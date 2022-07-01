Донецкому блогеру сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве оккупантам, - Офис генпрокурора

Пророссийскому блогеру из Донецка сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале офис генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры житель Донецка уведомлен о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).



По данным следствия, подозреваемый находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, создал и публично распространял на своей странице в YouTube, а также в мессенджере Telegram материалы пропагандистского и антиукраинского характера в поддержку действий государства-агрессора.



Он убеждал жителей оккупированных территорий в том, что РФ не является их врагом, а наоборот освобождает их от порабощения. Формировал у них негативное отношение к ВСУ и патриотически настроенных украинцев, оправдывая и восхваляя при этом действия государства-агрессора.



Освещая процесс принудительной эвакуации жителей Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов на территорию РФ и самопровозглашенной "ДНР", он описывал его в исключительно положительном свете, убеждая аудиторию в том, что жители этих территорий радуются такой помощи.



Таким образом, подозреваемый оказывал государству-агрессору и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, - говорится в сообщении.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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