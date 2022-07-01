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Новости Война в Украине
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Кабмин (13803) гуманитарная помощь (1202)

Кабмин создал рабочую группу по мониторингу распределения и целевого использования гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

допомога,гуманітарна,гумдопомога

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по усовершенствованию порядка мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, создана межведомственная рабочая группа по усовершенствованию порядка (инструментов) мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи, в том числе с использованием цифровых технологий.

В связи с этим утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее должностном составе.

Читайте: Почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН
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Топ комментарии
+7
Шо богато *******, важко контролювати?
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01.07.2022 18:58
+6
все ж в оп-у. а то багато посторонніх діляг розвелось, внукам не хватить ))
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01.07.2022 19:04
+6
Краще б навпаки, щоб волонтери Кабмін контролювали.
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01.07.2022 19:05
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Шо богато *******, важко контролювати?
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01.07.2022 18:58 Ответить
В робочій групі арахуямія, мецгер... ?
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01.07.2022 19:12 Ответить
все ж в оп-у. а то багато посторонніх діляг розвелось, внукам не хватить ))
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01.07.2022 19:04 Ответить
керівником групи, сподіваюсь, Єрмака призначили
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01.07.2022 19:04 Ответить
Він їм і був...
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01.07.2022 19:11 Ответить
Краще б навпаки, щоб волонтери Кабмін контролювали.
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01.07.2022 19:05 Ответить
Так, в принципі і було при Порошенко, волонтерські ради при Міністерствах себе дуже добре зарекомендували, багатющо користі реальної принесли.
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01.07.2022 19:29 Ответить
Тепер кабмін очолить нецільове використання цільової допомоги!
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01.07.2022 19:07 Ответить
Мені одному здається, що більшість туди для цього і вилізло?
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01.07.2022 19:30 Ответить
****** депутати!Вже кормушку свою формують... міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку. На передову їх!
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01.07.2022 19:09 Ответить
Який швидкий Кабмін!
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01.07.2022 19:11 Ответить
Так так.В групу не забудьте включити тих,хто вже вміє красти,з міносвіти,палива й енергетики,молоді та спорту...та що я))Всіх колишніх.
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01.07.2022 19:14 Ответить
Допоки до волонтерів не лізли, то усе було у них гаразд, справувалися самі. А ці зараз накерують, без сумніву, то навіть до ворожки не ходи!
Як діти малі, але шкодні, хпають рученята карбюратор у татовій машині підрегулювати...
А по руцям? А по срачечці, щоб не тягнулися у тих услужливих? До біди ведуть, бо перекривають постачання необхідного, яке самі не забезпечують.
P.S. Слушно взяти на розум - а кому це вигідно?
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01.07.2022 19:24 Ответить
Леонид Данилыч зна шо робить...
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01.07.2022 19:25 Ответить
Бригада Ze должна контролировать каждый болтик и пакетик с водой и молоком... а тем более с бензином...на то они и Бригада...
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01.07.2022 19:35 Ответить
На этот счёт было сказано 90 лет назад хлопцев, которого звали Остап Бендер. ''' люди не волнуйтесь---- все украдено до вас...." . Поздно уже, схему отработали, гудит, шумит, торгуется за нал, крыша та же.
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01.07.2022 19:45 Ответить
Борис Дородный - каZапский вафёл)) Зарегистрирован 25.04.22, пивень неоприходованный!
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01.07.2022 19:56 Ответить
У нас на очах послідовно формується база авторитаризму, передвісник диктатури. Це було передбачувано, для тих, хто вміє аналізувати і прогнозувати.
Жабенятко вдягнуло завелику для нього корону і вициганило Булаву.
Дайте йому коксу! Хай у своїх кумарях уявляє себе тим мультяшним Царем-лємуром (йому пофіг де махати скіпетром - чи наяву, чи в уяві). Лєнкє поясніть, що її пуцьвірінок прямує до гострої стадії маніакально-депресивного психозу, тому його краще глушити і тримати під контролем.
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01.07.2022 19:49 Ответить
10 Марта 2019 года на цензоре печатал такой текст...
Идет новая эпоха голосуя за Зелю вы выберете Кучму...
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01.07.2022 19:55 Ответить
Тільки з Заходу або Великобританії треба контролювати, зекі все розкрадуть.
Трухіна ще в цю групу або Юзика
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01.07.2022 20:37 Ответить
Я пропоную атаманом Юзика поставити. Видний хлопець, та й на апетит не жаліється.
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01.07.2022 21:02 Ответить
Типу Єрмак буде контролювати куди Єрмак діває гуманітарку.
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01.07.2022 21:32 Ответить
Йшов 5 місяць повномасштабної війни...
Це все, що треба знати про Кабмін Шмигаля...
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01.07.2022 23:33 Ответить
 
 