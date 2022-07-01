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Новости За рубежом
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Молдова (1686) НАТО (8951) Майя Санду (177) Джоанэ Мирча (17)

В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джоане,мірча

Россия пока не представляет угрозы для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане ТВ Moldova 1.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет разрешить еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.

"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – сказал Джоане.

Также читайте: НАТО увеличит поддержку Украины, запугивание России не действует, - заместитель генсека Альянса Джоане

Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоанэ призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.
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Топ комментарии
+16
Ви пропонуєе ЄС зупинить свою економіку , яка десятиліттями вистроювалась під російський газ?
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
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01.07.2022 14:49
+13
Ви чуєте взагалі, про що розмірковуєте? Чи полізе росія в чергову країну зі зброєю. На повному серйозі розмірковуєте. І продовжуєте купувати в них нафту і газ. Довбні
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01.07.2022 14:41
+9
Ой, та перекладіть вже їм хтось кацапське "на міру і смєрть красна"
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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01.07.2022 14:50
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Ви чуєте взагалі, про що розмірковуєте? Чи полізе росія в чергову країну зі зброєю. На повному серйозі розмірковуєте. І продовжуєте купувати в них нафту і газ. Довбні
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01.07.2022 14:41 Ответить
Ви пропонуєе ЄС зупинить свою економіку , яка десятиліттями вистроювалась під російський газ?
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
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01.07.2022 14:49 Ответить
.. у Вас газ та нафта тільки для того...щоб у теплі сидіти? Слово * економіка* для Вас невідоме?. Якщо завалиться економіка Евросоюзу.. получимо ми не зброю і підтримку... а кацапсячих у своєму домі.
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01.07.2022 15:08 Ответить
Залишається Воронєж
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01.07.2022 14:42 Ответить
Щось цей Мірчі нагадує Тихановську, на їхню думку без них би все накрилось тазом, а Україна взагалі збоку стоїть.
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01.07.2022 14:47 Ответить
Ой, та перекладіть вже їм хтось кацапське "на міру і смєрть красна"
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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01.07.2022 14:50 Ответить
не зря же, ***** орбан вякал что фронт далеко но все может измениться
https://censor.net/ua/news/3351418/ugorschyna_maye_radykalno_pidvyschyty_svoyu_oboronozdatnist_orban
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01.07.2022 15:04 Ответить
От добре, що Мірча Луческу Джоане займає нічого не означаючу посаду в нічого не означаючій організації НАТО, а не значиму посаду в уряді Румунії. Там він може робити всякі заяви, які сподобаються в Молдові (з метою покращувати там ставлення до Румунії), і про те як сильно НАТО підтримує Україну. А тим часом уряд Румунії тихенько без заяв надавав Україні реальну підтримку ще до вторгнення і після нього. Причому деякі кроки в перші дні нас просто врятували.
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01.07.2022 15:10 Ответить
Санкции корректируют, чтобы в Калининград всё шло как раньше, Шольц сказал, что там немецкие солдаты и провоцировать расию не надо. Украину каждый день ракетами и не только, та то покуй. Так что вот так...
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01.07.2022 15:13 Ответить
НАТО зробилася неповороткою організацією,не факт,що вони захистять балтійські країни.
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01.07.2022 15:20 Ответить
А зачем, с Молдавией у них все пучком.

Тот факт, что Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, не означает, что она обязана присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску
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01.07.2022 15:21 Ответить
А что вы хотели от выпускника МГИМО? У Санду в команде ещё те евроинтеграторы...
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01.07.2022 15:36 Ответить
Без тебя тут и результатов не будет. Так что сам знаешь...
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01.07.2022 15:32 Ответить
Завалить бы им всем хлебала аналитегам этим, трендящим про оружие и пр. Слышала намедни, как эта кучерявая кацапка, Латынина, прямо допрашивала Арестовича по поводу вооружений - как так, что кацапы не могут их разбомбить? Где вы их прячете? Но тот вывернулся и съехал с темы. Во время войны, военные аналитики докладывают врагам (!) о делах на фронте! Мрак просто!
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01.07.2022 15:32 Ответить
арестовищ , як і будь-який латентний совок, продовжує пошуки хароших рускіх
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01.07.2022 15:47 Ответить
***...на НАТА, будеш самознищуватися поплану??? Ви,скудорозумні,або приймаєте бій,або,як за класисних часів Феодальної роздрібненості поступово Зникнете. Вивчайте матчастину :- розповзання орди, - поступова деструкція живої тканини,відцентрова. Темп,реагування неспівмірний з темпом поширення Канцеру.
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01.07.2022 15:46 Ответить
Ну да...
Цеж треба через Україну пройти, а там буде купа питань тіпа "А якого, пардон, х*я ви тут робите живі?"...
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01.07.2022 15:55 Ответить
Ну что можно сказать? Слышу «Молдавия» и единственное что приходит в голову. Один молдаванин - дурень, два молдаванина - два дурня, три молдаванина - Молдавская академия наук.
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01.07.2022 17:19 Ответить
Чую тітов- бачу рашист- мертвий краще.
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02.07.2022 00:48 Ответить
Спасибі ЗСУ і народу України який захищає нас (Молдову) і всю Європу від орди!
Ви спасаєте не тільки своє майбутнє а і наше.
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01.07.2022 17:19 Ответить
Вот какая мощная страна Молдавия, даже у России нет ресурсов чтоб её захватить.
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01.07.2022 17:23 Ответить
А я хвилююся за Молдову. Бо ракети і туди долетять, і що тоді цей натівець патякати буде??
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02.07.2022 00:52 Ответить
Все може бути. Для пуйла і його орків промахнутись і "випадково" влучити ракетою в склади Колбасной - як два пальці об асфальт. А там рознесе не тільки склади - попаде і по Молдові, і по Україні.
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02.07.2022 01:03 Ответить
 
 