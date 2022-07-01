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Работник волонтерского центра на Днепропетровщине разоблачен на продаже гуманитарки, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуманітарка,розкоадання

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителя г. Днепра по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, волонтер благотворительного фонда во время военного положения продавал через мессенджер Телеграмм бронежилеты 4-го класса военного назначения. Установлено, что военное снаряжение было передано в качестве гуманитарной помощи бойцам Вооруженных Сил Украины из Республики Польша.

В ходе спецоперации он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полумиллиона гривен за продажу 16 бронежилетов.

Во время проведения обысков по месту жительства и в автомобиле подозреваемого изъяты бронежилеты, документация, подтверждающая ввоз в Украину этого снаряжения для нужд ВСУ, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц, среди работников волонтерского центра.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ НП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – управлением стратегических расследований и СБУ в Днепропетровской области.

Смотрите также: Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области. ФОТО
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Певно, бідолаха мріяв стати гуманітарієм, та не знав, як...
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01.07.2022 13:43 Ответить
Во время войны такой херней страдать, 15 накиньте
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01.07.2022 13:51 Ответить
Мародёр. И статья должна быть соответствующая.
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01.07.2022 13:54 Ответить
Ось з за таких підарів,підриваеться довіра до волонтерів. Цих покидків не багато,але....ложка дьогтю....самі знаете.За таку дію,для початку на площі міста по сраці надавати....а потім на нари і на довго.Впевнений,що охочих ось так"волонтерити" буде нуль.....
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01.07.2022 14:04 Ответить
Да массоваЯ картина. По Харькову по продуктам караул полный. Например 5 часов отстоять---- 5 яблок, 5 картофелин, 1 окорочка за счастье! Это правда. Срочно трибунал или военно- полевые суды. 3 часа на следствие, чтение приговора и приведение в исполнение. Тут же на месте, если рядом баня, завести за угол бани, и уже там. У войны только один закон--- победителей не судят!
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01.07.2022 14:15 Ответить
"щас этим многие живут" (С) однокурсник в 2014 на волонтёрстве поднялся, хотя до этого долго мучался. сейчас один знакомый "тихо ушёл в лес" когда волонтёрить начал. до этого тоже долго мучался. думаю, что тоже сможет поднятся. на масках по старте ковида у него не получилось, а тут сорвёт таки день, точно!
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01.07.2022 14:26 Ответить
Повісити догори ногами і не одного на площі..., а краще кирку в руки і років на 15-ть і щоб не випадала з рук 20-ть годин в сутки....
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01.07.2022 15:41 Ответить
 
 