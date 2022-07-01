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армия РФ (15394) война (46939) разведка (4005) перехват (319)

Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР рашист рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет".

Мать рассказывает о новостях, которые прочитала в одном из телеграммканалов: "800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низким морально-психологическим…". Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны РФ. Если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Рашист возражает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все - бунтует. Отказывается выполнять приказы".

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Топ комментарии
+11
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:03
+11
те, кто еще не бунтует, кто еще не увидел оторванные ноги своего дружбана, ну, или несколько раз не попадал под плотный артобстрел.
Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
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01.07.2022 17:20
+6
Я больше верю полковнику Чернобаеву...мясо бунтовать не может априори....
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01.07.2022 17:34
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
те, кто еще не бунтует, кто еще не увидел оторванные ноги своего дружбана, ну, или несколько раз не попадал под плотный артобстрел.
Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
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01.07.2022 17:20 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:03 Ответить
А кто такие партиотичные каналы? Если о тех, так они то уже давно не партиотичные. Поют как все
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01.07.2022 17:14 Ответить
не писди кацап зеленомордный а смотреть пул от зеленского уже блевать хочет
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02.07.2022 03:31 Ответить
Буданов з гогінашвілі працюють...
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01.07.2022 17:04 Ответить
"Письмо написала такое, письменное"
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01.07.2022 17:05 Ответить
Свіжа порція "просто позвіздіти" від Буданова.
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01.07.2022 17:05 Ответить
ГУР а можно меньше уши греть и больше действий в тылу кацапни? А на прослушку нужно брать ребят получивших инвалидность , но желающих продолжать службу в ВСУ.
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01.07.2022 17:21 Ответить
откуда вы знаете, кто сидит на прослушке? по моим сведениям, на прослушке в основном женщины сидят и пенсы.
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01.07.2022 18:04 Ответить
Знал двух людей работающих в этой сфере. Однокашник по мореходке , радист по образованию , КГБ , Ленинград , конец 80-х. Устраивался через отца, стукача КГБ в интуристовской гостинице Москва. Работал на прослушке , за пьянку был переведен на радиостанцию - глушилку " вражих голосов" техником . Второй знакомый 90-е , Украина , МВД. Оба мужчины. А так да, в связи силовых ведомств и МО работает много женщин.
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01.07.2022 18:38 Ответить
да на россии еще до хрена придурков, готовых воевать "за родину, за царя-батюшку", да и депрессивных районов там тоже полно...
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01.07.2022 17:21 Ответить
та да, интервью Золкина это достоверно подтверждают (
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01.07.2022 18:02 Ответить
Гарматного мяса на паРащі вистачало завжди, тому ці розмови то ліричні відступи
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01.07.2022 17:30 Ответить
Я больше верю полковнику Чернобаеву...мясо бунтовать не может априори....
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01.07.2022 17:34 Ответить
бунтують на пляшках, ага..
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01.07.2022 18:03 Ответить
Давай, беги домой, Ванек. Тут водки нет
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01.07.2022 19:30 Ответить
 
 