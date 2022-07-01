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Оккупанты пытаются бежать с мест боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

В Херсонской области оккупанты пытаются бежать с фронта в Крым через Арабатскую стрелку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся", - говорится в сообщении.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

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Топ комментарии
+17
Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
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01.07.2022 12:15
+9
18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
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01.07.2022 12:25
+9
Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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01.07.2022 12:38
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Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
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01.07.2022 12:15 Ответить
Пацаны, Я свой, если что сбор на эвакуацию в Чернобаевке.
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01.07.2022 12:18 Ответить
ЩО ГУР ДОПОМАГАЕ рашке? Те зараз заградотряди поставлять на арбатке і будуть гнати кацапів на фронт
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01.07.2022 12:20 Ответить
Не, то шобы вместе с загранотрядом появилась Чернобаевка-3, после Змеиного.
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01.07.2022 13:14 Ответить
- Бежать хотел?
- Куда?
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01.07.2022 12:22 Ответить
Так Шольц сказав, що війна може тривати дуже довго, бо ***** готувалося до неї.
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01.07.2022 12:22 Ответить
18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
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01.07.2022 12:25 Ответить
Слабо верится. Их же там свои тормознут и погонят назад, либо осудят.
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01.07.2022 12:26 Ответить
Да это место рядом с Мариуполем почти. Там даже есть Ялта своя. Местные знают. Странная новость.скорее вброс.
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01.07.2022 14:28 Ответить
Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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01.07.2022 12:38 Ответить
Дивне повідомлення.
Для кого воно?
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01.07.2022 13:00 Ответить
будущим бойцам народных республик Россеи надо способствовать
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01.07.2022 13:33 Ответить
Гарно ZZігують п'ятками русофашисти з нашоі землі і це тільки початок ,
так як далеко не всім оркам вдастя втекти 😠
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01.07.2022 14:49 Ответить
ДА... В КРЫМУ СЕЙЧАС ХОРОШО ))) ПУТИН - ******** !!!
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01.07.2022 16:37 Ответить
 
 