Рекомендуем киевлянам ходить на пляжи, возле которых есть укрытие на случай воздушной тревоги - ГСЧС
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Жителям Киева рекомендуют посещать только те пляжи, у которых есть укрытие на случай воздушной тревоги.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве официально не открыто ни одного пляжа. …Поэтому если люди все же идут на пляж, нужно посмотреть, если рядом с пляжем есть жилой дом или какое-нибудь укрытие и они за 2-3 минуты смогут с пляжа укрыться, то тогда можно пользоваться, если нет – мы бы не рекомендовали это делать", – пояснил он.
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А вот рабоче-крестьянский вариант отдыха вам чёйта муляет.