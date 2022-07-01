Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о высокой вероятности нападения белорусских войск на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты России резко увеличили количество информационно-психологических мер по высокой вероятности нападения на Украину белорусских войск.

Для этого враг использует:

- устойчивое выражение "ракетный удар будет в 04:00";

- ссылка на анонимный авторитет, в частности "где-то из СБУ", "человек с верхов говорил, что в эту субботу точно пойдут", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты пытаются начать кампанию с нарративом об открытии границ для мужчин.

"Цель – провоцирование панических настроений внутри Украины для внутренней раскачки ситуации. По данным ГУР МО, Беларусь не сформировала на границе ударные группировки для возможного нападения, а для их формирования нужно минимум две недели", - подчеркнули в ЦПИ.

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