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Семь батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, прямое наступление маловероятно, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется. Однако сейчас прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент непосредственной подготовки к боевым действиям", - пояснил он.

По словам Скибицкого, пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - добавил он.

Также читайте: Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД
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Топ комментарии
+6
Бульбошобла знає, що буде з ними коли тільки ступлять на нашу територію...
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01.07.2022 12:44
+6
вот этот кусок гавна топит против Нептуна

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01.07.2022 13:00
+5
Сім батальйонів бульбашів не готових до наступу ГУР помітив, а як тоді наступ 150к орків пропустив, видно тоді добре маскувалися в снігу.
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01.07.2022 12:50
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Бульбошобла знає, що буде з ними коли тільки ступлять на нашу територію...
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01.07.2022 12:44 Ответить
Воно підле бидло, " ізподтішка"," і я не я, і хата не моя", "ми ж не хотіли, це не ми", б'ють ракетами, стріляють з білорусії по нашій території, наші війська відволікають бо загроза ...?Гидота одним словом!!!
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20.09.2022 13:00 Ответить
Сім батальйонів бульбашів не готових до наступу ГУР помітив, а як тоді наступ 150к орків пропустив, видно тоді добре маскувалися в снігу.
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01.07.2022 12:50 Ответить
Сім батальйонів бульбашів відволікають наших 20 тис.
Завдання виконується і дуже успішно.
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01.07.2022 12:55 Ответить
6000 відволікають 20000?
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01.07.2022 13:27 Ответить
rofs - щонайменш командувач ОК "Захід"😁, точно знає співвідношення сил😁.
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01.07.2022 13:55 Ответить
Писали колись, що наших там зліва направо по областях 10,5 + 4,5 + 5 = 20 тис
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01.07.2022 14:09 Ответить
буде жарений кабанчик и бульба з майонезом рашен капут!!!
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01.07.2022 12:52 Ответить
мразь чмо не видит разницу между тем если бы на момент вторжения кацапов мы бы имели 500 Богдана способных остановить врага и тем что были с голой жопой и отдали 22% Украины а потом пришлось за счет тысяч жизней удерживать фронт Но и теперь придётся ждать когда пройдёт помощь и ничего не изменится...просто удивительно какая же это чмо сам по себе мразь а ведь он и против потопивших маскву нептунов тоже самое дерьмо лил и агитировал не начинать производство
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01.07.2022 12:57 Ответить
вот этот кусок гавна топит против Нептуна

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01.07.2022 13:00 Ответить
Навіть після того, як "Нептун" і "Богдана" реально показали себе в дії та показали свою спроможність, і досі знаходяться гівноїди, які піддакують ОПівській брехні. Тут вчора одне ********* писало, що "Богдана" - то гівно. І щось мені підказує, що це не просто корисні довбойоби, а проплачені ******** з подоляківського інтернет-клубу.
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01.07.2022 13:27 Ответить
почему украинская власть продолжает вести дипломатические отношения с кровавым режимом бульбафюрера, виновным в гибели десятков тысяч украинцев?
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01.07.2022 13:01 Ответить
01.07.2022 Киев. Виноградарь.
~100 проверенных бойцов только на одном участке в 50 метров, которым правда уже за 50, но готовых встретить "братушек" и накормить реально чайной ложкой украинской землей до состояния, несовместимого с жизнью! (Админ)
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01.07.2022 13:07 Ответить
Уничтожаем сайты орков и чипсов, заходим на сайт ban-dera.com, выставляем кол-во сайтов на которые будет идти атака и побольше запросов, оставляем сайт включенным в браузере, программа сделает все сама, не даем спокоя фин учреждениям оккупантов, делимся ссылкой!
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01.07.2022 13:27 Ответить
Американской разведке тоже не верили.
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01.07.2022 13:31 Ответить
Та кілька місяців тому нас теж заспокоювали, що загрози немає і треба готоватись до шашликів.
Адо чого готуватись зараз?
Здається ГУР - це така організація, яка повинна виконувати свою роботу мовчки.
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01.07.2022 13:44 Ответить
то пишуть, щоб не було паніки серед населення і що ситуація контролюється. Як воно і є насправді.
А до чого готуватись - вирішуйте самі, бо ви відповідальні за свій вибір самі.
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01.07.2022 15:38 Ответить
Ну ще й чіпсами похрустим.
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01.07.2022 16:28 Ответить
 
 