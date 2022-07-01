Россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", - разведка Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Причиной отступления войск РФ с острова Змеиный стала растущая уязвимость к украинским ударам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.
30 июня 2022 года Министерство обороны России объявило об отводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль главных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.
В Минобороны Британии напоминают, что Вооруженные силы Украины на протяжении последних недель наносили ракетные и беспилотные удары по российскому гарнизону. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы воспрепятствовать российским военно-морским кораблям, пытавшимся пополнить запасы на острове.
"Россия, скорее всего, отошла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении.
Отдельно британская разведка обращает внимание на заявления российских сухопутных сил о захвате села Привиль к северо-западу от Лисичанска на Донбассе.
"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ", - говорится в обзоре.
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Зовсім не потрібно туди заходити та завойовувати.
1. Звільнити Перекоп.
2. Розфігачити міст.
3. 2-3 тижня бомбити порти.
4. "Жест доброй воли".
А теперь, удар по Кременчугу из воздушного пространства Курской области - 200 км. Удар по Белгород-Днестровскому из ВП ВОТ Крым - 170 км.
Российские оккупанты использовали именно эти параметры дальности, для сохранения точности и надёжности Х-22. И эти удары по гражданским объектам не могли быть случайными.
Это намеренный удар. Намеренно совершаемое военное преступление. Геноцид и акт терроризма одновременно. ...сознательный и запланированный, путину и его цепным псам насрать на последствия и суды
Кілька місяців звозили туди поголів'я та обладнаня,щоб втекти на двох шлюпках!