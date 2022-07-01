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Уничтожен вражеский беспилотник "Форпост", который искал очередную цель для поражения на Николаевщине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

форпост

Утром, 01 июля, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" уничтожен российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", пытавшийся найти очередную цель для поражения в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Планы оккупантов, по получению разведывательной информации сорваны!

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01.07.2022 12:03 Ответить
То кубизм. Стиль такой в исскустве. Понимать надо.
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01.07.2022 12:07 Ответить
Сравнивать надо с оригиналом.
Все остальное - копии с него.
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IAI Searcher (англ. searcher - «искатель») - семейство израильских тактических разведывательных беспилотных летательных аппаратов, разработанных концерном IAI.

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01.07.2022 12:19 Ответить
Я вообще не думал, что утюги летают
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01.07.2022 12:10 Ответить
Kомплекс из беспилотников средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки, в частности, в зоне боевых действий. Кроме того, он может использоваться для указания целей, а также для наведения и корректировки огня артиллерии. Каждый комплекс составляют наземная станция управления и три беспилотника, при этом стоимость каждого - около 6 миллионов долларов. Только цена главного устройства видеорегистрации с инфракрасной камерой составляет около 1 миллиона долларов.
При этом российский "Форпост" - это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher MkII.
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01.07.2022 12:24 Ответить
 
 