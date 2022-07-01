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Из-за повреждения газопровода в Запорожье пищевая промышленность в Мелитополе остановится, - Мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хліб

В оккупированном Мелитополе из-за повреждения газопровода в ближайшее время может исчезнуть газоснабжение, под угрозой выпечка хлеба и производство продуктов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утром газ в трубопроводе был, но все четко понимают, что сегодня он уже закончится, и не смогут люди пользоваться газом. Прежде всего, в бытовом плане. А электроприборами – не готовы. Ведь речь и об обогреве помещений, подогреве воды. Вторая проблема – пищевая промышленность – она остановится, а это выпечка хлеба, производство других продуктов", - сказал он.

Напомним, вблизи села Мирное в Пологовском районе в результате вражеских обстрелов перебитым оказался магистральный газопровод. Без газа осталась Ореховщина, на очереди – Мелитопольский и Васильевский районы.

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Федоров тиждень тому сказав, що за декілька тижнів Мелітополь звільнять.
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01.07.2022 17:25 Ответить
Він багато чого каже. Хай повертається і керує на місці.
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01.07.2022 19:59 Ответить
Не хай окупантів болить голова...чого ми маєм дбати про окуповані території рашофашистами...вже дбали про лугандонів скільки років а тепер вони стріляють у нас...
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01.07.2022 17:26 Ответить
А там, що не українці живуть?
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01.07.2022 19:57 Ответить
на донбасі вже місяц газу нема і живут
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01.07.2022 17:33 Ответить
Надеюсь никто не побежит ремонтировать.
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01.07.2022 17:42 Ответить
Что-то я не понял. На оккупированные территории поставляют газ? И электричество?
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01.07.2022 17:48 Ответить
 
 