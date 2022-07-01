Утром оккупанты обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области: 17 минометных "прилетов", - Живицкий

Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумщины - зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманской громаде - 17 минометных прилетов", - написал Живицкий.

Жертв и разрушений нет.

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