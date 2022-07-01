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Минобороны РФ подтвердило удар по Одесской области: Заявили об уничтожении "радиолокационной станции обнаружения воздушных целей"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении якобы радиолокационной станции обнаружения воздушных целей под Одессой. Вместо этого оккупанты уничтожили девятиэтажку, в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления ВСУ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей под Одессой", - проинформировали в Минобороны страны-оккупанта.

Отметим, что в результате удара по Одесской области полностью уничтожена девятиэтажка и база отдыха в селе Сергеевка. Погибли по меньшей мере 19 человек, около 40 получили ранения. На месте продолжают работать спасатели.

Смотрите: СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
Самая ******** армия по гражданским лупить, рукожопые
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01.07.2022 13:09
+14
Підари мокрожопі.
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01.07.2022 13:06
+14
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01.07.2022 13:34
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Підари мокрожопі.
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01.07.2022 13:06 Ответить
????

А шо це Цензор росіян цітуе ?
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01.07.2022 13:07 Ответить
Navernoe iza tavo chto fashistkaja roZZija oherednoi raz sama podtverdila ubijstvo mirnix grazdan Ukraini...
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01.07.2022 14:12 Ответить
Самая ******** армия по гражданским лупить, рукожопые
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01.07.2022 13:09 Ответить
Так они этой *********** еще и гордятся. Дблблд
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01.07.2022 13:13 Ответить
а по военным значит нормально по твоему лупить?
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02.07.2022 01:44 Ответить
Виходить що ми не можемо мати РЛС і контролювати свій повітряний простір, а їм мона. А чи не оборзіли московити?
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01.07.2022 13:09 Ответить
Не виходить. Все ми контролювати можемо, але не можемо захистити кожну цивільну ціль, чим вони й користуються.
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01.07.2022 13:12 Ответить
Дивлюся в кацапів самі перемоги... знищили сховище *********** в пісочниці дітсадка, радарну станцію в хрущовці та "центр прінятія рєшєній" в трц...
Так вони скоро до сонця долітять та виграють чемпіонат світу з футболу....
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01.07.2022 13:13 Ответить
Мене одне дивує, як кацапи твердолобі і смердючі в це вірять? ЖОДНОГО фактично підтвердження ані знищення цих РЛС, літаків, танків, "скоплєнія живой сіли протівніка" і т.д. немає, крім якихось поодиноких відео з далекої відстані низької якості, але ж за словами пітушенкова щодня чуть не батальйон знищують, клоуни одним словом
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01.07.2022 13:15 Ответить
Дуже просто. Наприклад, ***** заявляє, що кацапські війська бьють лише по військовим цілям. Якщо йому вірити, то тіпа кацапські війська не підараси, а герої і, відповідно, сам кацап, який в це вірить - теж герой, бо малює на сраці букву зю і підтримує свою "доблєсну" армію в фісбучіках.
А якщо не вірити, то получається, що всі, хто навкруги нього - моральні деграданти, які підтримують банду вбивць і мародерів і сам кацап - такий самий деградант, моральній урод і не має нічого спільного з людиною.
Тому цілком логічно, що він вибирає вірити *****, розказувати що кадри з вбитими і розваляними домами - голівудська постановка, що українці - фашисти і таке інше.
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01.07.2022 19:29 Ответить
Магнолія ТВ
«

Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них - дві дитини. Госпіталізовано 38 осіб, з яких - шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.»
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01.07.2022 13:17 Ответить
19 погибших на базе отдыха
ПОРА ОПЯТЬ СОЗЫВАТЬ СОВБЕЗ ООН ‼️‼️‼️
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01.07.2022 13:19 Ответить
а толку?
Той полянський знову скаже, що укри підкинули законсервовані трупи.

Пора кардинальніше: визнавати всіма міжнародними структурами (в т.ч. ООН), що кацапстан є країною, яка не має права на існування.
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01.07.2022 17:35 Ответить
Я не вгадав, каюся.( Думав вони абрамси, хаймарси і гаубиці "три сімки" в багатоповерхівці знищили, а там виявляється "підступні Укри" РЛС приникали.
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01.07.2022 13:18 Ответить
Коли буде відповідь по Воронежу - там танкоремонтний завод.
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01.07.2022 13:25 Ответить
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01.07.2022 13:34 Ответить
дебилы кацапские, т.н. "РЛС" - то ТВ антенны Т2 на многоэтажках для просмотра ваших же, дермаковских, ******** новын от ваших же прокацапских ведущих про Зупермена.. "дружественный огонь"..(((
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01.07.2022 13:35 Ответить
32 центра управления. По одному на квартиру, видимо.
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01.07.2022 13:38 Ответить
А якщо з кимось живе теща, то 33...
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01.07.2022 14:31 Ответить
А якщо б і знищення радіолокаційної станції в якій знаходяться військовослужбовці - молоді хлопці які захищають країну яка не на кого не нападає то це хіба не вбивство? Але говорити це з скаженним садистом марно ще й хрестик одівають яким їх Україна-Київська Русь хрестила.
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01.07.2022 13:45 Ответить
а скільки вони вже нашів літаків збили біля одесси і всі з натовської зброею літаків 12 буде так точно за ці місяці
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01.07.2022 13:47 Ответить
Ще трохи і орки почнуть звітувати про знищення десятками зірок смерті укропів однією ракетою...
Воно то зрозуміло, що це розраховано на лишнєхромосомних, бо із реальними фото та відеодоказами тільки вони в таке вірять.
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01.07.2022 14:34 Ответить
Ага, в жилом доме. Все таки для характеристики поведения россиян - нет подходящих приличных слов.
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01.07.2022 14:43 Ответить
Почему же нет подходящих слов для характеристики поведения россиян?
Очень даже есть.
Они осуществляют террор гражданского населения с целью запугать, посеять панику и сломить волю к сопротивлению.
Это стандартная техника террористов.
То, что они бьют по гражданским объектам, им хорошо известно.
Вон сверху есть коммент какого-то Дмитрия Ручкина, почитайте и поймёте цель, которой они добиваются..
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01.07.2022 15:27 Ответить
 
 