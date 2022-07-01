Спасатели завершили поисковые работы в многоэтажке Николаева, куда попала вражеская ракета, - Сенкевич

Спасатели ГСЧС завершили поисковые работы и разбор конструктивных элементов в пятиэтажном жилом доме, куда 29 июня попала российская ракета.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения оперативно-спасательной службы в общей сложности деблокировали из-под завалов тела 8 погибших.

Сенкевич также добавляет, что спасатели помогают гражданам эвакуировать из квартир уцелевшее имущество. Работы производятся с помощью специальной и тяжелой инженерной техники, а также лестничными клетками, где это позволяет ситуация безопасности.

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