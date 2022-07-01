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Минобороны РФ подтвердило удар по Одесской области: Заявили об уничтожении "радиолокационной станции обнаружения воздушных целей"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении якобы радиолокационной станции обнаружения воздушных целей под Одессой. Вместо этого оккупанты уничтожили девятиэтажку, в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 19 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления ВСУ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей под Одессой", - проинформировали в Минобороны страны-оккупанта.
Отметим, что в результате удара по Одесской области полностью уничтожена девятиэтажка и база отдыха в селе Сергеевка. Погибли по меньшей мере 19 человек, около 40 получили ранения. На месте продолжают работать спасатели.
Топ комментарии
+16 Лео Польд 83758e65
показать весь комментарий01.07.2022 13:09
+14 vitaliymkua
показать весь комментарий01.07.2022 13:06
+14 Отто Кац 5dad5414
показать весь комментарий01.07.2022 13:34
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Пожалуйста, подождите...
А шо це Цензор росіян цітуе ?
Так вони скоро до сонця долітять та виграють чемпіонат світу з футболу....
А якщо не вірити, то получається, що всі, хто навкруги нього - моральні деграданти, які підтримують банду вбивць і мародерів і сам кацап - такий самий деградант, моральній урод і не має нічого спільного з людиною.
Тому цілком логічно, що він вибирає вірити *****, розказувати що кадри з вбитими і розваляними домами - голівудська постановка, що українці - фашисти і таке інше.
«
Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них - дві дитини. Госпіталізовано 38 осіб, з яких - шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.
У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.»
ПОРА ОПЯТЬ СОЗЫВАТЬ СОВБЕЗ ООН ‼️‼️‼️
Той полянський знову скаже, що укри підкинули законсервовані трупи.
Пора кардинальніше: визнавати всіма міжнародними структурами (в т.ч. ООН), що кацапстан є країною, яка не має права на існування.
Воно то зрозуміло, що це розраховано на лишнєхромосомних, бо із реальними фото та відеодоказами тільки вони в таке вірять.
Очень даже есть.
Они осуществляют террор гражданского населения с целью запугать, посеять панику и сломить волю к сопротивлению.
Это стандартная техника террористов.
То, что они бьют по гражданским объектам, им хорошо известно.
Вон сверху есть коммент какого-то Дмитрия Ручкина, почитайте и поймёте цель, которой они добиваются..