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Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о высокой вероятности нападения белорусских войск на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты России резко увеличили количество информационно-психологических мер по высокой вероятности нападения на Украину белорусских войск.

Для этого враг использует:

- устойчивое выражение "ракетный удар будет в 04:00";
- ссылка на анонимный авторитет, в частности "где-то из СБУ", "человек с верхов говорил, что в эту субботу точно пойдут", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты пытаются начать кампанию с нарративом об открытии границ для мужчин.

"Цель – провоцирование панических настроений внутри Украины для внутренней раскачки ситуации. По данным ГУР МО, Беларусь не сформировала на границе ударные группировки для возможного нападения, а для их формирования нужно минимум две недели", - подчеркнули в ЦПИ.

Читайте: Роспропаганда отчаянно пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться Кремлю, - Центр противодействия дезинформации
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Топ комментарии
+16
Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
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01.07.2022 10:59
+10
Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
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01.07.2022 11:12
+7
Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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01.07.2022 11:08
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не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу Джерело: https://censor.net/ua/n335140
це вже було перед 24 лютого.
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01.07.2022 10:57 Ответить
Если бульбашей боятся, то перед юхлом нужно капитулировать❗
Лучше 👊💥
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01.07.2022 11:10 Ответить
Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
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01.07.2022 10:59 Ответить
резервы оттянет - придется танки, гаубицы, снаряды и проч тянуть на север, снимая с юга или с востока + постоянные обстрелы, террор городов. Я бы не стал недооценивать
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01.07.2022 11:03 Ответить
Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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01.07.2022 11:08 Ответить
армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню,

Ви дуже переоцінюєте білорашню.
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01.07.2022 12:50 Ответить
Но труселя могут і поцупити
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01.07.2022 12:03 Ответить
мета -паралізувати дороги біженцями
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01.07.2022 10:59 Ответить
Як вони можуть паралізувати?Біженці можуть пересуватись і через Чернівецьку обл. і через Одеську обл.А от порушити постачання зброї від союзників,це досить реальна ціль....
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01.07.2022 11:03 Ответить
Як бульбаші в Чернівцях візьмуться? З Польщі через Волинь йде постачання от там і паралізують дороги.
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01.07.2022 11:08 Ответить
Після того, як влада запевняла український народ, що Путін не нападе, то все перебільшення. Якось перестаєшь довіряти що там згори тепер запевняють.
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01.07.2022 10:59 Ответить
А може тобі вбрати памперси, так на всякий випадок?
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01.07.2022 11:23 Ответить
Ти хворий на голову? Хто ховається чи боїться? Річ йде про заяви, яким нема довіри. Використаний памрерс теж вдінь собі на голову дебіл, все рівно там не хватає мізків.
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01.07.2022 12:44 Ответить
так ховайся тоді під мамкиною спідницею
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01.07.2022 11:45 Ответить
Бульбафюрер вже відправив на Донбас декілька потягів зі своїми запасами снарядів та ракет.
Чим він буде нападати?
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01.07.2022 10:59 Ответить
і що мордор хоче сказать цим що вони планують атакувати зs свого білоруского округу? або що білорусь і мордор це різні країни?
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01.07.2022 11:00 Ответить
У нас це постійно поширюють єрмаковсько-подоляковські ботоферми та підконтрольні ОПі ЗМІ.
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01.07.2022 11:04 Ответить
Пока лукашистам не дадим ***** они не успокоятся.
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01.07.2022 11:06 Ответить
Инсайд : нападут завтра прама на Польшу, **** та Украина. Первыми пойдут диверсанты с поднятыми руками и большими пустыми баулами, для захвата оптовых рынков. Прикрывать их будет артиллерия теми боеприпасами что отправили в рашку, танков и авиации к сожалению не будет, танкист скотина напился, а летчик **** заболел.
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01.07.2022 11:10 Ответить
Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
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01.07.2022 11:12 Ответить
скажемо так: серед білорусів є такі, як ви написали, і от вони й добровольцями за гроші підуть вбивати в Україну. Але в Білорусі адекватних набагато більше, ніж у Раші
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01.07.2022 11:32 Ответить
Ви проводили опитування ?
Чи вірите цим виродкам на слово ? Бо вони дуже "героїчні" язиком в інтернеті.
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01.07.2022 12:52 Ответить
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
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01.07.2022 15:01 Ответить
до 24 февраля нагнетали, теперь опять нагнетают. Главное, не поддаться на нагнетание.
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01.07.2022 11:16 Ответить
Тобто, ті іксперди, які просувають цей наратив, працюють на мордор? Ось Жданов і Ко жахали вчора.
А питання відсутності роботи і відкриття кордонів буде актуальним, якщо 16 млн людей вже потребують гумдопомоги і 7,5 виїхало. Але тим, хто "працює" біля корита, приймає драконові закони для залишків бізнеса, усякім гетьманцевим, цього не зрозуміти. Годуйте й надалі чінуш, мільтонів, податківців та ін. нероб за 1,5 млрд $ на місяць. Мерзенні паразити.
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01.07.2022 11:19 Ответить
Найцікавіще , що цю мильну бульбашку надувають зільониє рукавадітєлі Волині і Рівенщини.
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01.07.2022 11:20 Ответить
Мне интересно - как бульбошлепы колорадского жука геноцидят "Он же с нашим знаменем цвета одного". Можно и по шее получить от страшного брата. Мдя. Задача
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01.07.2022 11:22 Ответить
Думаю, що Лука не такий вже і дурень. Поки з його території стрілять, це одна справа. Він потім скаже, що його ніхто не і питав, бо він був у заручниках Путлера. І взагалі, що він жертва цієї війни, ще й компенсацію попросить. Друга, справа якщо він, особисто, як верховний головнокомандувач, віддасть письмовий наказ наступу на Україну. Тоді він стає таким же військовим злочинцем як і Путлер. А воно йому треба?
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01.07.2022 11:25 Ответить
Нікого не колише, що скаже ця гнида.
білорашня - посіпаки і агресори, винні в смертях та каліцтвах країнців і у знищенні житлових будинків та інфраструктури.
І відповідати ці покидьки будуть разом з москальнею.
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01.07.2022 12:54 Ответить
Ахах ... паника ... думаю этих бичей быдлоруских на полесье только и ждут чтобы в фарш превратить
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01.07.2022 11:34 Ответить
Нападуть, нападуть, обов'язково нападуть, тільки після того як "вусатий" вертітися перестане.... тобто - ніколи. Але пакостити буде - бо бункерний денюх не дасть.
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01.07.2022 11:35 Ответить
Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

WHAT? А как это они 27 тысяч подписей на петиции собрали?

Что за бред вообще, открывайте границы клоуны
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01.07.2022 11:45 Ответить
А мобилизованные беларусы об этом знают? И они прям готовы за ***** и усатого дебила идти под Джавелины)))
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01.07.2022 11:51 Ответить
 
 