РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12439 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 521 10
обстрел (20241) Одесская область (3106) ракеты (2744)

От российского ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Аллу Немеренко.

Она отметила, что центр предназначен для детей из Молдовы с проблемами со здоровьем, которые могли отдохнуть и получить квалифицированную помощь на берегу Черного моря.

В здании из-за ракетных ударов выбило стекла. Также пострадали сотрудники центра, жившие в доме, куда попала одна из ракет: пять человек ранены, один погиб.

Министр отметила, что с начала пандемии коронавируса центр не работал и в нем мало людей. 

Также читайте: 5 человек получили ранения в результате обстрела Николаевщины российскими оккупантами, - облсовет

"Это был отремонтированный центр, с хорошими условиями. Мы готовились открыть его после пандемии, но наступила война. А эти мирные люди, они делали отдых детей лучше, самоотверженно и с любовью занимались их реабилитацией. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления и сочувствуем семье погибшего. Нет ничего хуже войны", – отметила глава молдавского Минздрава.

Напомним, 1 июля около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 19 человек погибли, 38 травмированы. Также в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацарылые,скоро вам ПЕСТА,с НАТО и без,но ОДНОЗНАЧНО!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 17:35 Ответить
І шр?
Майя, ти знову відмовишся від введення санкцій?
показать весь комментарий
01.07.2022 17:37 Ответить
Даже крымкий мост угорает от рашистских преступлений.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:41 Ответить
Цей міст треба знищити не тільки тому, що він кацапський, а ще й тому, що він огидний. Косий- кривий, одна арка - така, інша - сяка, естетичне та інженерне страхіття. Має бути вільна природня протока, та ніяких мостів, зовсім
показать весь комментарий
01.07.2022 17:50 Ответить
"Немає нічого гіршого за війну", - зазначила глава молдовського МОЗ." - от коли вони напишуть, що немає ничого гіршого за існування кацапів на землі, от тоді і буде про що поговорити.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:51 Ответить
А хороший кацап - дохлий кацап
показать весь комментарий
01.07.2022 18:03 Ответить
мертвого кацапа даже в тепловизор не видно
показать весь комментарий
01.07.2022 18:53 Ответить
"Не бачимо жодних загроз" (с) молдавський синдром порушення зору
показать весь комментарий
01.07.2022 17:52 Ответить
неужели на россии не найдется ни единого диверсанта, чтобы сделать что-нибудь полезное для Украины, взорвать что-нибудь эпическое, завод какой-нибудь или склад с боеприпасами или повредить эти гребаные ту, которые бросаются ракетами...
показать весь комментарий
01.07.2022 17:54 Ответить
Киевляне! Вы так хотели на пляж. Добро пожаловать!
показать весь комментарий
01.07.2022 18:11 Ответить
 
 