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Спасатели завершили поисковые работы в многоэтажке Николаева, куда попала вражеская ракета, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели ГСЧС завершили поисковые работы и разбор конструктивных элементов в пятиэтажном жилом доме, куда 29 июня попала российская ракета.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подразделения оперативно-спасательной службы в общей сложности деблокировали из-под завалов тела 8 погибших.
Сенкевич также добавляет, что спасатели помогают гражданам эвакуировать из квартир уцелевшее имущество. Работы производятся с помощью специальной и тяжелой инженерной техники, а также лестничными клетками, где это позволяет ситуация безопасности.
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Андрей Карпюк
показать весь комментарий01.07.2022 16:32 Ответить Мне нравится 0
Велемир
показать весь комментарий01.07.2022 16:38 Ответить Мне нравится 2
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