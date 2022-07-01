Петиция о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов

Петиция по возвращению в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" набрала необходимое количество голосов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В сообщении отмечается: "4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выкинул из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" было незаконно прекращено в период, когда в Украине продолжается война с россией, в том числе информационная.

Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.

Такими действиями практически ограничивается свобода слова.

Журналисты всех трех телекомпаний не раз заявляли о соблюдении единой информационной политики государства. Свобода слова всегда была одной из величайших ценностей украинского общества и подтверждением демократического и европейского вектора нашего развития.

Мы убеждены, что незаконное исключение из эфира украинских телеканалов во время войны не что иное, как подрывная диверсионная работа, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и Президенту Украины.

Украина проложила долгий путь членства в ЕС. Сегодня ценой жизней наших граждан и в борьбе за собственную государственность мы, наконец, получили опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, значительная часть которого посвящена вопросам свободы слова как важной ценности демократического европейского общества.

Однако, к сожалению, ситуация по отключению независимых украинских патриотических каналов может подвергнуть сомнению соответствие Украины критериям членства в ЕС и готовности охранять свободу слова, верховенство права и другие принципы демократии как ведущее европейское государство.

Кроме того, концерн РРТ незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.

Просим Вас обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, которые нарушают конституционные права коллективов телеканалов "ЕСПРЕСО", "5-ГО" и "ПРЯМОГО", права большой аудитории зрителей этих телеканалов и несут угрозы принципам демократии и свободы слова, а также членству Украины в ЕС.

Просим безотлагательно принять соответствующие меры по возвращению телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" в цифровой эфир.

Мы убеждены, что только придерживаясь единой информационной политики, принципов свободы слова и верховенства права, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую победу Украины над агрессором.