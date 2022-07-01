Страны постсоветского пространства должны сближаться с Союзным государством, "если хотят сохранить суверенитет и независимость", - Лукашенко
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко призывает бывшие постсоветские страны к сближению с Союзным государством "если они хотят сохранить свои суверенитет и независимость".
Об этом он отметил во время выступления на заседании форума регионов Беларуси и РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
По его словам, союз является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия.
"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если они, конечно, хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", - уверяет он.
"Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - добавил Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.
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22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.