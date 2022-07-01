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Война может длиться очень долго, потому что Путин к ней готовился, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Канцлер Германии Олаф Шольц не верит, что западные санкции заставят Путина быстро завершить войну в Украине, ведь он готовился к ней не менее года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Длительное планирование Путина свидетельствует о том, что он готов к длительной войне… И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - высказал мнение канцлер в ответ на вопрос, когда наступит момент, что у России больше нет возможности продолжать войну, когда у Путина окончатся оружие и средства.

В то же время Шольц отметил, что "этого действительно никто не знает".

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими ресурсами, и он действительно ведет эту жестокую войну, и он готовился к ней очень долго", - сказал Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конец войны в Украине пока нельзя предсказать, - Шольц

По словам канцлера ФРГ, "решение вести войну против Украины было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней".

Шольц также отметил, что хотя Путин этого и не признает, он все равно осознает, что Россия испытывает на себе влияние западных санкций.

По словам журналистки, что Германия тратит ежемесячно примерно 2 миллиарда долларов на импорт российских энергоресурсов (примерно столько же ФРГ оказывает Украине помощь), Шольц возразил, что таким образом уменьшает для Путина эффект от санкций.

"Он не может ничего купить за деньги, которые он получает от нас, он имеет все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, которые он ищет. И это то, что (Путина. - Ред.) очень разозлило", - сказал канцлер, добавив, что Германия постоянно сокращает импорт российских энергоносителей.
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Топ комментарии
+24
А Анхела все знала, с ним щебетала и промолчала.
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01.07.2022 12:16
+13
Війна закінчиться тількі після завершення фінансування війни з ес та інших країн.
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01.07.2022 12:20
+11
А кто сказал, что наркотики это только дурманящие вещества и только для одного человека?
Дешевые нефть и газ и для всей страны - для Германии стали тем же наркотиком.
30 лет сидели на этой дури, теперь попробуй так просто соскочить.
Тут нужен будет длительный реабилитационный период.
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01.07.2022 12:26
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А Анхела все знала, с ним щебетала и промолчала.
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01.07.2022 12:16 Ответить
А кто сказал, что наркотики это только дурманящие вещества и только для одного человека?
Дешевые нефть и газ и для всей страны - для Германии стали тем же наркотиком.
30 лет сидели на этой дури, теперь попробуй так просто соскочить.
Тут нужен будет длительный реабилитационный период.
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01.07.2022 12:26 Ответить
думаю ***** стало быть *****м еще в мамкиной матке а с \\\\изды вылетало ***** с криком убивайте хохлов... ненавижу!!!!!
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02.07.2022 12:59 Ответить
Війна закінчиться тількі після завершення фінансування війни з ес та інших країн.
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01.07.2022 12:20 Ответить
Ви читали як кожний день в Україні розкриваються джерела фінансування кацапії ? Може з себе почнете,а не знову кивати на других. Ми не веземо машини собі, під шумом війни,не крадемо волонтерську допомогу і не закатали в асфальт гроші на захист країни. Увесь світ віддає на Перемогу України. Поважайте,а не хайте
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01.07.2022 12:30 Ответить
люди виноваты в том, что ввезли машины? вы вообще в курсе, сколько машин было расстреляно и уничтожено русскими? закон же не просто так приняли. По асфальту -вопрос к зеленскому.
Про волонт.помощь - это един. случаи.
Так что отвечайте за себя!
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01.07.2022 12:46 Ответить
О! Вот и нашли кто во всем виноват! Ату ее! Так победим! ))
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01.07.2022 13:32 Ответить
не вона ва всьйом ванафата, вона - частина антиукраїнської пропаганди, а більше ти вінафатий, коли квакаєш мовою гвалтівників і вбивць - з рота не воняє?
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01.07.2022 14:02 Ответить
Так це ж шоб таким дебілам як ти було зрозуміліше . Для тебе, пісюна, стараюся. А воно мені пасквілі у відповідь пише
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01.07.2022 19:20 Ответить
Мы не хотим жить , как росс свиньи., понятно? Да мы хотим комфортно жить, твоё какое сраное дело? И кого мы предавали, бурятов с якутами или чеченцев с дагестанцами? Головой думай, когда коменты пишешь. И да, если тебе противно читать комментарии, то и не читай, в чём дело?
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02.07.2022 13:15 Ответить
Женя-Женя вже відповів. Але вам, й..... всеплакальщикам, пораджу: заглохніть. У всіх країнах і всіх війнах були і герої, і мерзотники. Але мерзотників в тилу завжди були одиниці, й не за ними оцінюють народ. Від постійного зумисного приниження українців вами, російською всепалакальщицькою агентурою, вже добряче нудить. Закінчиться війна - займемося й всепалакальщиками - будемо пакувати вам валізи у вашу улюблену країну на вибір, де все ідеально. А якщо вже в Германії - то там й лишайтесь, стогнати тут нам не треба, у нас роботи багато.
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01.07.2022 14:00 Ответить
Ви це хто, Німеччина? Яка не має армії і закатала гроші в газову трубу до парашки. Дійсно, може з себе почнете?
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01.07.2022 14:20 Ответить
похвалил ***** и навеял страху на мировое сообщество о великом и могучем казлостане - идиот...
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01.07.2022 12:20 Ответить
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02.07.2022 13:02 Ответить
ПНХ КАСКА ...
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01.07.2022 12:21 Ответить
***** до такого не готувалося
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01.07.2022 12:21 Ответить
главное у онкологии есть силы и желание воевать за жизнь Путина долго???? думаю вряд ли онкология опасна тем-- что выделяемый ею метастазами опухолью продуктами распада и морфомных измененйи в организме-- просто убивают носителя, тело-- ядом и токсичностью...
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01.07.2022 12:22 Ответить
Там будут двойники, тройники,четвертинки, пятерники. Пока рулюет всем Патрушев.
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01.07.2022 12:53 Ответить
Може, воно вже померло? А чумадан за двійником носять, щоб по органічним "залишкам" вороги рашки не змогли цього вирахувати? Цар несправжній!
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01.07.2022 22:05 Ответить
Коли в кацапів скнчатьсч бомби,ракетт,снаряди, несумнівайтеся:- гімном кидатимуться. Тому чекати від кацапа некацапства,...,то те
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01.07.2022 12:23 Ответить
будьте далекоглядними, ці кацапи кидаються лайном навколо вас, вони живуть поряд з вами та їх дуже багато.
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01.07.2022 12:26 Ответить
"Він не може нічого купити за гроші, які він отримує від нас,…він має всі ці санкції на імпорт ******** технологій і речей, які він шукає."

Боже, яке кончене. (с)
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01.07.2022 12:23 Ответить
Анексія України та асиміляція українців,це споконвічна параноїдна мета московитів!!!!)))
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01.07.2022 12:24 Ответить
асиміляція почалася дуже давно, коли студентів, які закінчили виші, відправляли на рефію, за розподілом, а кацапів в Україну, теж за розподілом. Кацапи плодилися і розмножувалися, ніколи не любили Україну, а чого ви тепер хочете? Хтось розробив програму щодо повернення українців назад? Це було не вигідно кацапам, щоб українці не з'єднувалися.
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01.07.2022 12:31 Ответить
Асиміляція триває понад 350 років,з часів Хмеля!!!))
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01.07.2022 12:36 Ответить
БРЕХНЯ!
Уйло готувався до "три денної війни", а не до ЦЬОГО!
😉
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01.07.2022 12:25 Ответить
І звідки ж це шольц може знати, як взнав то, хто йому сказав, сам *****, а чому тоді шольц нікому не розказав? чому ЦРУ і розвідка Британії рік повинна була говорити всім про війну і вмовляти доводити пояснювати, якщо ти дебіл лисий все знав.
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01.07.2022 12:26 Ответить
Він готувався Київ за три дні, а не до спецобосрации пятий місяць
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01.07.2022 12:26 Ответить
Якби ми готувалися, то в Мацкві вже пиво було б по 30 грн.
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01.07.2022 12:26 Ответить
Путин готовился к этой войне все 20 лет. Если бы в Украине работала группа аналитиков и анализировала все решения ВР, Кабмина , то нашла бы МАССУ РЕШЕНИЙ И ЗАКОНОВ В ИНТРЕСАХ РАШИ . И эти законы и решения ведь не сами появились - их готовили российские службы и проталкивали через украинских колабарантов
А украинцы в этот момент как заведённые хаяли националистов , которые постоянно предупреждали о происходящем
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01.07.2022 12:27 Ответить
В начале 20х тысячных родителю одной знакомой ( преподавателю в высшем военном училище Киева) предложили переехать и преподавать в раше. Он съездил посмотреть и ему не понравились продукты на базаре 🤣🤣🤣 отказался переезжать . Патриот
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01.07.2022 12:29 Ответить
В Україні працювало і працює далі несчисленна кількість кремлівських гнид !! Потрібна тотальна дегнидизація України,негайно!!!))
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01.07.2022 12:32 Ответить
Не сходиться:
1. за його планом все мало закінчитись з 3-7 днів
2. розлюченість від санкцій свідчить про не готовність іх отримувати
3. ще 2 країни вступають до НАО, це теж не за планом
І це те що на поверхні.
Не може цього не знати канцлер Німеччини. Отже його месседж направлений на інше - РФ потужна країна, давайте підемо на поступки. Йому варто визначитись на якому він боці, а визначившись - діяти рішуче, для швидшого закінчення війни. А так він з одного боку по чайній ложчі допомагає (зі скрипом) Україні, а з іншого хоче вести бізнес з РФ. Це не якість лідера, а скоріш навпаки...
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01.07.2022 12:27 Ответить
В перекладі це означає - мы устали ат вайны
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01.07.2022 12:29 Ответить
Война закончится последним рашистом
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01.07.2022 12:29 Ответить
Шульц,не мели дурниць скоріше поставляй іріси танки і і марси і на літаках проводьте скоріше навчання наших пілотів,і та війна закінчиться до осені.Ти сам знаєш причину затягування тої війни,не достаттня кількість зброї.Тільки як її буде навіть в паритеті зсу вмить скрутить бошку тій двуголовій курці!
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01.07.2022 12:33 Ответить
Війна може тривати дуже довго, тому що Зеленський до неї не готувався.
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01.07.2022 12:33 Ответить
Московія,спокон віку готується до загарбницької війни !!!)))
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01.07.2022 12:34 Ответить
Не перебільшуй , гер Шольц .. ***** є лідером великої території , а не країни .. З тупим і бідним , хворим на всю голову населенням , до речі не таким вже й великим ,, приблизно як у Мексиці ,, і меншим навіть - ніж у Бангладеш . .
Так , на паРаші є багатющі природні ресурси , але у стада , яке її заселяє , навіть не вистачає клепки - без допомоги цивілізованих країн , дістати їх з під землі .
Досить вже плазувати перед бидлом , гер Шольц . !! Прийдіть нарешті до тями . Кого ви боїтесь , чорт забирай . ?? Якесь нікчемне ***** ... !!
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01.07.2022 12:34 Ответить
І ця су... вимагає від Литви виконати вимоги россіі про транцит, бо
вони не лякаються її дій . Їм головне щоб була тиша і дешеві енергоносії з росії.
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01.07.2022 12:37 Ответить
Накуреный что ли? ***** готовилось Киев за два дня и т.д... но так не вышло, теперь что он будет делать дальше не известно...а он немцев меня уже подташнивает 🤣, то что война будет идти долго он знает а как нас рогатки дать, так в жопу голову прячут!
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01.07.2022 12:44 Ответить
неизвестно
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01.07.2022 17:01 Ответить
Она закончиться только при условии, что мы вернем себе статус ядерной страны, все остальное просто болтовня, в том числе со стороны запада. Если хотят закончить войну в Украине мы должны вернуть бездарно просранный ядерный статус.. В противном случаи мы как государство обречены на долгую и изнурительную войну, в которой параша обязательно будет деградировать в плане морали.. Геноцид и террор с их стороны станет обычным явлением.. Если брать ту же нацистскую германию, то окончательное решение "еврейского вопроса" в третьем рейхе созрело только к концу 41 начала 42 года, то есть после трех лет войны.. да до этого Евреев щемили и ограничивали в правах, но не убивали так целенаправленно и методично.. параша по сути идет тем же путем.. И если мы не будем двигаться в правильном направлении нас ждет море крови
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01.07.2022 12:47 Ответить
Чтоб победить германию бомбили Берлин, мы же чтоб победить Россию, чекаем оружия от запада.. Кто то реально верит в победу? Нам бы хотя бы отбиться.. но по сути что мы получим после того как отобьемся разрушенную и изнурённую войной страну с огромными долгами..
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01.07.2022 12:50 Ответить
ЕС это только на руку. Чем сильней разорена Украина - тем больше у них будет квалифицированной рабочей силы. И тем она будет дешевле. Они не друзья Украины. Они - враги России. Когда война закончится вы это увидите. И это очень печально.
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01.07.2022 12:58 Ответить
Русскій?
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01.07.2022 13:32 Ответить
это ты поэтому с*ка фашисткая так сс*шься русских, что аж Литву стал нагибать, чтобы снять санкции, а то "путиннападет"?! тварь серливая!
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01.07.2022 12:51 Ответить
Не думаю, что они готовились к конкретной, запланированной войне. Просто это у них по умолчанию работает, а там как карта ляжет. Они из тех стран, у которых война с кем-нибудь происходит каждые 10 лет. Таких стран в мире, пожалуй, только США примерно также постоянно готовится с какой-либо войне, хотя сами не знают будет ли она в точности или нет.
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01.07.2022 12:51 Ответить
Шольц, продолжатель Шрёдера- Меркель, осторожно подпевает Путину в МИЗАНСЦЕ́НЕ

"Принуждение Украины к миру на условиях Кремля".
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01.07.2022 12:52 Ответить
АгА, тільки Шольц забув додати шо ***** (хоч і готувався) але планував "Кіев за 3 дня" і взагалі вїхати без бою і окупувати всю Україну загнавши всю техніку - та шось пішло не так або "поплану". Не готувалося Пуйло до такого - аж ніяк не готувалося-бо воно на те й *****-а тепер якось старається ботоксну харю спасти і клянчить по екс Совку то зброю то запчасті то на Бульбашенка давить шоб вступив у війну! Отакий магучій "готувальник"-і це вже його гроб! І нічого він не зробить більше! "Готувався" треба теж розшифрувати бо (дивлячись до чого)
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01.07.2022 12:56 Ответить
Ох блін понаписували. Схоже смі виробили читачам на Шольца такий самий умовний рефлекс, як колись на Пороха, "бачу згадку - виробляю гівно".
Тепер за темою статті. Все Шольц правильно сказав. В рашці діяла масштабна програма переозброєння, якщо не помиляюсь з 2010 по 2020. Десять років вони розробляли, вводили в стрій та массово виробляли нові види озброєнь. Танки, гелікоптери, літаки, сотні і тисячі ракет, здоровенна купа ***********. Окрім того - постійні військові навчання. Постійні, массові, тренування пілотів, стрільби і таке інше. Так, їх зразки озброєння гірші за натівські. Але Україна навіть таке не зробила.
Хіба це не підготовка? Шоб Україна хоч половину такої підготовки провела, то в 2014 році кацапи отримали би звіздюлів в криму і зараз обивали би пороги ООН з проханням домопогти повернути кубань. Але українцям то ніколи нінахєр не треба було. Всі намагання Пороха і Турчинова провести модернізацію українці задавили на корню. Українці поміж "Вільхою" і "Сватами" вибрали "Сватів". А тепер сидять і хіхікають з Шлольца.
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01.07.2022 12:56 Ответить
Переозброєння ?? Ну і де воно ..? Одні анологовнєти , совіцького зразка . .
Танки , РСЗО , більшість видів ракет , ствольна артилерія , ********** , навіть ЯЗ , майже все це вироблялось кацапами у минулому столітті , а багато що , ще аж в часи срср . Все їх переозброєння це - калібри та ескандери , які вони вже вистріляли майже всі . Та ще деякі ЗРК , та і ті - в більшості ще радянські , але модифіковані .
Останні два десятиліття , на паРаші діяла масштабна програма розкрадання коштів на переозброєння !! Оце є правда . Результат її , ми зараз якраз і бачимо . Єдине що кацапня вміла добре виробляти , це відеоролики для телекАналу " звєзда " , з вихвалянням аналоговнєтного хламу .
Якби кацапня приперла в Україну замість того хламу , таку ж кількість модернізованої високотехнологічної зброї , Україна вже мабуть була би стерта з лиця землі .
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01.07.2022 13:38 Ответить
ка-52, калібри, катера, модернізовані т-72, панцирі та інша срань. Так, треба подякувати Б-гу, що кацапи кошти розікрали, а те шо не розікрали - те вроджена криворукість не дозволила використати як треба. Але і ви не займатеся пересмикуванням.
Україна зараз воює зброєю і ************, які постачає тупо весь цивілізований світ. Шоб не було цих поставок, шоб Порох джавеліни перед самим вторгненням не вициганив попри спротив Зєлі, ******* би Україні був би. А кацапам ніхто не постачає джавєліни, хімарси та інші ніштяки. Вони воюють тим, що встигли накліпати на модернізувати за попередні роки.
Не забувайте, що кацапи пробили коридор в крим, захопили Маріуполь, Херсон і ще низку українських міст. Кацапи кожен день обстрілюють Україну ракетами. На фронті кацапи звстосовують артилерію мінімум в 5 разів більше ніж ми. І ніфіга наразі українські війська зробити не можуть.
І після цього всього у вас вистачає розуму розказувати казочки про "ржавьіе саветские ракетьі"...
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01.07.2022 14:10 Ответить
Ракети не іржаві ( я таке не говорив ) , але ще совіцькі , саме про це й була мова .! Ви написали що - десять років вони розробляли, вводили в стрій та массово виробляли нові види озброєнь. Танки, гелікоптери, літаки, сотні і тисячі ракет, здоровенна купа ***********.))
А я кажу що це все маячня , нічого вони не розробляли , і не виробляли , вони лише модернізували ( нова оптика , електроніка та зв'язок ) стару зброю ,, іхні Т 72 ( основний танк ) після 1991 року не вироблялись взагалі , К - 52 , - розробка 90 тих років , всі літаки - розробки ще срср , 35й МіГ наприклад , перероблений з МіГ 29 . Ракети , ну от на Кременчук наприклад , впали ракети 1958 року випуску !!
От я саме про це й говорю , рукожопи й досі використовують совдепівську зброю , хіба - дещо модернізовану ,, які там нах в них - новітні розробки . . Ви про ЩО ???
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01.07.2022 15:28 Ответить
Добре. Най буде так. Рукожопи кацапи, без усяких модернізацій армії, старою радянської зброєю дали кизди українцям, підсиленим джавелінами.
Якщо вам так більше подобається.
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01.07.2022 15:57 Ответить
Ще більша маячня !!
Армія наша доволі успішно тримає оборону , три місяці кацапня фактично стоїть на місці .. Де ви бачите ту - кизду , хз !? Приснилось ?
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01.07.2022 16:31 Ответить
Скатайтесь в Ірпінь, Бучу, Херсон, Маріуполь, Ізюм, в жменю містечок на Донбасі, Мелітополь, Енергодар... отам - кизда.
Але у нас розмова уходить дещо в сторону. В кацапів була програма по переозброєнню армії. Вони виділяли на це величезні гроші. І реально розвивали і модернізовували свої збройні сили. Навіть якщо ви про це не знаєте. І навіть якщо Арестович вам казав щось інше. Те, що вони на третій місяць війни дійшли до радянських запасів - не аргумент.
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01.07.2022 19:18 Ответить
З.І. я наполягаю відокремлювати питання модернізації і застосування. Те, що вони всю свою модернізовану техніку просрали тупо колонами нік не відміняє факту підготовки до війни.
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01.07.2022 19:22 Ответить
Тому що ВИ його до неї готували. Кажи будь ласка правильно.
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01.07.2022 12:58 Ответить
война начиналась задолго до пиф-паф.
с погружения в тотальную коррупцию, развала экономики и военного потенциала.
те кто к этому причастен никуда не ушли. они продолжают свою грязную работу и должны быть обезврежены и понести ответственность. но не в каком то далеком будущем и не после войны, а сейчас и уже - по законам военного времени и без права амнистии. это враг, который стоит у тебя за спиной и который не даст тебе выстоять.
единственная помощь, необходимая Украине - ликвидация коррупции и фсбшной агентуры, проникшей в органы власти, безопасности и армию. все остальное украинци преодолеют сами.
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01.07.2022 13:07 Ответить
"рішення вести війну проти України було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї". Ещё на 2 года раньше, и вас же об этом предупреждали:
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01.07.2022 13:14 Ответить
Скоріше за все війна в Україні буде тривати до тих пір поки вона не перейде на територію росії. Скільки б зброї не надавав захід це лише збільшить обіг живих та мертвих орків. Просто більше будуть увозити трупів, але і більше привозити живих. Треба пам"ятати, що цих істот аж 145 млн. Коли війна перейде на територію орків і ракети будуть падати на кремль, тоді ці істоти повинні будуть залишити чужі території, щоб зберегти свою.
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01.07.2022 13:19 Ответить
Только он готовился к блицкригу за 3 дня, а не вот к этому всему, где приходится "жесты доброй воли" рассылать.

И надо помнить, что даже проиграв в войне, эта тварь не успокоится. Она будет гадить Украине вечно, но уже другими путями. Подкупать СМИ, подкупать политиков, опять пытаться посадить в кресло своего человека, который наконец "перестанет стрелять", и опять пытаться отожраться для новой попытки войны.

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01.07.2022 13:21 Ответить
Бісить це лисе (уйло #2
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01.07.2022 13:26 Ответить
Scholtz, niech nie robi ruskiej propagandy, tylko dostarczy Ukrainie zamówiona broń. Jak będzie się tak bał Putina, to go sami Niemcy wywalą. Chwała Ukrainie! Naprzód do zwycięstwa! Jestem już stary, ale jak wojna się skończy przyjadę pomóc odbudowywać domy.
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01.07.2022 13:28 Ответить
ты смотри какой прозорливый. А кто же помогал набивать военный карман кремлевскому Диктатору?
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01.07.2022 13:36 Ответить
А ми готовились до "міра в глазах ху#ла"....

Оборот зовнішньої торгівлі між Україною та Росією в 2021 році становив 12,3 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2020 роком на 22,8%.

За даними Державної митної служби України, зростання торгівлі між країнами становило майже 39%.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/9/682210/index.amp
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01.07.2022 13:49 Ответить
Якщо не розумієтесь в економіці, у соціально-економічній географії, у логіці, у геополітиці - краще помовчіть.
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01.07.2022 14:12 Ответить
Бреше ваш шольц. Якщо його улюблене х@йло готувалося аж рік воювати три дні, то гріш ціна такій підготовці. Насправді, все, що відбувається після перших трьох днів війни, це кцапський імперський експромт. А німці якщо рік як знали про якусь таку особливо підготовку, чого ж хоча би після початку війни три місця прикидувалися лошьйом? Хоча ні, не прикидувалися, одразу же один із німецьких міністрів сказав у момент початку нападу: не будемо ми з вами ні розмовляти, ні допомагати, бо вам існувати залишилося три дні. Й тепер нам наказують в коментах лобизати ноги німцям за те, що вони, ніби-то, нам обіцяють колись щось дати із озброєння. Їхнє озброєння все одно не вирішить перевагу на полі боя (там все роблять американці і британці), а от після війни доведеться якось жити в єдиній Європі, знаючи, що не всі нас там чекали, а деякі й планували віддати кцапам в обмін на відкриття нового газового родовища...
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01.07.2022 14:11 Ответить
Еслиб вы сопли не жевали а сразу дали то что просил Генштаб Украины с начала войны то нихрена вона б довго не тривала а каци б дивізіями линяли назад через український кордон.
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01.07.2022 14:19 Ответить
Грош цена тебе Шольц и всему коллективному западу что вы не можете помочь Украине поставить на место одного гопника
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01.07.2022 14:27 Ответить
ну если пытаться сидеть сразу на двух стульях, таки да. может продлиться лет 100.
тут вот Spiegel врет что правительство ФРГ потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград. может деза а может - дыма без огня небывает. вот такие они двуликие евро-члены
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01.07.2022 14:53 Ответить
НЕПРАВДА, як би ***** готувався , то не вивів би всі гроші 600 млрд. за кордон і тепер сосе член у кабаєвої
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01.07.2022 16:05 Ответить
Так А Х У Е Н Н О готовился, что на третьем месяце войны стал старый хлам по сусекам подгребать.
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01.07.2022 16:16 Ответить
ОН ******** ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ...
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01.07.2022 16:29 Ответить
А мы возьмём и выстоим в этой войне, отстоим свою землю! Разве может быть иначе, ведь нами руководит сам Зеленский. Мы три года назад рукоплескали ему почти всей Украиной, а теперь ему рукоплещут все парламенты Европы! А такие советники как Арестович доносят к нам на ютубе императивы его. Ещё и ртом на пресс-конференциях и интервью озвучивает стремление к победе. Вы согласны?
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01.07.2022 16:38 Ответить
политическая проституция - самый дорогой сегмент из всех видов проституции. Его можно назвать элитным сразу по нескольким причинам, например потому, что занимаются ею исключительно политические элиты. Только войдя в состав этой элиты, пациент или пациентка получают саму возможность проституции высшего сегмента рынка. Но кроме того, единоразовая услуга, оказанная политической проституткой, может стоить таких денег, что все проститутки мира должны неделю или месяц трудиться не покладая ног. И потом, результат акта политической проституции может стоить отдельному народу или всему человечеству тысячи, а иногда и миллионы жизней.

Так сложилось, что в Западной Европе некоторые страны имеют высшие посты, занимая которые, совершенно разные с точки зрения политической ориентации, гендерного или другого различия особи, тут же становятся элитными проститутками. Иногда складывается впечатление, что в этих странах идет борьба за это кресло только по одной причине, чтобы потом реализовать свои таланты по части политической проституции. Глядя на канцлеров Германии в 21 веке, коими последовательно были Шредер, Меркель и теперь - Шольц, это впечатление перерастает в убеждение, поскольку ни один из них не отступил от этого поприща. И что характерно, ими пользуются постоянные клиенты борделя из Китая и помойной федерации. Для них исполняются различные эксклюзивы, недоступные никому другому.

Буквально вчера, в общем-то мажорную тональность финала саммита НАТО таки разбавил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. В частности, касаясь темы «блокады Калининграда», он заявил о том, что санкции ЕС против москвы не должны там применяться. И тут сразу повеяло ветерком со стороны того самого кресла, в котором до него сидела мадам Анжела. Помнится, она теми же словами говорила о том, что требования Третьего Энергопакета, направленные на демонополизацию газового рынка, не должны касаться Газпрома.

Хотя, этот самый антимонопольный пакет нормативно-правовых актов и был задуман для того, чтобы накинуть узду на главного монополиста энергетического рынка Европы - Газпром. Но она продвигала идею о том, что нормы правильные, хорошие и своевременные, только вот компания друга Владимира должна быть в стороне от этих норм. Собственно говоря, на излете карьеры Меркель, прутин открыто выдвигал именно это требование - выведение Газпрома из-под антимонопольных ограничений. И вот теперь Шольц слово в слово повторяет риторику Меркель. Что-то нам подсказывает, что причина там - одна и та же, прямо связанная с креслом, на котором расцветает политическая проституция.

Но тут - особый вопрос, и в общем, Шольц вынужден использовать несколько другую риторику, применительно именно к данной ситуации. Ведь теперь уже речь идет не о газе, который потребляет сама Германия, а о транзите грузов, которые Германии вообще не касаются никаким боком, поскольку не идут по территории Германии и ей не предназначены. Проще говоря, сейчас Шольц рассуждает о вопросах, которые урегулированы в Четвертом санкционном пакете, принятом в середине марта, и вторгается в область суверенитета Литвы. Кто он такой, чтобы рассуждать о том, как и что должно проходить по территории суверенного государства, а что - нет? Было бы интересно посмотреть на его реакцию, если бы кто-то стал высказывать фе по поводу транзита по территории Германии.

То есть, канцлер Германии, высказываясь публично по этому поводу, превышает свои полномочия и начинает что-то такое рассказывать по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Литвы и ЕС. Судя по тому, сколько ему лет, можно предположить, что он не должен быть настолько невежественным, чтобы этого не понимать в принципе, а раз так, то возникает подозрение о том, что за долю малую он исполняет акт акробатической проституции, в политическом плане. Поэтому он и толкает эту подозрительную и крайне дурно пахнущую речь. А чтобы придать вес своему мнению, Шольц сказал буквально следующее:

«И, конечно, эти [правила] всегда должны устанавливаться в свете того факта, что мы имеем дело здесь с трафиком между двумя частями России».

Здесь уже нет речи о том, что он лихо подменяет понятия, применяя слово «трафик». На самом деле, трафик никто не прерывает, но из него изъяты группы товаров, которые содержатся в санкционном списке, который подписала и сама Германия. Это с одной стороны, а с другой, москве никто не может запретить везти туда это все морем. То есть, речь идет исключительно об удобстве путина и больше ни о чем. Но раз Шольц уже заговорил в таком ключе, то мы вынуждены показать глубину акта проституции, в его исполнении. Для этого мы просто напомним о том, что де-юре, трафика между «частями россии», в данном случае - нет уже 27 лет.

Дело в том, что в Ялте совок, США и Великобритания определили зоны оккупации Европы после уничтожения Рейха и так случилось, что отданные в совковую зону землю, со всех сторон охватили Восточную Пруссию, которая всегда была частью Германии. Тогда встал вопрос о том, какова будет принадлежность этого анклава? Его надо было передавать ГДР, но это не имело особого смысла, поскольку все население Восточной Пруссии оттуда ушло в материнскую часть Германии. Отдавать Польше - не было никаких оснований, передавать Литве - тоже, и тогда было принято временное решение. Совок прямо получил право пользования этим анклавом, который никогда не принадлежал ни совку, ни предыдущей империи, сроком на 50 лет, после капитуляции Германии.

Таким образом, легитимный срок пользования Восточной Пруссии закончился в 1995 году. С тех пор, помойная федерация владеет этими землями не легитимно. Проще говоря, нет ни одного международно-правового акта, на основании которого москва могла бы называть эту землю - своей. В данном случае, Восточная Пруссия должна вернуться в состав Германии и Олаф Шольц, как канцлер Германии, обязан знать об этом - в первую очередь. Понятно, что требовать эту землю назад - суверенное право Германии и почему за такое долгое время ни один из четырех канцлеров, сидевших в первом кресле, не перевел этот вопрос в практическую плоскость никого, кроме немцев, не касается.

Тем не менее, даже если есть какие-то причины, которые останавливают хотя бы того же Шольца выкатить Москве требование очистить территорию, именно канцлер Германии должен избегать формулировок, в которых прямо указывается принадлежность этой земли мордору. Если у тебя проблемы с тестикулами и ты не способен поднимать и решать эти вопросы - твое дело, но не топчись по этой теме таким позорным образом. Это важно хотя бы потому, что возможно, твой сменщик окажется более достойным человеком, который начнет это естественное движение по возврату земли, которая по праву принадлежит предкам и сейчас находится в режиме оккупации.

Понятно, что это самый свежий, но далеко не единственный пример этого отвратительного явления. И в итоге возникает вопрос о том, как долго публика будет избирать лидеров или политические силы, которые настолько деградировали, что даже не замечают, что начинают подрабатывать путанами там, где этого нельзя делать в принципе. К сожалению, это касается не только Германии.
anti-colorados
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01.07.2022 16:43 Ответить
Коли в 1995 році закінчився термін "оренди" Східної Прусії, Німеччина офіційно відмовилась від цієї території на користь рашки. Тому Німеччина втратила свої права на Східну Прусію. Але в черзі претендентів залишились Польща і Литва, яким ці території належали споконвіку. І ці країни від претензій на ці землі не відмовляються.
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01.07.2022 22:38 Ответить
Какой год? Московия готовилась к захвату всего мира всю свою историю. Как минимум, с 1917г. эта цель не скрывалась. Ради этого забирали зерно, доводили людей до людоедства, строили сотни заводов, содержали по всему миру армию диверсантов (под видом левых партий или "обществ дружбы" с московией)... Ничего не изменилось. Нынешний лубянский ублюдок не в состоянии придумать ничего нового. Он тупо копирует обожаемый им кровавый совок... ВСЕМИРНЫЙ ПОДРЫВНОЙ "КОМИНТЕРН" никуда не делся, он всего лишь слегка замаскировался...
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01.07.2022 16:55 Ответить
Германия тратит ежемесячно примерно 2 миллиарда долларов на импорт российских энергоресурсов Источник: https://censor.net/ru/n3351434
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01.07.2022 16:58 Ответить
 
 