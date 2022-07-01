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Российская Федерация в июле временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

На газопроводе "Северный поток" в июле 2022 г. состоятся ежегодные плановые профилактические работы. График проведения работ согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания Nord Stream AG.

"С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих нитей газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что график и план работ были предварительно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже потока. Информация о проведении работ была своевременно обнародована.

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Топ комментарии
+19
Закройтесь уже насовсем падлюки. И рашку свою закройте. Нахрен вы тут не уперлись.
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01.07.2022 18:23
+14
«Дякоючі» старій комуністичній бабі Європа після 8 років війни залежить від енергоресурсів терориста
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01.07.2022 18:24
+14
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01.07.2022 18:26
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Закройтесь уже насовсем падлюки. И рашку свою закройте. Нахрен вы тут не уперлись.
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01.07.2022 18:23 Ответить
Это Бинго👍💥❗Козломордые сделали самоэмбарго👍 Лучшего для Украины тяжело придумать❗
Свято наближается👍
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01.07.2022 18:35 Ответить
у газпрома турбину забрали на ремонт и не отдали вы что новости не читаете
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02.07.2022 03:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3350962/gazprom_ljet_postavki_gaza_sokratili_ne_izza_remonta_turbin_siemens
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03.07.2022 10:05 Ответить
«Дякоючі» старій комуністичній бабі Європа після 8 років війни залежить від енергоресурсів терориста
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01.07.2022 18:24 Ответить
Ну що ж, кацапи вже не маленькі - пососуть європейський прутень. Знпчить, у липні жвропейського бабла не буде. Протягом липня навіть тупі і лвниві знайдуть альтернативу. Яка чудова спроба суїциду!
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01.07.2022 18:25 Ответить
А де альтернатива? Саудiти сказали про мізерне збільшення, ОАЕ і Кувейт, відмовилися.
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01.07.2022 18:41 Ответить
скандінави, казахи, айзера, татарстанци, амери, канадці-кажуть ТАК)
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01.07.2022 20:57 Ответить
Є ще українська ГТС. І по Білорусі одна гілка йде. А ще газ іде через Туреччину.
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02.07.2022 01:51 Ответить
Це приблизно те ж саме як в Києві Єврореконструкція разом з водоканалом "проводить гідротехнічні тестування" вже другий місяць, щотижня подовжуючи термін виконання на тиждень?
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01.07.2022 18:25 Ответить
як дурні зі своїм гасом носяться, занюхайтесь вже ім та поздихайте.
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01.07.2022 18:26 Ответить
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01.07.2022 18:26 Ответить
Ага, при том что вероятность встретить украинца гораздо выше. А если украинец будет вместе с чеченцем, грузином, молдаванином, азербайджанцем, литовцем, латвийцем, эстонцем, фином, поляком, чехом, словаком - так лучше остаться дома.
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01.07.2022 18:46 Ответить
російська підерація пишеться з маленької букіи та через букву п
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01.07.2022 18:27 Ответить
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01.07.2022 18:28 Ответить
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01.07.2022 18:36 Ответить
‼️‼️‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.

30.06.2022 00:38
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01.07.2022 18:37 Ответить
Закройте, а Европа в это время трубу заварит. Пусть кацапы трубы грызут
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01.07.2022 18:30 Ответить
китай и индия уже покупают
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03.07.2022 10:06 Ответить
Багато хто вважає, що Росія перестане воювати через економічні проблеми. Я думаю, що ні.
Чесно кажучи, я б узагалі санкціі не вводив проти них. Краще б на втрачені через санкції кошти ЄС розгорнув виробництво зброї для нас, а санкції наклав лише на технології, щоб душити саме російський оборонпром.
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01.07.2022 18:30 Ответить
АбоОбвести Московію величезним парканом і залити бетоном
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01.07.2022 18:35 Ответить
кацап ты спалился именно - санкции и добьют твою пидо-Рашку а ЗСУ добавят хаймарсов
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02.07.2022 03:39 Ответить
Тупорылая свинота делает всё, чтобы ЕС как можно быстрее дифференцировал закупки ресурсов.
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01.07.2022 18:31 Ответить
только не Російська Федерація, а московия
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01.07.2022 18:32 Ответить
Вот спасибо! Вся украинская дипломатия работала над прекращением поставок российского газа в Европу. И ничего не получалось. А Газпром смог. Скажите, а Миллер что - наш агент?
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01.07.2022 18:32 Ответить
дебилы пля - у них турбину забрали на ремонт и не отдали вы что новости не читаете
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02.07.2022 03:40 Ответить
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01.07.2022 18:35 Ответить
Уроди роблять все, щоб запустити ПП - 2. Якщо європейці вже щось не зроблять, то у листопаді можуть бути проблеми. США ваш вихід.
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01.07.2022 18:39 Ответить
Дак старая ************ уверяла что это невозможно.
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01.07.2022 21:39 Ответить
 
 