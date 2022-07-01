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война (46939) Киевстар (68) мобильная связь (420)

В "Киевстаре" рассказали, как поддерживают Украину во время войны: 4,2 млрд грн налогов, 33 млн грн на гуманитарные проекты (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

С начала масштабного вторжения России в Украину национальный телеком-оператор "Киевстар" направил в госбюджет 4,246 млрд грн налогов и сборов, а также перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн. Объем безвозмездных услуг в поддержку абонентов во время войны превысил 420 млн. грн.

В Киевстаре рассказали, как поддерживают Украину во время войны: 4,2 млрд грн налогов, 33 млн грн на гуманитарные проекты 01

"Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолеть сложности военного времени", – прокомментировали в компании поддержку Украины, ее населения, военных и беженцев.

Из 4,246 млрд грн налогов и сборов 1,682 млрд. грн "Киевстар" уплатил в государственный бюджет досрочно, чтобы поддержать экономику государства для противодействия агрессору.

Безопасность для украинцев и предоставление им надежной связи в любых обстоятельствах – среди приоритетов оператора. Более 1200 бомбоубежищ в разных городах Украины имеют бесплатный проводной интернет от "Киевстара". А через мобильную сеть оператора Госслужба по чрезвычайным ситуациям передает украинцам жизненно важные сообщения, количество которых уже превысило 300 млн.

Также "Киевстар" реализует широкий пакет гуманитарных проектов в поддержку украинских военных, больниц, пожилых и пострадавших от войны – на такие цели направлено более 33 млн гривен. К сбору средств присоединились и абоненты компании: "Киевстар" выделил короткие номера, которые позволили людям делать простые переводы на гуманитарные цели в проверенные фонды с безупречной репутацией – компания передала свыше 3,2 млн грн нуждающимся в поддержке и помощи.

"Своей главной задачей "Киевстар" считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи,– отметили в компании и сообщили. – Более 90% сети оператора стабильно функционирует и обеспечивает абонентов услугами связи и скоростного интернета. Для этого в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи 659 млн грн. За время военных действий компания построила 110 новых объектов мобильной связи и улучшила связь 4G в 3,5 тыс. населенных пунктов".

Киевстар заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они ни находились. За время войны компания предоставила абонентам безвозмездных услуг на сумму эквивалентную 429 млн грн. В 30 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине.

Кроме того, "Киевстар" обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.
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Ну да, російська компанія відбілює себе
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01.07.2022 18:03 Ответить
А яка патріотична назва у оператора: "Київ" і "стар, зірка"! Рашистські власники можуть обізвати свій бізнес хоч "Бандерлайн", але все одно козлчі роги будуть стирчати з-за жовтоблакитного логотипу.
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01.07.2022 18:12 Ответить
Так откажись. Или грошенята там дешевле?
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01.07.2022 18:14 Ответить
Притрушене москалоязике, я користуюсь послугами lifecell, 100% акцій якого належать "Turkcell"
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01.07.2022 18:21 Ответить
якшо вірити вікіпедії: "49% Cukurova Telecom Holding (CTH) належить російській компанії LetterOne Holdings S.A. (через Alfa Telecom Turkey Ltd. (ATT Ltd.)), підрозділу російської Alfa Group. Тому, відповідно, Alfa Group загалом належить 13.22% акцій Turkcell."
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01.07.2022 19:14 Ответить
Братишка, одним из владельцев Турксел является Фридман и его компания, собственно как и лайфсел, и так ненавидимый тобой киевстар. Зрада она по всюду))
псАльфагруп много чем владеет в Украине, его активы по всему миру, а хозяева юридически в Лондоне, так что неособо это и свинособачья компания, зря вы панику поднимаете.
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01.07.2022 19:17 Ответить
Здається тільки в Київстарі в році не 12, а 13 місяців.
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01.07.2022 18:23 Ответить
конченая кацапская контора, связи в селе практически не найти, вышку орки завалили, а эти бл#ди, требуют бабло непонятно за что и отключили исходящие, твари ненасытные, только рекламируют свою убогую сеть и хвалят себя любимых где только могут, гнать всех кацапских операторов надо, просто в голове не укладывается, как в такое время у нас почти вся связь от рашистов
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01.07.2022 18:36 Ответить
Гарна спроба, москалики, але ніт.
Те, що перерахованих грошей вистачить на наведені патріотичні й корисні закупи, аж ніяк не означає, що саме на це ці гроші витрачені. Бажаєте попіаритися - давайте купуйте за свої гроші. А не хитрожопьте, мовляв, ми стільки перерахували, стільки можна усього купити, але що не купили то не ми
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01.07.2022 19:09 Ответить
 
 