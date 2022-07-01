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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28732) евроинтеграция (2116) коррупция (8390) олигарх (1016) САП (1948) Урсула фон дер Ляйен (375) Закон об олигархах (119)

Руководителей САП и НАБУ нужно назначить как можно быстрее. Киев должен сосредоточиться на реализации закона о деолигархизации, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Украину сосредоточиться на реализации закона о деолигархизации.

Об этом она заявила сегодня, выступая онлайн на пленарном заседании Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина единственная страна в Восточном партнерстве, которая приняла закон, чтобы расцепить клещи олигархической власти на экономику. Теперь нужно сосредоточиться на реализации этого закона и учесть надлежащим образом все выводы Венецианской комиссии", - отметила фон дер Ляйен.

Она призвала Украину активизировать работу институтов страны по борьбе с коррупцией и как можно быстрее назначить ответственное руководство.

"Инвестиции (в восстановление Украины. -Ред.) должны идти рядом с реформами. Начните борьбу с коррупцией", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в Украине созданы антикоррупционные институты, и теперь основная задача, чтобы эти институты возглавили достойные люди. Она подчеркнула, что руководители САП и НАБУ должны быть назначены в кратчайшие сроки.

"Их нужно назначить как можно скорее", - сказала фон дер Ляйен.

Она также обратила внимание парламента на необходимость принятия закона о медиа, который бы объединил украинское законодательство с текущими стандартами Европейского Союза.

"Очень много законов вы уже приняли… Теперь нужно все это обратить на положительную перспективу", – отметила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно приступить к разработке планов по реформе Конституционного Суда.

"Законодательство необходимо для процедур отбора судей. Институты должны возродиться, чтобы они могли реализовывать устремления вашего народа", - подчеркнула глава ЕК.

По ее словам, Украина идет по верному пути.

"Впереди длинная дорога, но Европа на вашей стороне… Мы будем идти по этой дороге, минуя трудные времена, пока вы не откроете двери, ведущие к вашему светлому будущему в Европейском Союзе", - сказала фон дер Ляйен.
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Топ комментарии
+30
Нє, ми можемо лише прапор ЄС в Раді поставити і всьо.
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01.07.2022 12:32
+28
Це тільки початок. Україна повинна перейти під повний контроль ЄС в плані боротьби із корупцією- це єдиний шлях. Прокуратура, суди, поліція , тощо. Нічого страшного в цьому немає. ЄС не буде годувати українських корупціонерів.
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01.07.2022 12:37
+23
не на часі. Вы что собрались серьезно тут все наше коррцупционное кубло разогнать с "вашими европами".
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01.07.2022 12:29
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ne pri etoi vlade....a to ani tam ponaznachajut....tatarova ta portnova....
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01.07.2022 12:29 Ответить
не на часі. Вы что собрались серьезно тут все наше коррцупционное кубло разогнать с "вашими европами".
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01.07.2022 12:29 Ответить
Зеленій клоаці це не підходить, пиляти бабло незручно
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01.07.2022 13:27 Ответить
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01.07.2022 12:30 Ответить
Будущий руководитель НАБУ или САП?
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01.07.2022 12:45 Ответить
БАТЬКО НАШ ВАЛЕРА
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01.07.2022 13:18 Ответить
Счас тройка отзовет свои подписи про Европу)
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01.07.2022 12:32 Ответить
Нє, ми можемо лише прапор ЄС в Раді поставити і всьо.
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01.07.2022 12:32 Ответить
Яка НЕСПОДІВАНКА для Зе-влади!

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01.07.2022 12:33 Ответить
А для 73 процентов ваабще фиг его зает аб чем речь!
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01.07.2022 13:17 Ответить
А что зеленая п**дота слушала раскрыв рот? имитаторы реформ
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01.07.2022 12:35 Ответить
Це тільки початок. Україна повинна перейти під повний контроль ЄС в плані боротьби із корупцією- це єдиний шлях. Прокуратура, суди, поліція , тощо. Нічого страшного в цьому немає. ЄС не буде годувати українських корупціонерів.
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01.07.2022 12:37 Ответить
Взагалі-то, зовнішнє управління з боку Заходу - це дуже добре. Хіба погано, що, до прикладу. завод ЗАЗ потрапляє під зовнішнє управління заводу Мерседес чи БМВ? Питання риторичне.

Тезу про те, що це погано, роздувають корумповані чиновники і проросійські сили.
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01.07.2022 12:45 Ответить
"зовнішнє управління з боку Заходу - це дуже добре"
"Зовнішнє управління" - це лише мрія ідіота.
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01.07.2022 13:36 Ответить
"нет такого преступления, на которое бы не пошла зевлада, ради сохранения 300% прибылей, коррупции, бесправосудия" (с) )))
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01.07.2022 12:37 Ответить
Скільки гарячих привітів ОПі і Зєлєнскому! Там зараз повинно не просто тліти, а палати! 😊
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01.07.2022 12:38 Ответить
З одного боку Росія з беспределом з іншого боку Европа зі своею демократією та правами людини, нема куди бідному слузи народу подітися
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01.07.2022 13:20 Ответить
Боневтік Неначасі против...
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01.07.2022 12:39 Ответить
Давно причем пора. Зеля еще год назад обещал назначить главу САП и при этом глава комиссии от СН саботирует это назначение. Неназначение глав НАБУ и САП - это приговор Зеле и всему СН. И за войной тут не спрятаться.
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01.07.2022 12:42 Ответить
"Обіцяти оженитися, не значить оженитися" подумав Зеленський підписуючи угоду призначення прокурора САП
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01.07.2022 13:38 Ответить
Яку угоду? Він обіцяв це на словах, але під відеозапис. Але питання не в тому навіть, що обіцяв, а у тому, що призначити голову САП зобов'язані за законом, але саботують, призначаючи повторні незаконні перевірки переможця. Бо переміг нормальний чувак, а не татарівський уйопок.
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01.07.2022 15:10 Ответить
вот мы и дошли до сути дела. слуги во все времена одинаковы - врут и воруют. наши "слуги" в этом деле "стахановцы" - 14 норм на каждого.
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01.07.2022 12:43 Ответить
Деолигархизуйте сперва Шрёдера и всю его западноевропейскую коррумпированную мафию!
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01.07.2022 12:46 Ответить
Ну конечно, нам бабло давайте а вы там Шредером занимайтесь! А не подскажите, что Шредер вам должен или европейцы?
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01.07.2022 13:23 Ответить
Что значит "сперва"? Каждый должен работать против коррупции со своей стороны и выполнять законы, а не саботировать назначение законных победителей конкурса, если они не нравятся властям.
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01.07.2022 15:12 Ответить
Амкуда ж теперь татарова девать ?
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01.07.2022 12:46 Ответить
В керівники САП
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01.07.2022 13:24 Ответить
Так зелень же через ОАСК хочуть легалізувати свою бездіяльність в цьому питанні. Через той самий ОАСК, який Яника хотів легалізувати після захоплення Києва.
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01.07.2022 13:00 Ответить
Олигархов нужно лишить финансового интереса в управлении страной, и всё будет окейно. НЕ будет интереса, не будут скупать каналы для пиары своих шестёрок (а это-будущих депутатов и президентов).
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01.07.2022 13:03 Ответить
толкайте их рылами в их же дерьмо и побыстрее. Если не понимают, Джонсона и Байдена подключите для ускорения
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01.07.2022 13:05 Ответить
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01.07.2022 13:06 Ответить
Ну давай Зєля, покажи як ти борешся за демократію і за європейський вибір.
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01.07.2022 13:11 Ответить
Бггг, до вас ще не дійшло, що Зєля скоріше просере вступ до ЄС та НАТО, ніж буде шось робити зі своїми друзяками?
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01.07.2022 13:15 Ответить
Ага, розігналися. Вони випустили заяву, що до 2035 всі, всі реформи зроблять! Зуб дають!
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01.07.2022 13:15 Ответить
на это я пойтить не могу, мне надо посоветоваться с Шефом! - подумал Верховный..(
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01.07.2022 13:17 Ответить
Та ну що ви таке кажете!
Зараз буде ще декілька спільних (і дуже потужних!) заяв від зелених гнид!
Може прокатить, бо ж реформи «не на часі»: зараз потрібно відео для дебілів знімати, начепивши камуфляж, стільки споав…
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01.07.2022 13:23 Ответить
А де це Беня? Аааа?))
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01.07.2022 13:30 Ответить
Розпочніть боротьбу з корупцією", - заявила фон дер Ляєн.
А в Зєлупи з тим щє навіть й кінь не валявся.
Доти, доки Зєлупа в Київі, ніякого ЄС не буде.
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01.07.2022 13:32 Ответить
І тут для Зеленського Європа закінчиться. Зеля хоче в ЄС, але й прокурора САП хоче кишенькового.
Що ж робити?
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01.07.2022 13:35 Ответить
Ого,что же тогда будет с любителями пухлых конвертов под куполом и с мамой гетьмановича,всех арестуют?
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01.07.2022 14:00 Ответить
Когда беню сдадите в ФБР..!? Зеленский, вопрос к тебе !
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01.07.2022 14:10 Ответить
Два роки чекали ну і ще потерпіть два, тим більше зараз не часі
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01.07.2022 14:32 Ответить
Может вам еще Коломойского выдать?!))
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01.07.2022 14:34 Ответить
По всьому і закони писатимемо кров*ю,та вже видом інших тварин.
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01.07.2022 14:49 Ответить
Докотилися і до САМ, але там назначають САП не через вибори, а через дь*Єрмака!
Берем попкорн і ще 10 років спостерігаємо, за цикром.
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01.07.2022 14:53 Ответить
Шабунін розповідав Радіо НВ що 12 липня буде суд який заблокує призначення глави САП - це як Зелені хочут виправдатис перед ЄС за непризначення глави САП. А потім вони:Єрмаки ТАтарови та Агрохімії та Зел відзвітує що вибачте дивитьс суд не пропустив це. Та ви д розумієте війна та давайте ще почекаємо ...
Та ще це неправда що кандидатсво в ЄС не можна забрати. Шабунін казав що це не так що можна та заберуть якщо пункти вимоги не будуть зроблени до кінця року включно з призначенням голови СА
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01.07.2022 15:00 Ответить
Главное - флаг вцепили, а САП подождёт!
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01.07.2022 16:01 Ответить
Зеля на это не подписывался, ему бы каждый день интервью давать,как он Украину любит,что он херой ведь он же не уехал Польшу вместе с лысым и Ко ,а прекращать воровать в его планы не входило да и ,что на это скажет Коломойша?
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01.07.2022 16:38 Ответить
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01.07.2022 16:52 Ответить
 
 