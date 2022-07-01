От российского ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

В результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Аллу Немеренко.

Она отметила, что центр предназначен для детей из Молдовы с проблемами со здоровьем, которые могли отдохнуть и получить квалифицированную помощь на берегу Черного моря.

В здании из-за ракетных ударов выбило стекла. Также пострадали сотрудники центра, жившие в доме, куда попала одна из ракет: пять человек ранены, один погиб.

Министр отметила, что с начала пандемии коронавируса центр не работал и в нем мало людей.

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"Это был отремонтированный центр, с хорошими условиями. Мы готовились открыть его после пандемии, но наступила война. А эти мирные люди, они делали отдых детей лучше, самоотверженно и с любовью занимались их реабилитацией. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления и сочувствуем семье погибшего. Нет ничего хуже войны", – отметила глава молдавского Минздрава.

Напомним, 1 июля около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 19 человек погибли, 38 травмированы. Также в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.