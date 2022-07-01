В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия пока не представляет угрозы для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане ТВ Moldova 1.
По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет разрешить еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.
"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – сказал Джоане.
Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоанэ призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.
Пожалуйста, подождите...
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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ЛуческуДжоане займає нічого не означаючу посаду в нічого не означаючій організації НАТО, а не значиму посаду в уряді Румунії. Там він може робити всякі заяви, які сподобаються в Молдові (з метою покращувати там ставлення до Румунії), і про те як сильно НАТО підтримує Україну. А тим часом уряд Румунії тихенько без заяв надавав Україні реальну підтримку ще до вторгнення і після нього. Причому деякі кроки в перші дні нас просто врятували.
Тот факт, что Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, не означает, что она обязана присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску
Цеж треба через Україну пройти, а там буде купа питань тіпа "А якого, пардон, х*я ви тут робите живі?"...
Ви спасаєте не тільки своє майбутнє а і наше.