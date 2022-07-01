Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это не курортная территория, а зона боевых действий", - ОК "Південь". ВИДЕО

Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это пока не курортная территория, а зона боевых действий".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке. По его словам, дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. В квартирах остались погибшие животные.

Продолжается разбор завалов на базе отдыха.

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