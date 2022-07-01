Страны постсоветского пространства должны сближаться с Союзным государством, "если хотят сохранить суверенитет и независимость", - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призывает бывшие постсоветские страны к сближению с Союзным государством "если они хотят сохранить свои суверенитет и независимость".

Об этом он отметил во время выступления на заседании форума регионов Беларуси и РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

По его словам, союз является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если они, конечно, хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", - уверяет он.

"Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - добавил Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

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