Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР рашист рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет".

Мать рассказывает о новостях, которые прочитала в одном из телеграммканалов: "800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низким морально-психологическим…". Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны РФ. Если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Рашист возражает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все - бунтует. Отказывается выполнять приказы".

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