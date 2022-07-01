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Украина обратилась в Международный суд ООН с доказательствами о нарушении РФ Конвенции о геноциде, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о представлении в Международный суд ООН меморандума о безосновательных обвинениях Украины в "геноциде" со стороны РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кулеба отметил: "Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба".
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ок, давайте их и с той стороны подрочим.
Лишним не будет.
Зараз ми бачимо просто новий виток приступу геноциду з боку рашки.
Різниця між нацистською німеччиною і рашкою по суті лише в тому, що нацисти-гітлерівці винищували "ворожі" етноси, а рашка комбінує геноцид та асиміляцію.
І той факт, що після ІІ світової їй це щоразу сходить з рук - це геть погано.