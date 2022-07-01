В войне России против Украины ранения получили более 90 тыс. оккупантов, - Резников
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Россия на войне против Украины уже потеряла более 30 тысяч своих военных.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время встречи с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Бундестага по иностранным делам господином Томасом Эрндлем, передает Цензор.НЕТ.
"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян — ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям. Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачу по удержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", - подчеркнул глава Минобороны.
По словам Резникова, "сохранять лицо" Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.
"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто победим врага вместе", — призвал министр.
Также Резников поблагодарил немецких парламентариев за поддержку Украинского народа и оказание помощи Украине.
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"Они втянули российские войска в бой на самых выгодных для себя условиях… Успешная тактика украинских войск. Они столько дней держали все это дело в напряжении, потом ушли. Город, конечно, сдан. Ну и Бог с ним. Ничего такого! (...) Это не решает судьбу войны. Даже взятие Лисичанска не решит судьбу войны! (...) Они навязывают российским генералам свою войну. А это успех. За счет этого мы видим, что наступление идет черепашьими методами. Надо выиграть не бой за Северодонецк, а войну. А войну таким путем не выиграешь"
30 июня в 14:06
Товарная яма и торговая изоляция. Россия не может производить даже утюги
Российская экономика оказалась в сильнейшей торговой изоляции из-за агрессии против Украины.
На 75% зависящая от импорта потребительских товаров, на 55% - от импорта лекарств и занимающая меньше 1% на мировом рынке ноу-хау и изобретений, Россия оказалась в «товарной яме».
Падение импорта достигало 50%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду на съезде РСПП.
И хотя делегации российских чиновников ездили в Азию, уговаривая местный бизнес занять ниши уходящих западных компаний, восстановить провал пока получается плохо. Сейчас спад импорта составляет 40%, сообщил Решетников.
Официальной статистики путинский режим уже 3 месяца не публикуют: Таможенная служба засекретила данные, ссылаясь на риски «спекуляций».
Данные крупных торговых партнеров России рисуют мрачную картину: поставки из Германии упали на 70%, из Японии - на 76%, из Южной Кореи - на 74%. Китай, на который возлагали надежды в Кремле, не спешит приходить на помощь и сократил экспорт в Россию почти на 40%.
В целом импорт из стран, которые ввели санкции, просел на 60%, а из не присоединившихся к санкциям - на 40%, подсчитали эксперты Института международной экономики Питерсона (PIIE). Контейнерные перевозки из Европы практически остановились: оборот портов Балтийского бассейна в июне рухнул на 85% .
«На сегодня мы видим, так сказать, «товарную яму», ассортимент сокращается», - говорит Дмитрий Виноградов, глава Merlion, дистрибьютора Apple и Samsung. И если нехватку гаджетов частично решает параллельный импорт, то с технологиями и товарами для промышленности дело обстоит куда сложнее.
«Норникель» потерял половину традиционных поставщиков оборудования, а попытка договориться об альтернативах обернулась проблемами, сообщил производственный директор компании Николай Степанов.
«Надеялись на Китай, но было сложно вести переговоры, пару месяцев нельзя было приехать и посмотреть на производство», - пожаловался он.
«У нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный, - здесь мы видим, что восстановление идёт гораздо сложнее», - подтвердил на съезде РСПП Решетников.
Объявив врагами больше половины мировой экономики, Кремль анонсирует грандиозные планы.
Путин потребовал с технологического нуля воссоздать автопром, научиться производить электронику, а правительство объявило о намерении выпускать по 100 самолетов в год - как во времена СССР.
Фантазии Путина, который в течение 22 жирных «нефтедолларовых лет» строил яхты и дворцы вместо экономики, не имеют ничего общего с реальностью.
А реальность такова. В год российская экономика выпускает 1 одеяло на 70 человек, 1 платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 миллионов населения. Эти данные приводит экономист Яков Миркин.
Превращение в закрытую крепость сулит России потрясение, считает он: «Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики умирают».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр