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В Одесской области 2 июля объявлены днем траура по погибшим во время ударов в Белгород-Днестровском районе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

В Одесской области объявили 2 июля днем траура по погибшим в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщил горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей 02 июля 2022 года объявлен в области днем ​​траура по погибшим", - говорится в сообщении.

Так, 2 июля на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

"Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях", - добавили в горсовете.

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Украіна сумує ....😪😪😪

не буде вам прощення , кляті москалі і жорстокі вбивці !!
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01.07.2022 14:56 Ответить
День скорби. Только потому что сразу погибло 20 человек? А ничего, что и вчера, и сегодня, и ранее в Одессе, Николаеве, Очакове гибнет не меньше людей? Почему твари из офиса недопрепиз-гта не расскажут мировой общественности, сколько погибло украинцев от обстрелов КР просто жилых домов.? Почему это не станет предметом разбора в ООН.? Ращисты как всегда будут врать, но пусть и в мире знают что такое Московия и рашизм
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01.07.2022 15:02 Ответить
Ну так это Белгород -Днестровский горсовет объявил день скорби -я не думаю,что у них есть полномочия объявить его в Николаеве,к примеру...
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01.07.2022 15:55 Ответить
*****: ми по мирним людям не б,ємо
коняка: а ми на Україну не нападали.
ватний народ: не робить пуск ракет, не стріляє по житлових будинках.
Що можна сказати про цих недолюдей???
ВАТА, МЛЯТЬ!!!!
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01.07.2022 15:17 Ответить
Cetatea Alba, прекрасная белая крепость. С древних времён на пути орды, хоть монгольской, хоть турецкой, хоть кацапской... Скорблю вместе с вами
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01.07.2022 15:30 Ответить
теперь можно по отелю Инжир ударить тот что в Крыму на побережье
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01.07.2022 15:34 Ответить
А почему только Одесса , Вся Украина должна скорбеть Какое веселье , люди мирные погибли
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01.07.2022 16:14 Ответить
 
 