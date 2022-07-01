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Бердянск (402) Боднар Василий (137) война (46939) зерно (997) Россия (91316) Турция (3234)

Корабль под флагом РФ с зерном с оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно

Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким органам власти с просьбой предпринять меры относительно судна под флагом РФ, прибывшим с грузом из оккупированного Бердянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турецкой Республики. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" - написал Боднар.

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Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит он под флагом РФ.
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Топ комментарии
+5
Так мы и так знаем что Турция скупает ворованное украинское зерно у раши. Там рука руку моет уже давно.
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01.07.2022 19:31
+5
кацапський корабель? з награбованим зерном? до Турції?
так оно де "...на зуй" знаходиться...
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01.07.2022 19:39
+4
турки хитродупые смесь лукашески и ортодоксальной шльондры- и вашим и нащим и рыбку сьесть и на шарму сесть
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01.07.2022 19:48
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Пока Запад не поддерживал борьбу с мародерством со стороны рашки, а скорее потворствовал.
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01.07.2022 19:30 Ответить
Так мы и так знаем что Турция скупает ворованное украинское зерно у раши. Там рука руку моет уже давно.
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01.07.2022 19:31 Ответить
Шо, Кардіган?
Думай теперка, як і рибку зохавати, і той теє...
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01.07.2022 19:32 Ответить
кацапський корабель? з награбованим зерном? до Турції?
так оно де "...на зуй" знаходиться...
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01.07.2022 19:39 Ответить
Чекаємо реакції Ердогана.....це дуже важливо
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01.07.2022 19:43 Ответить
жартуєш?
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01.07.2022 20:06 Ответить
Ну так Турція ж гарантує безпечну доставку зерна!
Напружує те, що не вказано куди!
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01.07.2022 19:46 Ответить
турки хитродупые смесь лукашески и ортодоксальной шльондры- и вашим и нащим и рыбку сьесть и на шарму сесть
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01.07.2022 19:48 Ответить
ердоганич дуже нагадує одного бульбофюрера тільки західного.
і туди сракою і сюди...
а це невдобно, як мінімум, сидіти на двох конях в галопі - можна штани порвати.
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01.07.2022 19:49 Ответить
та уже поздно - зерно ссыпали в закрома, и оно перемешалось с турецким.
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01.07.2022 19:57 Ответить
Это мы уже 9 год через суд не вернули и сотни баксов из офшоров. А там от 50 до 100 лярдов как с куста. А кацапы банально грузят и под свой флаг. Метод простой--- а вы докажите что ваше! Ведь наше.
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01.07.2022 20:01 Ответить
Турки все одно що ті євреї - готові торгувати хоч з дияволом аби мати зиск.
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01.07.2022 20:04 Ответить
И не зерно а матрешки, зерно но не украинское, украинское но не краденное ..
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01.07.2022 20:05 Ответить
турки купляють крадене, крапка. двухстульежопые
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01.07.2022 20:09 Ответить
Які заходи? Байрактари туркоморді чому безкоштовно передають не беручи грошей, якими українці скинулись? Тому що вони відбивають набагато більше на українському зерні паралельно розігруючи з себе великих "благадєтєлєй".
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01.07.2022 21:15 Ответить
Турки такі самі уроди, як і білорашисти! Радує що з ним хоч кордону немає спільного.
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02.07.2022 01:10 Ответить
 
 