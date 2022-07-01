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Новости Война в Украине
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болезнь (584) война (46939) Минздрав (4828) Ляшко Виктор (1319)

В Минздраве рассказали, как война влияет на биологический возраст украинцев, и предупредили о "молодении" болезней

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

старість

Украинцы стареют на 10-15 лет из-за психоэмоционального давления, вызванного войной, из-за чего значительно "молодеют" заболевания. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что через год-два увеличится количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНИАН со ссылкой на слова Ляшко в эфире информационного телемарафона.

По словам министра здравоохранения, сейчас в Украине происходит наиболее информатизированная война со всех времен, поскольку люди практически в прямом эфире видят ужасающие последствия продолжающейся войны.

"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет. То есть нас будут догонять те болезни, которые обычно, например, в 40 лет, не случались, а случались в 60 лет", - сказал Ляшко.

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Он сообщил, что украинский Минздрав готовится к тому, что через год-два увеличится количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфарктов и инсультов.
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Топ комментарии
+6
Есть такое. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
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01.07.2022 16:19
+5
это как то вовремя они угадали поднять пенсионный возраст.
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01.07.2022 16:07
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Як раз на руку мозу. Ото заробіток буде а! Вигоди то скільки.
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01.07.2022 16:05 Ответить
это как то вовремя они угадали поднять пенсионный возраст.
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01.07.2022 16:07 Ответить
Есть такое. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
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01.07.2022 16:19 Ответить
Усі ті, хто казав, що Пороху. вигідна війна, усі сидять зараз у Польщі, Німеччині та Бельгії. І ніхто з них не збирається повертатись.
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01.07.2022 16:31 Ответить
Не тільки 73%, там ще й за опзж та шарія та іншу мерзоту багато голосували, гірко коли розумів чим все закінчиться і не міг це змінити.
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01.07.2022 16:24 Ответить
Ляшко и Степанов казали що маски носити це на роки звикайте,як тільки почалась війна вірус був вбит,до того по всьому світу майже
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01.07.2022 16:27 Ответить
А ЯК ГОТУЄТЬСЯ !!!???
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01.07.2022 16:39 Ответить
Ляшко Америку не відкрив. Давно відомо, що всі хвороби від нервів, лише тріпер від насолоди.
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01.07.2022 16:58 Ответить
А хто робив ці хитрови...бані прорахунки і дослідження? І вони дійсно робили прорахунки, а не підрахунки чи розрахунки? Як стосовно статевого життя? А то у мене діти школярі, їм через рік буде під тридцять))
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01.07.2022 17:09 Ответить
Яке статеве життя?Кого з ким??З України більше 5 млн. жінок в репродуктивному віці виїхало за 4 місяці,а ви про статеве життя...
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01.07.2022 18:24 Ответить
що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість Джерело: https://censor.net/ua/n3351497
ахах, серьезно, готовится ? так же как и к 24 февраля ?
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01.07.2022 17:17 Ответить
 
 