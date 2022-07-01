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Утренний удар по Николаеву: Выпущено около 10 ракет, оккупанты попали в частные предприятия. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По городу было выпущено около 10 ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

"Также за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и побита крыша). Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать собственные вещи из квартир, в которые есть доступ", - резюмирует он.

Также читайте: Утром Николаев подвергся ракетным обстрелам, 1 ракету сбила ПВО. Есть прилет по предприятию, - Ким
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Диявол зірвав маску. А значить ,він програє. На жаль це коштує життя українцям. Але Україна виривається з пащ диявола ,який 30 років носив свою ліцемірну маску приятеля.
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01.07.2022 14:10 Ответить
Поняли що їхні казки никому невсрались, то й відриваються по повній.
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01.07.2022 14:17 Ответить
Не 30 років, а майже 400 років. Все почалось з 1654 року. А це 368 років.
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01.07.2022 14:33 Ответить
Кацапи, ви всі будете знищені в Украіні , тому або тікайте , поки є кінцівки, або здавайтесь !!
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01.07.2022 14:24 Ответить
Скільки б ***** не стріляло, а усіх не перестріляє. Хто виживе, той доб'є паскуду. *****, краще вмерти у спробі всадити в твою сраку вили, аніж жити навколішки! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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01.07.2022 15:07 Ответить
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01.07.2022 16:46 Ответить
Ракети то ясно, а рсзв??? Поверніть Марченка! Лише він здатен ефективно обороняти Миколаїв походу! Бо той хто там зараз, дуже близько підпустив рашистів до міста. Ганьбище!
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02.07.2022 00:43 Ответить
 
 