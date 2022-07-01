Российская Федерация в июле временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС

На газопроводе "Северный поток" в июле 2022 г. состоятся ежегодные плановые профилактические работы. График проведения работ согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания Nord Stream AG.

"С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих нитей газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что график и план работ были предварительно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже потока. Информация о проведении работ была своевременно обнародована.

Читайте также: В парламенте Финляндии заявили, что газопровод "Северный поток - 1" должен быть остановлен