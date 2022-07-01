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Страны постсоветского пространства должны сближаться с Союзным государством, "если хотят сохранить суверенитет и независимость", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призывает бывшие постсоветские страны к сближению с Союзным государством "если они хотят сохранить свои суверенитет и независимость".

Об этом он отметил во время выступления на заседании форума регионов Беларуси и РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

По его словам, союз является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если они, конечно, хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", - уверяет он.

"Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - добавил Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

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Топ комментарии
+75
Зближатись хіба що через оптичний приціл та екран "Стугни-П"
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01.07.2022 12:47
+69
Не не не, он не *****. Он хитрый и циничный подонок, а вот *****ы за него 26 лет голосовали.
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01.07.2022 12:50
+39
Этот мудак предлагает ЗДОРРОВЫМ людям добровольно зайти в чумной барак и жить там? Сашка, кроме терпил-************ больше дурных нема.
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01.07.2022 12:49
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Они с ****** в параллельной реальности находятся. Им ещё надо пельменя из северной кореи в свою компанию пригласить.
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01.07.2022 16:24 Ответить
Це погроза? Чи не ті таблетки таракану в дурдомі виписали? Боже, що воно городить.
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01.07.2022 16:27 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:08 Ответить
Наприкінці ляксандр правду сказав: якщо інші країни до нового сссру не приєднаються, то йому з московитами буде швидкий кінець.
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01.07.2022 18:12 Ответить
***** *****!
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01.07.2022 18:15 Ответить
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