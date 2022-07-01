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Воздушные Силы об ударах по врагу на Змеином: Уничтожены зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции, РСЗО и личный состав. Небольшая часть рашистов эвакуировалась

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове Ахилла (так, в греческой мифологии называют о.Змеиный). В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска. Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения топливом, боевая бронированная техника и живая сила.

Читайте: Россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", - разведка Великобритании
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Топ комментарии
+22
Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
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01.07.2022 13:17
+16
САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
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01.07.2022 13:23
+14
Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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01.07.2022 13:37
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Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
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01.07.2022 13:17 Ответить
гной под-зэлупный может как и его хозяин -только обсырать благо мудрый нарит такой мудрый что всяким отбросам типа чмыря верит а потом с голой жопой на танк
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01.07.2022 13:20 Ответить
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01.07.2022 13:21 Ответить
3,14-Тарас этот Чмут
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01.07.2022 13:26 Ответить
Сразу видно - "знатный эксперт"
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01.07.2022 13:36 Ответить
кац, не рви сердце. Тяпни ламою, типо водка пей грязи валяйся... благо, время обеденного опохмела ... нехай щастить...
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01.07.2022 13:26 Ответить
Так это Порошенко с Аваковым сдали юг, разминировав Чонгар, и просрали наступление с севера, что привело к десяткам тысяч человеческих жертв?! По сравнению с гундосым чмом - они мелкие хулиганчики! А он против них массовый убийца и грабитель!
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01.07.2022 13:28 Ответить
Правильно... За зебила - битум от драныкоедов , кацапологистический аттребут, для быстрого передвижения орков по нашей территории.
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01.07.2022 13:24 Ответить
Кацапы к войне готовились - строили себе дороги для продвижения за деньги украинцев .
Я все время удивлялась странным выборам строительства дорог - все вдоль границ с рашей и на юге ,
в тоже время КАК ТОЛЬКО ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ границу в Закарпатье - сразу начинаются ямы. И что ещё удивляло - прекрасная трасса в Закарпатье , которую строили 15 лет назад иностранные компании и за которой всегда хорошо следили , т к это основная трасса для международных перевозок, в ЭПОХУ ВЕЛИКОГО БУДИВНИЦТВА стала вся в ямах , ямы заделывали неаккуратно - лишь бы было.
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01.07.2022 13:30 Ответить
Дорогу между Винницей и Хмельницким при Зе доделали (или почти доделали).
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01.07.2022 14:18 Ответить
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
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01.07.2022 13:20 Ответить
САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
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01.07.2022 13:23 Ответить
Нептун почали розробляти в 2010-12 роках не треба ля ля
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01.07.2022 13:29 Ответить
Сам богдана розробка закінчена в 2009 році,причому тут порох ?
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01.07.2022 13:36 Ответить
так себе методички зеленожопые сочиняют и отмазки лепят
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01.07.2022 13:42 Ответить
Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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01.07.2022 13:37 Ответить
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01.07.2022 16:16 Ответить
А тепер напиши все це людською мовою.
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01.07.2022 16:29 Ответить
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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01.07.2022 16:14 Ответить
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01.07.2022 16:14 Ответить
Відріжте пальця з тим нігтем тій курці, та поставте в окремій вітрині в прийомній Пісюаніста. Ампутацію проводити без знеболюючих, щоб знала наперед, куда пальці не варто сунути.
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01.07.2022 16:29 Ответить
 
 