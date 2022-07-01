РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5788 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 561 16
война (46939) государственная измена (950) блогер (205) Офис Генпрокурора (2044)

Донецкому блогеру сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве оккупантам, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блогер

Пророссийскому блогеру из Донецка сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале офис генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры житель Донецка уведомлен о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, создал и публично распространял на своей странице в YouTube, а также в мессенджере Telegram материалы пропагандистского и антиукраинского характера в поддержку действий государства-агрессора.

Он убеждал жителей оккупированных территорий в том, что РФ не является их врагом, а наоборот освобождает их от порабощения. Формировал у них негативное отношение к ВСУ и патриотически настроенных украинцев, оправдывая и восхваляя при этом действия государства-агрессора.

Освещая процесс принудительной эвакуации жителей Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов на территорию РФ и самопровозглашенной "ДНР", он описывал его в исключительно положительном свете, убеждая аудиторию в том, что жители этих территорий радуются такой помощи.

Таким образом, подозреваемый оказывал государству-агрессору и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Читайте: Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен "начальником отдела полиции" в Волчанске, - прокуратура
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
показать весь комментарий
01.07.2022 13:01
+5
Не здивований

донецьк донбас там по моєму кожен другий зрадник який чекає матушку расєю
показать весь комментарий
01.07.2022 13:02
+4
Як завжди підозра.... "ЗАОЧНО"
показать весь комментарий
01.07.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кончений - це судьба.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:57 Ответить
Як завжди підозра.... "ЗАОЧНО"
показать весь комментарий
01.07.2022 13:08 Ответить
только блогеру? а остальным предателям?
показать весь комментарий
01.07.2022 12:59 Ответить
А остальним... коли втечуть і будуть недосяжні
показать весь комментарий
01.07.2022 13:06 Ответить
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
показать весь комментарий
01.07.2022 13:01 Ответить
гугли імперативний мандат. цих депутанів уже мож гнати нахер
показать весь комментарий
01.07.2022 13:54 Ответить
Не здивований

донецьк донбас там по моєму кожен другий зрадник який чекає матушку расєю
показать весь комментарий
01.07.2022 13:02 Ответить
это вы ещё в кабинеты "власти" не заглядывали
показать весь комментарий
01.07.2022 13:36 Ответить
Можу ще одного такого дєятєля назвати - Антон Гура, теж розвів у себе телеграммканалі розплідник руського міра, але маскується. АУ прокуратура
показать весь комментарий
01.07.2022 13:10 Ответить
Совет недоблогеру - беги скорее записываться в упалчление - только так ты сможешь затеряться среди покромсанного мяса! 🏃
показать весь комментарий
01.07.2022 13:15 Ответить
Донецкий мужичок который в телеграме пописывал для Васи и Маши. А Птушкин который много лет сосал *** москалям за хорошие деньги, теперь гастролирует по Украине под восторженные возгласы экзальтированных украинок "спасибо что ты есть".
показать весь комментарий
01.07.2022 13:18 Ответить
таких блогеров полно по городам Украины, смотришь и удивляешься, сколько предателей в каждом городе и находятся подписчики такие же.
показать весь комментарий
01.07.2022 13:22 Ответить
Нельзя во время войны рассказывать такое, на радость кацапам.
показать весь комментарий
01.07.2022 13:32 Ответить
Понять и простить. И его не задержали и наврят ли задержат, ведь при освобождении Донецка убежит . Зато патриотов быстро судят. Украинские Суды, прокуратура работают на врага все 20 лет
показать весь комментарий
01.07.2022 16:57 Ответить
 
 