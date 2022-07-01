Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО
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В очередном перехвате ГУР рашист рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Оккупант рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет".
Мать рассказывает о новостях, которые прочитала в одном из телеграммканалов: "800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низким морально-психологическим…". Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны РФ. Если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.
Рашист возражает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все - бунтует. Отказывается выполнять приказы".
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Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.