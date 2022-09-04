ЕС планирует выделить Украине 1 млрд евро экстренной помощи, - фон дер Ляйен

Европейский Союз предложил выделить Украине 1 миллиард евро в виде скорой финансовой помощи, ведь блоку пока не удается договориться о большем пакете в 9 млрд евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально заявила об инициативе выделения Украине 1 млрд евро срочной помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривавший 8,8 миллиарда евро ссуд. Кроме сомнений в структуре финансирования, Германия требует предоставить Украине гранты, то есть безвозвратную помощь, вместо кредитов, чтобы уменьшить долговое бремя страны.

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Правительство канцлера Олафа Шольца не согласно с тем, как предлагается рассчитать и структурировать гарантии, под какие средства будут переданы Украине. Ранее на вопрос о задержке согласования "макрофина", министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что страна уже согласовала 1 млрд евро гранта для Украины, что следует принять во внимание.

"Не следует обращаться в Германию дважды", - сказал Линднер. "Каждый должен быть привлечен по мере его возможностей".