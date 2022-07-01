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5 канал (13632) Прямой_канал (55) Эспрессо (4)

Петиция о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов

Новости Цензор.НЕТ Общество

прямий

Петиция по возвращению в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В сообщении отмечается: "4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выкинул из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" было незаконно прекращено в период, когда в Украине продолжается война с россией, в том числе информационная.

Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.

Такими действиями практически ограничивается свобода слова.

Журналисты всех трех телекомпаний не раз заявляли о соблюдении единой информационной политики государства. Свобода слова всегда была одной из величайших ценностей украинского общества и подтверждением демократического и европейского вектора нашего развития.

Мы убеждены, что незаконное исключение из эфира украинских телеканалов во время войны не что иное, как подрывная диверсионная работа, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и Президенту Украины.

Украина проложила долгий путь членства в ЕС. Сегодня ценой жизней наших граждан и в борьбе за собственную государственность мы, наконец, получили опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, значительная часть которого посвящена вопросам свободы слова как важной ценности демократического европейского общества.

Однако, к сожалению, ситуация по отключению независимых украинских патриотических каналов может подвергнуть сомнению соответствие Украины критериям членства в ЕС и готовности охранять свободу слова, верховенство права и другие принципы демократии как ведущее европейское государство.

Кроме того, концерн РРТ незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.
Просим Вас обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, которые нарушают конституционные права коллективов телеканалов "ЕСПРЕСО", "5-ГО" и "ПРЯМОГО", права большой аудитории зрителей этих телеканалов и несут угрозы принципам демократии и свободы слова, а также членству Украины в ЕС.

Просим безотлагательно принять соответствующие меры по возвращению телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" в цифровой эфир.

Мы убеждены, что только придерживаясь единой информационной политики, принципов свободы слова и верховенства права, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую победу Украины над агрессором.
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Топ комментарии
+37
Вова Зе, поверни опозиційні канали , бо дивитися цей дибільний марафон у багатьох людей нерви здають 😡особливо Г+Г

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01.07.2022 19:15
+35
Можливо так , як ви кажете ,
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
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01.07.2022 19:20
+33
Тато Бєня не дозволить Буратіні увімкнути канали. Він злий на Пороха за Приват.
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01.07.2022 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Ідеш задовбаний туди
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01.07.2022 19:12 Ответить
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01.07.2022 19:20 Ответить
Афанасий , я очень рад , что вас развеселил
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01.07.2022 19:21 Ответить
Придурки застібали своїм зєлємарафоном...
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01.07.2022 19:20 Ответить
А такі як ти задовбали вже своїм зебілізором! Опустилися до рівня *********** - вам це самим не огидно від самих себе?!
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01.07.2022 19:30 Ответить
Я й так Еспрессо дивився в Ютьюбі.
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01.07.2022 19:12 Ответить
Ніхто нічого не поверне. Не для того прибирали опозицію з телеефіру.
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01.07.2022 19:13 Ответить
Можливо так , як ви кажете ,
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
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01.07.2022 19:20 Ответить
Вавчику вже не раз натякали дорослі з-за окіяну, думаю, ще натякнуть...
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01.07.2022 19:25 Ответить
Тато Бєня не дозволить Буратіні увімкнути канали. Він злий на Пороха за Приват.
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01.07.2022 19:13 Ответить
беня там ніпричому.
Д'єермак і вся його шобла, починаючи з Zе, там розвели натуральну зраду України
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01.07.2022 19:18 Ответить
Беня там якраз свого шнобеля пхає кругом 😠
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01.07.2022 19:23 Ответить
Ось чому зелюки бояться призначати голову САП.
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01.07.2022 19:14 Ответить
Так , бо 90% партii "Вороги народу" сядуть за грати.
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01.07.2022 19:29 Ответить
Вова Зе, поверни опозиційні канали , бо дивитися цей дибільний марафон у багатьох людей нерви здають 😡особливо Г+Г

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01.07.2022 19:15 Ответить
Наш місцевий канал транслює 5-й. Хоч якась різноманітність.
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01.07.2022 19:43 Ответить
Блін , на вулиці - 21 століття ...
Що у когось нема інтернету ?
І без ВПН - видно

Інша справа - що одне під час війни забороняти партії від ОПЗЖ, "Опоблоку", "Партії Шарія" ... до Вітренко
Дурна справа - закривати рота , хоч і політичним противникам - але проукраїнським партіям
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01.07.2022 20:46 Ответить
а що це за дибільний марафон про який всі вуха прозвеніли? не в курсі просто
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01.07.2022 23:46 Ответить
увімкни тв бажано т2,взнаєш багато "нового і несподіваного",а ще там лисий з кварталу зі своїм корєшком уже своїми розпухлими ібальниками в екран не влазять
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02.07.2022 02:38 Ответить
упс, а в мене немає телевізора, а що це таке?
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02.07.2022 11:33 Ответить
А інакше як би на їх фоні виглядала б медведчуківська шобла на нацмарафоні...
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01.07.2022 19:16 Ответить
Нэ на часи!
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01.07.2022 19:16 Ответить
Петиція до тих,хто й відключив телеканали,боячись правди ?
А не простіше старими методами,-через суд ?
Чи,може,літачки паперові запустимо,чи босяка на лавки заліземо ?
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01.07.2022 19:17 Ответить
на голосование будет забит зелёный болт.
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01.07.2022 19:17 Ответить
Еге ж. Так само, як і на цю, що досі "на розгляді" : ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!
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01.07.2022 19:50 Ответить
Да, на телемарафоне, помню, радостно комментировали это "событие" 😂🤣😂
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01.07.2022 20:15 Ответить
у Вас опечатка - на зелемарафоне.
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01.07.2022 20:23 Ответить
телелохотроні
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02.07.2022 02:41 Ответить
Думаю, взрослые таки сделают пацанчику Вове бо-бо за монополизацию инфопространства...
Группа рыжего гудка тоже начнет вещать отдельно...
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01.07.2022 19:17 Ответить
Не сделают. В масштабе войны на это никто внимание даже не обратит. А зеленые ничего не теряют. Сейчас у них руки развязаны. Пляски вокруг всупления в ЕС можно лет десять устраивать. К тому времени либо ишак, либо Падишах.
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01.07.2022 19:48 Ответить
Обратят в масштабе вступления в ЕС. Второе ***** только ЗЕленое им в ЕС нафиг не нужно.
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01.07.2022 19:56 Ответить
Там срок-до 10 лет... ишак, падишах..
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01.07.2022 20:13 Ответить
Бо-бо будет... вопрос - насколько чувствительное?
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01.07.2022 21:01 Ответить
Саме так 100% +++
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01.07.2022 19:25 Ответить
Може я чогось не розумію, але в мене, на супутниковій тарілці, ці три канали ні на день не пропадали. Проте тиждень тому на європейському супутнику прикрили пакет російських каналів. Чомусь один тільки НТВ залишився
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01.07.2022 19:19 Ответить
а в цифре по гродам нет. А мне тарелка наф не надо
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01.07.2022 19:23 Ответить
Т2 розумієш?
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01.07.2022 19:24 Ответить
А по хлєбалу за відключення хтось приз отримає,чи не на часі.
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01.07.2022 19:24 Ответить
Відключення цих каналів, були узгоджені на Банковій в усній формі , самим боневтіком !!
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01.07.2022 19:29 Ответить
Тра зразу бабусю по хльобалу...
Радий був би це побачити
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01.07.2022 19:30 Ответить
По бородатому хитрому хльобалу...
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01.07.2022 19:33 Ответить
Хто хоче дивитися, той дивиться по супутнику чи в ютуб. Хто не хоче, тому і не потрібно. Кожен при своїх.
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01.07.2022 19:25 Ответить
І ви вважаєте , що це є виходом із цієі ганебноі ситуаціі ?

Просто закрити людям роти , які мають іншу думку і рейтинг Зе підкочить до небес , так як його не цікавить війна в країні , а цікавить
одне- бути обраним на другий термін , все 😠
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01.07.2022 19:36 Ответить
Взагалі- то, його турбує, як не сісти. А зробити це можна лише утримавши, захопивши владу та прикрившись презеденстською недоторканністю.
Саме страх відповідальності, в першу чергу, штовхає всю плісняву владу, з їх хазяями, "слугами", журнашлюхами та іншими посіпаками добитись переобрання Боневтіка.
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01.07.2022 20:15 Ответить
В такому випадку, зЕ-марафон потрібно прибрати з ефіру. Хто захоче, може подивитися це сепар-лайно з бабломойсько-мервечуківськими журнашлюшками і в ютубі. Кожен при своїх.
Чи етодругоє?
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01.07.2022 20:10 Ответить
я якраз сьогодні підписав ,так як сайт тупив раніше чомусь не виходило в мене,не приходило СМС для регістрації
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01.07.2022 19:28 Ответить
Зеленський на стадіоні заявив, що вони з Порошенком фізіологічно різні...мабуть телевізійних каналів це теж стосується.
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01.07.2022 19:31 Ответить
Крайня плоть Зеленського заявила.
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01.07.2022 19:34 Ответить
Верховне плювати хотіло на думку Українців..
не для того Беня квіточку ростила, щоб отак, вже за рік, розлучитися з троном сцаря.. а потім ще й відповідати за про..би, смерті та руїну, через тупість та недалекоглядність (якщо не через зраду?)..(
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01.07.2022 19:36 Ответить
А чи понесуть покарання негідники, які незаконно припинили мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого".
А, що, так званий, гарант Конституції, який піариться в телемарафоні, не помітив явного беззаконня? Чи війна все спише?
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01.07.2022 19:39 Ответить
Він не звертає на це уваги, бо з нього зліпили героя і воно вознеслося за хмари. Вьіше Лаврской колокольни казав Голохвастов.
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01.07.2022 19:47 Ответить

Кидь на небо
Хряп об землю
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01.07.2022 22:08 Ответить
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01.07.2022 22:15 Ответить
Так саме він і відключив опозиційні канали , щоб виглядало все так
в нашій краіні , що тільки вони роблять все для перемоги !
Одяглися всі зелені в мілітарі і перед всім світом піаряться , ніби
щойно із ОКОПІВ повилазили
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01.07.2022 19:47 Ответить
"Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!"
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02.07.2022 09:09 Ответить
ідея заслуговує на повагу +++
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01.07.2022 19:51 Ответить
На жаль, зелена шобла просто підітреться тією петицією. Між тим як різні телепомийки продовжують працювати на користь країни зелених гнид. Сьогодні в Ютубі бачив один цікавий відос, де між іншим був епізод з телеефіру телеАналу "Україна 24". Епізод висвітлював момент одразу після обстрілу ТРЦ у Кременчуці і хтось із, як я зрозумів, військових чи волонтерів коментував подію онлайн. Коли він почав коментувати подію українською, ведуча шльондра зі студії попросила його говорити (УВАГА!) на рабссійском ізикє, бо, мовляв, вони висвітлюють події для усього світу. Я аж "трохи" прихуїв з того.
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01.07.2022 19:55 Ответить
Так , я теж бачив цей коментарій - це не вкладається в моій голові !😠
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01.07.2022 19:58 Ответить
Та щас. Ці ж канали розказують, що кацапів б'є не Боневтік з дерьмаком, подляком, аферістовичем, а ЗСУ.
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01.07.2022 20:07 Ответить
Тебе, шльондру зеленожопу-********** срочно в батальон с рушницею та гранатою на твойому поганому язикові, бо ти, тварюка, можеш тільки зелений зад лізати, зедебілка, может хоч яка з тебе користь в цьому житті буде, подоляцка курва. А воюють, як раз, на відміну від тебе, дряні, там ті, кто ці канали і слухає, поки твої зеленогнойні "братани" з півасіком втомлюються від войни на дівані. Згинь звідси, хвойда.
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01.07.2022 21:44 Ответить
А вот за это стоит проголосовать
https://petition.president.gov.ua/petition/145072
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01.07.2022 20:48 Ответить
Хто сидить в цьому РРТ? Прізвища, явки, паролі... Чому вони такі наглі, хто їх покриває?
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01.07.2022 20:51 Ответить
po povodu TV - nada razduvati skandal na zapade....pustj nadavjat ot tuda na zelebobikov.
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01.07.2022 20:54 Ответить
Тормозили голосування як могли. До приходу зелених уявити таке в Україні було важко. Я два дні втратив, щоб проголосувати. То не ввійти, то клік по чомусь, і можеш іти спати, то код підтвердження кудись пішов і не повернувся. Дивно, що не заморозили на якихось тисяч 22. Суки зелені. Скільки людей так і не проголосувало! Тепер будуть відморожуватись, і взагалі забудуть про реакцію на петицію. Або скажуть "Та хай приєднуються до марафону імені зеленського!", і не приєднають. Осліпнуть і поглухнуть.
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01.07.2022 21:30 Ответить
Зелені мавпи не для того ці канали закрили, щоб розглядати цю петицію.
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01.07.2022 22:30 Ответить
138 серій сватів від зелених на ту петицію - сватівний марафон!
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01.07.2022 22:33 Ответить
Заблокировав каналы Порошенка, они приравняли их к пророссийским аналам Медведчука. По другому этой не назовешь. При этом пятий, прямий и экспрессо самые что не есть русофобские каналы в отличии от каналов ОПЗЖ. Да там часто намекают про розмінування Чонгару, швидку здачу Херсона и Маріуполя, тому що інакше люди просто перестануть шукати правду, критично мислити і перетворяться на стадо баранів, які довіряють лише одному джерелу СМІ бо інших просто нема як в РФ.
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01.07.2022 22:46 Ответить
ТЕЛЕКАНАЛИ ВКЛЮЧИТИ !!! Керівництво державного концерну РРТ звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності . Мінцифри і особисто міністру Федорову провести розслідування блокування петиції щодо включення незалежних телеканалів та прозвітувати суспільству про недопущення в подальшому таких ганебних дій.
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01.07.2022 23:09 Ответить
Підтримую. Але, на жаль, цього не буде.
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02.07.2022 02:32 Ответить
Чё-то я не понимаю...
А есть какие-то юридические докумкенты на это вещание, типа контракта с обязанностями сторон?
Или этот концерн вещает как жест доброй воли, кого хочет?
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02.07.2022 09:45 Ответить
зелёный вообще *****,всё больше становится похож на *****!
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02.07.2022 12:43 Ответить
 
 