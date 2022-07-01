РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13399 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
720 0
война (46939) обстрел (20230) Сумская область (1849) Живицкий Дмитрий (242)

Утром оккупанты обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области: 17 минометных "прилетов", - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,обстріли

Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумщины - зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманской громаде - 17 минометных прилетов", - написал Живицкий.

Жертв и разрушений нет.

Читайте: Оккупанты обстреляли две громады Сумской области, пострадавших нет, - Живицкий
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 