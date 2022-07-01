Путину никто не доверяет, нужны гарантии, - канцлер Австрии Нехаммер о "зерновых" коридорах в Черном море

Словам президента РФ Владимира Путина о безопасности коридоров в Черном море для вывоза зерна из украинских портов доверия нет, нужны международные гарантии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на фестивале цифровых технологий и медиа "4Gamechangers" в Вене.

"Путин заявил, что готов гарантировать эти коридоры (коридоры в Черном море для экспорта зерна из украинских портов. – Ред.). Встречное требование к Украине – они должны убрать морские мины у Одессы. Но это, конечно, абсурд, ведь никто не доверяет Путину в нынешней военной ситуации. Украина исходит из того, что как только они уберут мины, ВМФ России воспользуется возможностью захватить Одессу. И поэтому нужны гарантии. Это очень важно", - заявил канцлер.

Он отметил, что назревающий в мире продовольственный кризис связан с тем, что украинские порты в Черном море заблокированы российским военно-морским флотом. ООН и Турция вовлечены в разблокирование этих портов, при этом Анкара готова отправить военные корабли для обеспечения безопасности этих коридоров и предотвращения их использования Россией для нападения на Одессу.

"Турцию признает как Украина, так и Россия. И Турция уже заявила о готовности предоставить гарантии, это значит отправить турецкие ВМС в Черное море с целью обеспечения этих гарантий безопасности для Украины, чтобы российский ВМФ не воспользовался пробелами в безопасности", - сказал Нехаммер.

Также читайте: Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган