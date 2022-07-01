Корабль под флагом РФ с зерном с оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким органам власти с просьбой предпринять меры относительно судна под флагом РФ, прибывшим с грузом из оккупированного Бердянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турецкой Республики. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" - написал Боднар.

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Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит он под флагом РФ.