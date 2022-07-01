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Новости Война в Украине
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Украина обратилась в Международный суд ООН с доказательствами о нарушении РФ Конвенции о геноциде, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о представлении в Международный суд ООН меморандума о безосновательных обвинениях Украины в "геноциде" со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба".

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Может ЗЕРКАЛЬ на такое направление назначить - у неё опыт в международных судах есть
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01.07.2022 18:40 Ответить
Та треба не просто делікатненько й чемненько прот окольно звертатися, як то було протягом довгих минулих років - а по-чоловічому бити по трибуні взуттям - як не мештою (як колись генсєк хрушов), то чоботом, пропахлим потом и кров'ю українських вояків-героїв!
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01.07.2022 19:02 Ответить
ах вот зачем надо было так часто поднимать вопрос что москали убивают именно мирное население.
ок, давайте их и с той стороны подрочим.
Лишним не будет.
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01.07.2022 19:15 Ответить
Московія - нацистська держава в принципі й проводить етноцид інших народів на постійній основі вже років так 300.

Зараз ми бачимо просто новий виток приступу геноциду з боку рашки.

Різниця між нацистською німеччиною і рашкою по суті лише в тому, що нацисти-гітлерівці винищували "ворожі" етноси, а рашка комбінує геноцид та асиміляцію.

І той факт, що після ІІ світової їй це щоразу сходить з рук - це геть погано.
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01.07.2022 19:53 Ответить
 
 