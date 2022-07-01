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Рекомендуем киевлянам ходить на пляжи, возле которых есть укрытие на случай воздушной тревоги - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

пляж,київ,відпочинок

Жителям Киева рекомендуют посещать только те пляжи, у которых есть укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве официально не открыто ни одного пляжа. …Поэтому если люди все же идут на пляж, нужно посмотреть, если рядом с пляжем есть жилой дом или какое-нибудь укрытие и они за 2-3 минуты смогут с пляжа укрыться, то тогда можно пользоваться, если нет – мы бы не рекомендовали это делать", – пояснил он.

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Топ комментарии
+6
какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
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01.07.2022 14:14
+5
Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
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01.07.2022 13:49
+5
Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
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01.07.2022 14:13
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Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
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01.07.2022 13:49 Ответить
"В Києві офіційно не відкрито жодного пляжу." Це все, що нормальні кияни повинні знати про відвідування пляжів. А ті, що йдуть на пляж, нехай пошукають укриття під водою, може й знайдуть!
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01.07.2022 14:00 Ответить
Иди повестки на пляжах пораздавай. Нормальный блин кыянин.
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01.07.2022 14:08 Ответить
А чому жінки, діти, люди похилого віку не можуть ходити на пляж?
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01.07.2022 14:08 Ответить
Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
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01.07.2022 14:13 Ответить
Київ - це не Миколаїв, де висока інтенсивність вогню. Якщо батьки враховують ризик потрапити під обстріл, то нехай самі вирішують, водити туди дітей в Києві, чи ні. Потрапити під обстріл в Україні можна в будь-якому місці. Йморіврність, що вдарять по пляжу в Києві ракетою мала, менше, ніж по будинку. А дітям треба дитинство, навіять якщо війна іде. І якщо його буде 10% від довоєнного, то це краще ніж 0.
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01.07.2022 14:30 Ответить
Конечно Киев, это не Николаев и даже не юг. А детям нужна учеба не на дистанция. Вот и отведи своих детей в школу в Киеве. Или как....
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01.07.2022 15:18 Ответить
Школа - це скупчення тисяч людей, відповідно навчання не буде до закінчення ракетних обстрілів у школах, так що немає про що говорити і куди водити.
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01.07.2022 15:31 Ответить
А пляж нет. Один или два человека, да ещё летом....? Т.е. пляж это детство, а школа нет?
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01.07.2022 15:39 Ответить
Немає тисяч дітей на пляжі. А у школах є. Відповідно - це небезпечно.
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01.07.2022 17:10 Ответить
Для багатьох дітей школа - це щось неприємне. Мало хто втратить щось, у наших реаліях, коли її не відвідує очно. А вчитися дистанційно - безпечно. Батькам, які не хочуть, або не можуть, бо працюють, приділяти час дітям, звісно незручно. Але у нас такі обставини. Складні. Обирати не приходиться. Часто в школі є діти, які не дуже далеко пішли за своїм розвитком і поведінкою, від наших предків з природи, які тероризують інших дітей і заважають навчатися, відбивають бажання відвідувати школу. А це хороша можливість їх ізолювати від нормальних дітей - дистанційне навчання.
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01.07.2022 17:19 Ответить
Да и мужики неособенные Ничего плохого нет в том, что после работы или в выходной человек пойдет на пляж скупнуться и отдохнуть. Не все воюют, покрайней мере на данный момент( и многие желающие кстати тоже, ибо просто пока нет нужды в этом) и это не повод зарыться в землю и не жить. По Киеву неработает арта, потому он относительно безопасен в отличии от Николаева, а ракета может прилететь в любое место и время дня и ночи, тут уж как повезет.
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01.07.2022 14:39 Ответить
Та куй тобі, це більш моральна штука, ніж ти вважаеш
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01.07.2022 15:17 Ответить
Можешь сидеть сутками в подвале и биться головой об стену, так мораль позволяет? Люди продолжают жить, ходить на тренировки, встречатся с родственниками и друзьями, отмечать день рождения, если тебя это не устраивает, то чтож твое право, но и за людей решать ненадо и говорить что ьолько твоя позиция верная. пс Военные, врачи и спасатели тоже отдыхают, когда есть возможность.
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01.07.2022 16:08 Ответить
Вас, моральних уродів, лише труна виправить.
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01.07.2022 16:52 Ответить
какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
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01.07.2022 14:14 Ответить
Я так понимаю для вас норм отведать в ресторанчике ******** какиенить "Хрустящие вешенки с зелёным ткемали" а потом пройтись по не имеющей аналогов в Европе развлекательной зоне новейшего ТРЦ Республика. Ну это после обхода всех бутиков, ессно.

А вот рабоче-крестьянский вариант отдыха вам чёйта муляет.
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01.07.2022 14:23 Ответить
У каждого своя голова на плечах, кто в Польшу уехал на пляжи ходить, а кто и в Киеве невидит в этом ничего страшного
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01.07.2022 14:54 Ответить
 
 