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Россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Причиной отступления войск РФ с острова Змеиный стала растущая уязвимость к украинским ударам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.

30 июня 2022 года Министерство обороны России объявило об отводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль главных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

В Минобороны Британии напоминают, что Вооруженные силы Украины на протяжении последних недель наносили ракетные и беспилотные удары по российскому гарнизону. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы воспрепятствовать российским военно-морским кораблям, пытавшимся пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, отошла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении.

Отдельно британская разведка обращает внимание на заявления российских сухопутных сил о захвате села Привиль к северо-западу от Лисичанска на Донбассе.

Читайте: Операция по освобождению Змеиного еще не завершена, - ОК "Південь"

"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ", - говорится в обзоре.
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Топ комментарии
+12
На черзі у каZZaпсін жест доброї волі на Херсонщині і тд.
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01.07.2022 11:13
+7
Херсон ждёт освобождения👍Эффект домино занятное зрелище👍
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01.07.2022 11:20
+6
Райсисянцы и их ******** это ***** из под ногтей, умеют воевать с бабами и детьми, в бою с нашими солдатами обоссаный рюсьге ванька сразу хнычит и убегает. Рюсьге племя свиней и отбросов, быть рюсьге - быть унтерменшем, сыном шлюхи и ******
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01.07.2022 11:33
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На черзі у каZZaпсін жест доброї волі на Херсонщині і тд.
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01.07.2022 11:13 Ответить
Херсон ждёт освобождения👍Эффект домино занятное зрелище👍
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01.07.2022 11:20 Ответить
Нажаль без підірваного крмського мосту - нихто звідти не під
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01.07.2022 11:26 Ответить
Британська розвідка: Адольф Гітлер пустив собі кулю в рота не через жест доброї волі, а тому що його на кіл збиралися посадити коли відкриють двері бункера!
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01.07.2022 11:17 Ответить
Сумасшедший ватник озвучил взгляд душевнобольных после разбавленного кокса и понеслось. Институты целыми кафедрами изучают и опровергают, блогеры стараются, эксперты комментируют. А дебил и рад и горд за себя, его читают, его бред слушают. Предлагаю прежде чем давать первоисточник добавлять: По мнению больного шизофренией наркомана, который выражает мнение генштаба педирации...... и дальше по тексту.
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01.07.2022 11:19 Ответить
У військовій термінології взагалі є таке поняття "жест доброї волі"?
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01.07.2022 11:24 Ответить
У кацапсин вихід вперед ногами єсть жЬЄсжт добрАй волі
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01.07.2022 11:27 Ответить
КаZZапы понимают только хорошую пиZZдюлину.
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01.07.2022 11:27 Ответить
Повага Британцям, але мені здається що з цього питання кожний Українець спрацював оперативніше за британську розвідку.
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01.07.2022 11:30 Ответить
Включил поРашские новости!!!это писздеццц!!!**** жалко и пох на народ!хавать такой информационный ПОНОС просто себя не уважать!!!Короче говоря их не спасти!!!
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01.07.2022 11:30 Ответить
З такою оцінкою незалежних спостерігачів за цією війною - згоден.
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01.07.2022 11:30 Ответить
Пропоную Зміїний використовувати для утримання руZzкіх полонених.Дати їм вудочки і хай самі себе їжою забеспечують.Риби в морі достатньо.
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01.07.2022 11:31 Ответить
Де би їм ще так наваляти, щоби вони «з доброї волі» взагалі забрались на хер, з нашої землі?!
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01.07.2022 11:31 Ответить
Райсисянцы и их ******** это ***** из под ногтей, умеют воевать с бабами и детьми, в бою с нашими солдатами обоссаный рюсьге ванька сразу хнычит и убегает. Рюсьге племя свиней и отбросов, быть рюсьге - быть унтерменшем, сыном шлюхи и ******
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01.07.2022 11:33 Ответить
Просто жоден російський солдат не захоче туди відправитися на вірну загибель. Так само і пілоти тепер бояться вилітати, і Росія запускає ракети аж із Каспійського моря. Коли розпочнеться ленд-ліз, вся Україна стане острів Зміїним
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01.07.2022 11:36 Ответить
Ось вам і робочий план звільнення Криму!
Зовсім не потрібно туди заходити та завойовувати.
1. Звільнити Перекоп.
2. Розфігачити міст.
3. 2-3 тижня бомбити порти.
4. "Жест доброй воли".
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01.07.2022 11:41 Ответить
Нащо нам своє ж порти бомбити,достатьно керченський міст рознести на друзки і щоб кацапи сдриснули з Криму, покидавши свою зброю.
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01.07.2022 12:25 Ответить
Ще позносити всі дома і будівлі які там кацапи понабудували у заповідних місцях Криму.
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01.07.2022 12:33 Ответить
Жестом доброї волі у випадку одічалих може бути лише їхній загальний колективний суїцид.
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01.07.2022 11:41 Ответить
Александр Коваленко , Обозреватель, ...За полтора месяца испытаний россияне выяснили, что предельно эффективная дальность применения ракет Х-22 вместо заявленной 600 км не более 200 км. Именно на этом расстоянии они сохраняют приемлемые показатели точности и минимален отказ топливной системы в полёте.

А теперь, удар по Кременчугу из воздушного пространства Курской области - 200 км. Удар по Белгород-Днестровскому из ВП ВОТ Крым - 170 км.

Российские оккупанты использовали именно эти параметры дальности, для сохранения точности и надёжности Х-22. И эти удары по гражданским объектам не могли быть случайными.

Это намеренный удар. Намеренно совершаемое военное преступление. Геноцид и акт терроризма одновременно. ...сознательный и запланированный, путину и его цепным псам насрать на последствия и суды
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01.07.2022 11:41 Ответить
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01.07.2022 11:57 Ответить
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01.07.2022 12:26 Ответить
Расєянці довго репетирували цей жест!
Кілька місяців звозили туди поголів'я та обладнаня,щоб втекти на двох шлюпках!
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01.07.2022 12:29 Ответить
 
 