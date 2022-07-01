Воздушные Силы об ударах по врагу на Змеином: Уничтожены зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции, РСЗО и личный состав. Небольшая часть рашистов эвакуировалась

Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове Ахилла (так, в греческой мифологии называют о.Змеиный). В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска. Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения топливом, боевая бронированная техника и живая сила.

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