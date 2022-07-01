В Одесской области 2 июля объявлены днем траура по погибшим во время ударов в Белгород-Днестровском районе

В Одесской области объявили 2 июля днем траура по погибшим в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщил горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей 02 июля 2022 года объявлен в области днем ​​траура по погибшим", - говорится в сообщении.

Так, 2 июля на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

"Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях", - добавили в горсовете.

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