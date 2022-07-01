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Отбита попытка рашистов разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 01.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 128 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области, а также Стариковое и Атинское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпанового. Продолжает проводить воздушную разведку.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк. Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина. Вражеские авиационные удары были зафиксированы у Клинового и Покровского.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Красное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потёмкино и Николаевка. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Дивизия.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПЛА "Форпост", примерной стоимостью 7 миллионов долларов США. Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения топлива, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.

Читайте также: Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.07.2022 18:46
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.07.2022 19:03
+6
Ржака да и только! От "Киев за 3 дня" до неудачной попытки "розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу" Вяликие, что тут скажешь
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01.07.2022 18:50
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.07.2022 18:46 Ответить
а ботам и спамерам позор !
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02.07.2022 03:43 Ответить
Ржака да и только! От "Киев за 3 дня" до неудачной попытки "розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу" Вяликие, что тут скажешь
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01.07.2022 18:50 Ответить
Нечего тут ржать .Орки за последние несколько недель здорово продвинулись в луганской области и уже почти её захватили остался только один крупный город Лисичанск ,который и тот уже в полуокружении
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01.07.2022 19:10 Ответить
20км за 80 дней это "здорово", товарещь майор? Сожжены все новые и новейшие танки, остатки сил ведут штурм в единственном направл. - Лисичанск. Сходите ка вы на}{¥й,
За русским кораблём.
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01.07.2022 19:23 Ответить
Тобі смішно ? За останні 12 годин орки взяли Привольє та Шипіловку.
Подивись карту - ситуація дуже складна...
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01.07.2022 19:15 Ответить
Привілля та Шипилівка, а не те, що ви пишете. Це ви, мабуть, з liveuamap берете дані. Та карта показує час, погоду, хмарність, тільки не правильні розташування позицій. Я не знаю що там з Привіллям та Шипилівкою, але Лисичанський НПЗ повністю контролюють кацапи ще з ночі, а на liveuamap він за нашими.
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01.07.2022 19:57 Ответить
ну, не скажите. До Нью-Йорка осталось всего 5 км, только от американцев это скрывают. Ну, шоб паники не было - проверенная на практике методика александрочива.
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01.07.2022 19:28 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.07.2022 19:03 Ответить
Отже,вже в місті((Чи варто ризикувати життям українськиї воїнів(Але командування знає що робить.Сподіваюся,десь вже накривають артою тих москалів з обох боків,котрі хочуть оточити.
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01.07.2022 19:16 Ответить
орки лізуть вперед і назад подивляються як звалити назад
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01.07.2022 19:34 Ответить
Скільки населених пунктів України в вогні. Горіть в пеклі москалі
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01.07.2022 20:36 Ответить
 
 