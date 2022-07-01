Семь батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, прямое наступление маловероятно, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется. Однако сейчас прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент непосредственной подготовки к боевым действиям", - пояснил он.
По словам Скибицкого, пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.
"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Завдання виконується і дуже успішно.
~100 проверенных бойцов только на одном участке в 50 метров, которым правда уже за 50, но готовых встретить "братушек" и накормить реально чайной ложкой украинской землей до состояния, несовместимого с жизнью! (Админ)
Адо чого готуватись зараз?
Здається ГУР - це така організація, яка повинна виконувати свою роботу мовчки.
А до чого готуватись - вирішуйте самі, бо ви відповідальні за свій вибір самі.