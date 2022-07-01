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Беларусь (7527) бизнес (1593) война (46939) госзакупки (959) Россия (91316) Бюро экономической безопасности (167)

С начала полномасштабной войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 млн грн, - БЕБ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроші

БЭБ выявило государственные закупки на сумму 65 млн гривен, исполнители которых – компании с российским или белорусским происхождением.

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

То есть реализовывали товары или услуги.

Сумма таких закупок составила около 65 миллионов гривен.

Такие вопиющие случаи установили аналитики БЭБ при анализе более 400 тысяч госзакупок.

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Об этом сообщил директор БЭБ Вадим Мельник во время национального телемарафона.

"Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам", - подчеркнул Вадим Мельник.
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Топ комментарии
+15
І знов - українські гниди.
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01.07.2022 19:42
+9
Та єта вінават Парашенко, так 73% ?
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01.07.2022 19:47
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І знов - українські гниди.
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01.07.2022 19:42 Ответить
Ой... "неможе бути"...."неначасі".... не міг "найміцнійший президент " янєлох боневтфнавіч й його ЗЕкоМанда такого допустити....
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01.07.2022 20:07 Ответить
Вы не панимаити - эта другое !
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01.07.2022 20:11 Ответить
как обычно , зеленые в своём репертуаре
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01.07.2022 20:27 Ответить
Та єта вінават Парашенко, так 73% ?
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01.07.2022 19:47 Ответить
Так. Бо якби людям стало краще жити ніж до його приходу, то проголосували б за нього вдруге.
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01.07.2022 23:00 Ответить
***** рушит, ******* восстанавливают разрушенное, чтобы ***** продолжал рушить. Кругооборот ***** в природе...
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01.07.2022 19:52 Ответить
ВИ ШО, ЗАТО дивіться який канал на ЮТУБІ у СБУ, ТАКІ ВІДОСИКИ класні, і перехвати - просто ЦИмес!
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01.07.2022 19:53 Ответить
це гнидотство припиниться колись?
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01.07.2022 19:57 Ответить
а як перевіряли документи ті хто проводив ці закупки?
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01.07.2022 19:59 Ответить
Відсотки відкату малювали.
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01.07.2022 20:01 Ответить
зеленые рулят
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01.07.2022 20:28 Ответить
Не слышу скулеж зеленых клоунов про торговлю на крови и барыг ! Аууу ....
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01.07.2022 20:10 Ответить
А что, Московия за счет Украины уже привыкла снаряды и патроны выпускать.
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01.07.2022 21:46 Ответить
Лейтнанту Бакланову медальку!
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01.07.2022 22:49 Ответить
Назви прізвища де? Що проблема 'злити' данні в інтернеті?
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02.07.2022 01:14 Ответить
 
 