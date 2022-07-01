РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13262 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 465 2
война (46939) Николаев (2009) ГСЧС (4487) Сенкевич (181)

Спасатели завершили поисковые работы в многоэтажке Николаева, куда попала вражеская ракета, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели ГСЧС завершили поисковые работы и разбор конструктивных элементов в пятиэтажном жилом доме, куда 29 июня попала российская ракета.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения оперативно-спасательной службы в общей сложности деблокировали из-под завалов тела 8 погибших.

Сенкевич также добавляет, что спасатели помогают гражданам эвакуировать из квартир уцелевшее имущество. Работы производятся с помощью специальной и тяжелой инженерной техники, а также лестничными клетками, где это позволяет ситуация безопасности.

Также смотрите: Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО

Спасатели завершили поисковые работы в многоэтажке Николаева, куда попала вражеская ракета, - Сенкевич 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенкевич конечно сейчас исправляется. Лучше чем Ким. Но никогда не верил партии под знаменем которой он пришел во власть.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:32 Ответить
Кацапня это не люди. Они человекообразные звери.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:38 Ответить
 
 