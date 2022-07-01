Минобороны РФ подтвердило удар по Одесской области: Заявили об уничтожении "радиолокационной станции обнаружения воздушных целей"

В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении якобы радиолокационной станции обнаружения воздушных целей под Одессой. Вместо этого оккупанты уничтожили девятиэтажку, в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления ВСУ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей под Одессой", - проинформировали в Минобороны страны-оккупанта.

Отметим, что в результате удара по Одесской области полностью уничтожена девятиэтажка и база отдыха в селе Сергеевка. Погибли по меньшей мере 19 человек, около 40 получили ранения. На месте продолжают работать спасатели.

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