Семь батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, прямое наступление маловероятно, - ГУР МО

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется. Однако сейчас прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент непосредственной подготовки к боевым действиям", - пояснил он.

По словам Скибицкого, пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - добавил он.

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