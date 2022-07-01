Кабмин создал рабочую группу по мониторингу распределения и целевого использования гуманитарной помощи
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Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по усовершенствованию порядка мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, создана межведомственная рабочая группа по усовершенствованию порядка (инструментов) мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи, в том числе с использованием цифровых технологий.
В связи с этим утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее должностном составе.
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Пожалуйста, подождите...
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А по руцям? А по срачечці, щоб не тягнулися у тих услужливих? До біди ведуть, бо перекривають постачання необхідного, яке самі не забезпечують.
P.S. Слушно взяти на розум - а кому це вигідно?
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Дайте йому коксу! Хай у своїх кумарях уявляє себе тим мультяшним Царем-лємуром (йому пофіг де махати скіпетром - чи наяву, чи в уяві). Лєнкє поясніть, що її пуцьвірінок прямує до гострої стадії маніакально-депресивного психозу, тому його краще глушити і тримати під контролем.
Идет новая эпоха голосуя за Зелю вы выберете Кучму...
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