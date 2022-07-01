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На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, украинским воинам нужен дрон с тепловизором, - волонтер Юсупова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,юсупова

Украинским защитникам на передовую очень нужен дрон с тепловизором, чтобы эффективно уничтожать российских оккупантов.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Срочная потребность. Нужен еще один дрон с тепловизором. Направление Бахмута, там продолжаются ожесточенные бои и обстрелы артой. Наши бойцы очень просят дрон с тепловизором, потому что именно ночью оккупанты обстреливают тяжелой артой. С помощью такого дрона ВСУ уничтожают врага.

Autel Evo II Dual Rugged Bundle (640t) v2 - 265 тыс. со скидкой будет 255 тыс. И очень нужен прицел ночник Pulsar Digex C50-около 50 тыс", - говорится в сообщении.

PayPal: [email protected].

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Щось кзали про багато комісійних чиновникам за придбання зброї. Не хочуть вони ними поділитися?
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01.07.2022 11:51 Ответить
 
 