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ЕС планирует выделить Украине 1 млрд евро экстренной помощи, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

евро

Европейский Союз предложил выделить Украине 1 миллиард евро в виде скорой финансовой помощи, ведь блоку пока не удается договориться о большем пакете в 9 млрд евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально заявила об инициативе выделения Украине 1 млрд евро срочной помощи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривавший 8,8 миллиарда евро ссуд. Кроме сомнений в структуре финансирования, Германия требует предоставить Украине гранты, то есть безвозвратную помощь, вместо кредитов, чтобы уменьшить долговое бремя страны.

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Правительство канцлера Олафа Шольца не согласно с тем, как предлагается рассчитать и структурировать гарантии, под какие средства будут переданы Украине. Ранее на вопрос о задержке согласования "макрофина", министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что страна уже согласовала 1 млрд евро гранта для Украины, что следует принять во внимание.

"Не следует обращаться в Германию дважды", - сказал Линднер. "Каждый должен быть привлечен по мере его возможностей".
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Фон дер ляен + Шольц = смерть *****👍Точка.
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01.07.2022 18:44 Ответить
Во поперло, теперь арахуй купит себе самую высокую пальму!!!!
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01.07.2022 18:47 Ответить
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01.07.2022 18:50 Ответить
Пихают пихают и где то все бабло(((
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01.07.2022 18:50 Ответить
Не такие уж европейцы простаки. Эти деньги отслеживают. Они лучше нашего знают с кем имеют дело.
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01.07.2022 18:57 Ответить
щоб коломойський не схуд часом
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01.07.2022 18:55 Ответить
кАломойський.
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01.07.2022 19:02 Ответить
Байден вчера дал еще 800 лямов... На истрибители F-16...
Первій полет сделає Бенямойский т Лєнка...
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01.07.2022 18:59 Ответить
Під повним контролем ЄС, інкше, вони осядуть в офшорах влади та "правІльних л.дей."
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01.07.2022 19:02 Ответить
Вчера с братом ездили в Берлин...ужас...такого грязного города 100 лет не видел...Прага чище...
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01.07.2022 19:11 Ответить
Хаймарси, Цезари, 777 і не треба грошей. Краще усунути причину ніж наслідки.
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01.07.2022 19:27 Ответить
Бригаде Ze надо бабло...по чем много много...73% кушать хотят...
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01.07.2022 19:30 Ответить
 
 