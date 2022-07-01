Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские пропагандисты активно распространяют информацию о высокой вероятности нападения белорусских войск на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Пропагандисты России резко увеличили количество информационно-психологических мер по высокой вероятности нападения на Украину белорусских войск.
Для этого враг использует:
- устойчивое выражение "ракетный удар будет в 04:00";
- ссылка на анонимный авторитет, в частности "где-то из СБУ", "человек с верхов говорил, что в эту субботу точно пойдут", - говорится в сообщении.
В то же время оккупанты пытаются начать кампанию с нарративом об открытии границ для мужчин.
"Цель – провоцирование панических настроений внутри Украины для внутренней раскачки ситуации. По данным ГУР МО, Беларусь не сформировала на границе ударные группировки для возможного нападения, а для их формирования нужно минимум две недели", - подчеркнули в ЦПИ.
Пожалуйста, подождите...
це вже було перед 24 лютого.
Лучше 👊💥
Ви дуже переоцінюєте білорашню.
Чим він буде нападати?
Чи вірите цим виродкам на слово ? Бо вони дуже "героїчні" язиком в інтернеті.
А питання відсутності роботи і відкриття кордонів буде актуальним, якщо 16 млн людей вже потребують гумдопомоги і 7,5 виїхало. Але тим, хто "працює" біля корита, приймає драконові закони для залишків бізнеса, усякім гетьманцевим, цього не зрозуміти. Годуйте й надалі чінуш, мільтонів, податківців та ін. нероб за 1,5 млрд $ на місяць. Мерзенні паразити.
білорашня - посіпаки і агресори, винні в смертях та каліцтвах країнців і у знищенні житлових будинків та інфраструктури.
І відповідати ці покидьки будуть разом з москальнею.
WHAT? А как это они 27 тысяч подписей на петиции собрали?
Что за бред вообще, открывайте границы клоуны