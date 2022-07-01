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Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это не курортная территория, а зона боевых действий", - ОК "Південь". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это пока не курортная территория, а зона боевых действий".
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке. По его словам, дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. В квартирах остались погибшие животные.
Продолжается разбор завалов на базе отдыха.
Топ комментарии
+8 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий01.07.2022 12:00
+7 irenka ko
показать весь комментарий01.07.2022 12:14
+6 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий01.07.2022 12:02
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Для них увесь світ відкритий. І своїх вони завчасно вивезли з валізами бабла.
А зараз? Голодні бунти, то страшне.
Ще і отелі шмонають.
https://orda.kz/vtorichnye-sankcii-ukrainskoe-zerno-perevozit-v-turciju-dochka-ktzh/
https://kaztag.kz/ru/news/perevozka-zerna-sudnom-zhibek-zholy-iz-berdyanska-v-turtsiyu-osushchestvlyaetsya-po-prosbe-ukrainy-k
А якщо попередження, то поїхав, підірвався на міні і сам собі молодець, бо ж попереджали.