. Удары наносятся как с оккупированных территорий Украины, так и России.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В основном россияне бьют по Харькову реактивными системами залпового огня.

"Это даже не "Град" - это "Смерч" и "Ураган", у которого дальность стрельбы ориентировочно 40 километров. Поэтому они могут доставать в город и с наших временно оккупированных территорий, и с территории РФ", - рассказал глава ОВА.

Оккупанты обстреливают постоянно, повреждая критическую инфраструктуру, газопроводы, электросети, водопроводы, ТЭЦ.

По словам Синегубова, первая цель врага – это террор местного населения, чтобы сеять панику и, наверное, взорвать веру в нашу победу.

Глава ОВА отметил, что в России четко видят аналитику, что люди продолжают активно возвращаться в Харьков и их это не устраивает: "Поэтому они хотят постоянно держать людей в напряжении. И учитывая это, противник бьет по детским садам, по больницам . Это прежде всего террор против местного населения".

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