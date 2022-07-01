Петиция о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов
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Петиция по возвращению в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В сообщении отмечается: "4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выкинул из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" было незаконно прекращено в период, когда в Украине продолжается война с россией, в том числе информационная.
Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.
Такими действиями практически ограничивается свобода слова.
Журналисты всех трех телекомпаний не раз заявляли о соблюдении единой информационной политики государства. Свобода слова всегда была одной из величайших ценностей украинского общества и подтверждением демократического и европейского вектора нашего развития.
Мы убеждены, что незаконное исключение из эфира украинских телеканалов во время войны не что иное, как подрывная диверсионная работа, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и Президенту Украины.
Украина проложила долгий путь членства в ЕС. Сегодня ценой жизней наших граждан и в борьбе за собственную государственность мы, наконец, получили опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, значительная часть которого посвящена вопросам свободы слова как важной ценности демократического европейского общества.
Однако, к сожалению, ситуация по отключению независимых украинских патриотических каналов может подвергнуть сомнению соответствие Украины критериям членства в ЕС и готовности охранять свободу слова, верховенство права и другие принципы демократии как ведущее европейское государство.
Кроме того, концерн РРТ незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.
Просим Вас обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, которые нарушают конституционные права коллективов телеканалов "ЕСПРЕСО", "5-ГО" и "ПРЯМОГО", права большой аудитории зрителей этих телеканалов и несут угрозы принципам демократии и свободы слова, а также членству Украины в ЕС.
Просим безотлагательно принять соответствующие меры по возвращению телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" в цифровой эфир.
Мы убеждены, что только придерживаясь единой информационной политики, принципов свободы слова и верховенства права, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую победу Украины над агрессором.
Пожалуйста, подождите...
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
Д'єермак і вся його шобла, починаючи з Zе, там розвели натуральну зраду України
Що у когось нема інтернету ?
І без ВПН - видно
Інша справа - що одне під час війни забороняти партії від ОПЗЖ, "Опоблоку", "Партії Шарія" ... до Вітренко
Дурна справа - закривати рота , хоч і політичним противникам - але проукраїнським партіям
А не простіше старими методами,-через суд ?
Чи,може,літачки паперові запустимо,чи босяка на лавки заліземо ?
Группа рыжего гудка тоже начнет вещать отдельно...
Радий був би це побачити
Просто закрити людям роти , які мають іншу думку і рейтинг Зе підкочить до небес , так як його не цікавить війна в країні , а цікавить
одне- бути обраним на другий термін , все 😠
Саме страх відповідальності, в першу чергу, штовхає всю плісняву владу, з їх хазяями, "слугами", журнашлюхами та іншими посіпаками добитись переобрання Боневтіка.
Чи етодругоє?
не для того Беня квіточку ростила, щоб отак, вже за рік, розлучитися з троном сцаря.. а потім ще й відповідати за про..би, смерті та руїну, через тупість та недалекоглядність (якщо не через зраду?)..(
А, що, так званий, гарант Конституції, який піариться в телемарафоні, не помітив явного беззаконня? Чи війна все спише?
Кидь на небо
Хряп об землю
в нашій краіні , що тільки вони роблять все для перемоги !
Одяглися всі зелені в мілітарі і перед всім світом піаряться , ніби
щойно із ОКОПІВ повилазили
країнизелених гнид. Сьогодні в Ютубі бачив один цікавий відос, де між іншим був епізод з телеефіру телеАналу "Україна 24". Епізод висвітлював момент одразу після обстрілу ТРЦ у Кременчуці і хтось із, як я зрозумів, військових чи волонтерів коментував подію онлайн. Коли він почав коментувати подію українською, ведучашльондра зі студії попросила його говорити (УВАГА!) на рабссійском ізикє, бо, мовляв, вони висвітлюють події для усього світу. Я аж "трохи" прихуїв з того.
https://petition.president.gov.ua/petition/145072
А есть какие-то юридические докумкенты на это вещание, типа контракта с обязанностями сторон?
Или этот концерн вещает как жест доброй воли, кого хочет?