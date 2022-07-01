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Оккупанты видят, что люди продолжают возвращаться в Харьков, поэтому активно его обстреливают, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,політех

Российские войска продолжают обстреливать Харьков с целью террора против местного населения. Удары наносятся как с оккупированных территорий Украины, так и России.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В основном россияне бьют по Харькову реактивными системами залпового огня.

"Это даже не "Град" - это "Смерч" и "Ураган", у которого дальность стрельбы ориентировочно 40 километров. Поэтому они могут доставать в город и с наших временно оккупированных территорий, и с территории РФ", - рассказал глава ОВА.

Оккупанты обстреливают постоянно, повреждая критическую инфраструктуру, газопроводы, электросети, водопроводы, ТЭЦ.

По словам Синегубова, первая цель врага – это террор местного населения, чтобы сеять панику и, наверное, взорвать веру в нашу победу.

Глава ОВА отметил, что в России четко видят аналитику, что люди продолжают активно возвращаться в Харьков и их это не устраивает: "Поэтому они хотят постоянно держать людей в напряжении. И учитывая это, противник бьет по детским садам, по больницам . Это прежде всего террор против местного населения".

Читайте: Россияне в течение суток били по Харьковщине из РСЗО, нанесли ракетные удары. ВСУ отбросили врага в направлении Дементиевки, - Синегубов
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Бредятина. Оркеи просто терроризирую город. Это раньше они уничтожали объекты инфраструктуры, сейчас бьют просто по жилому сектору
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01.07.2022 10:46 Ответить
Где удары по их установкам в ответ? Если ответки от нас не будет, то чего ж им не обстреливать?? Военные уже б давно отвечали и по территории москалей и по территории бульбашей, но видимо есть политическое решение из ЗЕленой ОПы о том, что отвечать "низзя"...
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01.07.2022 10:55 Ответить
Он дебіллл? Чи слюга?
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01.07.2022 11:02 Ответить
шикарна причина вбивати дітей: бо бачать, що люди повертаються додому
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01.07.2022 11:02 Ответить
Харків'янам потрібно готуватися до зими без обігріву. Ляпами влади необігрішся. Вода в неотоплюємих будівлях,теж проблемна
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01.07.2022 11:06 Ответить
 
 