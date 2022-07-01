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Уничтожен вражеский беспилотник "Форпост", который искал очередную цель для поражения на Николаевщине, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром, 01 июля, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" уничтожен российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", пытавшийся найти очередную цель для поражения в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
Планы оккупантов, по получению разведывательной информации сорваны!
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IAI Searcher (англ. searcher - «искатель») - семейство израильских тактических разведывательных беспилотных летательных аппаратов, разработанных концерном IAI.
При этом российский "Форпост" - это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher MkII.