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Путину никто не доверяет, нужны гарантии, - канцлер Австрии Нехаммер о "зерновых" коридорах в Черном море

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

негаммер

Словам президента РФ Владимира Путина о безопасности коридоров в Черном море для вывоза зерна из украинских портов доверия нет, нужны международные гарантии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на фестивале цифровых технологий и медиа "4Gamechangers" в Вене.

"Путин заявил, что готов гарантировать эти коридоры (коридоры в Черном море для экспорта зерна из украинских портов. – Ред.). Встречное требование к Украине – они должны убрать морские мины у Одессы. Но это, конечно, абсурд, ведь никто не доверяет Путину в нынешней военной ситуации. Украина исходит из того, что как только они уберут мины, ВМФ России воспользуется возможностью захватить Одессу. И поэтому нужны гарантии. Это очень важно", - заявил канцлер.

Он отметил, что назревающий в мире продовольственный кризис связан с тем, что украинские порты в Черном море заблокированы российским военно-морским флотом. ООН и Турция вовлечены в разблокирование этих портов, при этом Анкара готова отправить военные корабли для обеспечения безопасности этих коридоров и предотвращения их использования Россией для нападения на Одессу.

"Турцию признает как Украина, так и Россия. И Турция уже заявила о готовности предоставить гарантии, это значит отправить турецкие ВМС в Черное море с целью обеспечения этих гарантий безопасности для Украины, чтобы российский ВМФ не воспользовался пробелами в безопасности", - сказал Нехаммер.

Также читайте: Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган
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Топ комментарии
+9
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01.07.2022 13:26
+9
навіть австрійці русофобію розводити стали. неочікувано.
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01.07.2022 13:27
+8
За зерно они конечно все распереживались. Ты смотри, а говорили, что Украина ничего серьёзного из себя не представляет в мире)) Ну-ну... Как голодные акулы мельтешат перед аквалангистом запертым в железной клетке.
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01.07.2022 13:30
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Правила форума Совет форумчан
А гарантіям ***** ви повірите?
Чи ви вже геть дурнуваті?
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01.07.2022 13:19 Ответить
Ви текст читали? Він і говорить,що НЕ має довіри. Не розумію одного,пишуть міни,коли була інформація, що лягли кораблі на дно,щоб ворог не зайшов. Щоб підняти їх потрібні місяці.
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01.07.2022 13:23 Ответить
Зустрічне питання: гарантії від кого?
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01.07.2022 13:26 Ответить
))) в данной ситуации турков ****, читать надо не только заголовок как заметили ранее
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01.07.2022 13:39 Ответить
то хвашисти тільки не вірять
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01.07.2022 13:21 Ответить
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года
6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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01.07.2022 13:22 Ответить
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01.07.2022 13:26 Ответить
Жаба з "Їбаш їх В_ва блть!" тоже топ
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01.07.2022 13:29 Ответить
навіть австрійці русофобію розводити стали. неочікувано.
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01.07.2022 13:27 Ответить
Вірити московітам-себе не поважати!!!))
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01.07.2022 13:28 Ответить
Інакше залишки чфрФ зроблять жест доброї волі
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01.07.2022 13:28 Ответить
За зерно они конечно все распереживались. Ты смотри, а говорили, что Украина ничего серьёзного из себя не представляет в мире)) Ну-ну... Как голодные акулы мельтешат перед аквалангистом запертым в железной клетке.
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01.07.2022 13:30 Ответить
кращі гарантії дати далекобійні ракети, щоб Україна могла знести ЧМ флот і міст
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01.07.2022 13:52 Ответить
Найкраща гарантія флот НАТО.
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01.07.2022 13:54 Ответить
+ натівські ВПС.
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01.07.2022 23:50 Ответить
Разделать рашку под орех - вот лучшая гарантия из всех гарантий
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01.07.2022 14:05 Ответить
"І Туреччина вже заявила про готовність надати гарантії"
Так собі гарант - куди війне вітер!
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01.07.2022 14:09 Ответить
турки вже провели евакуацію з Маріуполя ... Ердоган звичайний барига він робить тільки те що йому вигідно , буде вигідно українське зерно вивезуть турецькі підводні човни .
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01.07.2022 15:03 Ответить
А чи можна вірити канцлеру європейського офшору пану Негаммеру ?
В його обличчі є щось невловимо фальшиве як у Куртца ...
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01.07.2022 14:12 Ответить
какие гарантии были при выходе по "зеленому корридору" из Иловайска и сколько человек, поверивших в это кацапское дерьмо, навеки полягло? запомните. москалям верить нельзя от слова вообще.
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01.07.2022 14:18 Ответить
Давайте топите кацапские корыта и всё быстро наладится, а то всё боитесь этих *******, только ЗСУ уже показали как кацапню ипать можно
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01.07.2022 14:55 Ответить
Єдині можливі гарантії це флот НАТО.
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01.07.2022 15:37 Ответить
 
 