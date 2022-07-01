Руководителей САП и НАБУ нужно назначить как можно быстрее. Киев должен сосредоточиться на реализации закона о деолигархизации, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Украину сосредоточиться на реализации закона о деолигархизации.

Об этом она заявила сегодня, выступая онлайн на пленарном заседании Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина единственная страна в Восточном партнерстве, которая приняла закон, чтобы расцепить клещи олигархической власти на экономику. Теперь нужно сосредоточиться на реализации этого закона и учесть надлежащим образом все выводы Венецианской комиссии", - отметила фон дер Ляйен.

Она призвала Украину активизировать работу институтов страны по борьбе с коррупцией и как можно быстрее назначить ответственное руководство.

"Инвестиции (в восстановление Украины. -Ред.) должны идти рядом с реформами. Начните борьбу с коррупцией", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в Украине созданы антикоррупционные институты, и теперь основная задача, чтобы эти институты возглавили достойные люди. Она подчеркнула, что руководители САП и НАБУ должны быть назначены в кратчайшие сроки.

"Их нужно назначить как можно скорее", - сказала фон дер Ляйен.

Она также обратила внимание парламента на необходимость принятия закона о медиа, который бы объединил украинское законодательство с текущими стандартами Европейского Союза.

"Очень много законов вы уже приняли… Теперь нужно все это обратить на положительную перспективу", – отметила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно приступить к разработке планов по реформе Конституционного Суда.

"Законодательство необходимо для процедур отбора судей. Институты должны возродиться, чтобы они могли реализовывать устремления вашего народа", - подчеркнула глава ЕК.

По ее словам, Украина идет по верному пути.

"Впереди длинная дорога, но Европа на вашей стороне… Мы будем идти по этой дороге, минуя трудные времена, пока вы не откроете двери, ведущие к вашему светлому будущему в Европейском Союзе", - сказала фон дер Ляйен.