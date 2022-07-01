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Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это не курортная территория, а зона боевых действий", - ОК "Південь". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это пока не курортная территория, а зона боевых действий".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке. По его словам, дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. В квартирах остались погибшие животные.

Продолжается разбор завалов на базе отдыха.

Смотрите: Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Поїдуть. Причому масово. Ще й тягнучки будуть багатокілометрові на шляхах. Ну а в Одесі почнуться п'яні оргії, мордобої, співи, перегони на автівках вночі і т.д. Чхати всі ці тупорилі хотіли на вашу війну...
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01.07.2022 12:00
+7
В Україні не залишилось безпечних місць, тому курортний сезон відкладається. Війна блдь.
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01.07.2022 12:14
+6
ага, які батьки при здоровому глузді відправлять дитину в табір навіть в Карпатах при тому що прильоти тепер скрізь при вдаваній супер-пупер ППО. краще мовчати, сидячі в Словакії чи десь ще за кордоном....гриби їй, мля...
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01.07.2022 12:02
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А куди ж тоді? В Крим?
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01.07.2022 11:50 Ответить
А владних паразитів це не цікавить, де і за що дітей оздоровлювати, щоб і так важку зиму не хворіли.
Для них увесь світ відкритий. І своїх вони завчасно вивезли з валізами бабла.
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01.07.2022 11:54 Ответить
Оце правильно! Експроприація експроприаторів! Вся власть советам! Буржуїв на гілляку!
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01.07.2022 12:07 Ответить
Не накаркайте! Он яка гарна Шрі-Ланка була, фруктовий рай і ціни копійчані.
А зараз? Голодні бунти, то страшне.
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01.07.2022 12:11 Ответить
У наступному році поїдемо у Крим , коли визволимо його від одічалих. До речі, ви з Нідерландів, Софійка із Словаччини теж приїдьте нам допомагати, бо пісдєть у беспечній та ситій Європі, та сидіти під бімбами в Україні - «це ж дві великі різниці» , - як кажуть у нас в Одесі .
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01.07.2022 12:58 Ответить
Їхати треба в Карпати - черника земляника гриби
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01.07.2022 11:54 Ответить
ага, які батьки при здоровому глузді відправлять дитину в табір навіть в Карпатах при тому що прильоти тепер скрізь при вдаваній супер-пупер ППО. краще мовчати, сидячі в Словакії чи десь ще за кордоном....гриби їй, мля...
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01.07.2022 12:02 Ответить
Думаю в карпатах десь в лісі вірогідність попасти під обстріл значно менша ніж в місті.
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01.07.2022 12:36 Ответить
А ви ціни бачили? У вас у Словаччині у горах можна півроку відпочівати за ті гроші.
Ще і отелі шмонають.
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01.07.2022 12:08 Ответить
А яка гарантія що відпочиваючим не вручать повістки? В Тернополі навіть жінкам роздають...
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01.07.2022 12:46 Ответить
нужно не только повестку дать, но и на обучение отправить, а потом в строй.
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01.07.2022 14:01 Ответить
казахи помогают россии воровать украинское зерно???

https://orda.kz/vtorichnye-sankcii-ukrainskoe-zerno-perevozit-v-turciju-dochka-ktzh/
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01.07.2022 11:55 Ответить
нет, зерно оказывается украинское

https://kaztag.kz/ru/news/perevozka-zerna-sudnom-zhibek-zholy-iz-berdyanska-v-turtsiyu-osushchestvlyaetsya-po-prosbe-ukrainy-k
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01.07.2022 14:26 Ответить
...зелевиборцям їхати можна, то "папріколу"(с)
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01.07.2022 11:57 Ответить
Поїдуть. Причому масово. Ще й тягнучки будуть багатокілометрові на шляхах. Ну а в Одесі почнуться п'яні оргії, мордобої, співи, перегони на автівках вночі і т.д. Чхати всі ці тупорилі хотіли на вашу війну...
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01.07.2022 12:00 Ответить
А где у нас ракеты не летают то?
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01.07.2022 12:03 Ответить
Потрібно не попереджати, а забороняти, тоді не будемо рахувати жертв
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01.07.2022 12:13 Ответить
як ти це заборониш? Якщо забороняти, то треба придумувати механізми реалізації забороні, покарання для порушників та перевірку виконання заборони.
А якщо попередження, то поїхав, підірвався на міні і сам собі молодець, бо ж попереджали.
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01.07.2022 12:34 Ответить
Є такі органи в країні: законодавчі, які беруть і створюють закони, що забороняють щось робити, і поліція, що контролює виконання. Не бачу жодних перепон, окрім того, що доведеться приймати важкі політичні рішення замість просто ******* кокаїн і драть курв в туалетах верховної ради.
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01.07.2022 15:36 Ответить
Законодавчо заборонити відпустки? А чо, гарна ідея
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01.07.2022 16:19 Ответить
В Україні не залишилось безпечних місць, тому курортний сезон відкладається. Війна блдь.
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01.07.2022 12:14 Ответить
 
 