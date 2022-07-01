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Новости Война в Украине
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Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Стере усиление санкций против России, дальнейшую оборонную поддержку и послевоенное восстановление Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

йонас,гар,стере

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере во время его визита в Киев усиление санкций против России, дальнейшую оборонную поддержку и послевоенное восстановление Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы говорили с премьер-министром о дальнейшей оборонной поддержке для защиты наших людей. Премьер-министр сегодня посетил Черниговскую область и районы, которые пострадали от российской оккупации ... Это очень важно, чтобы правду лидеры Европы видели собственными глазами и несли ее в Европу, правдиво рассказывали европейскому обществу, что происходит в Украине – кто здесь воюет, как и какое зло Россия принесла в наше государство", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве.

По словам президента, стороны также обсудили вопрос восстановления Украины после войны. "Я очень рад, что Норвегия рассмотрит возможность присоединиться к восстановлению нашей страны", - сказал он.

Смотрите: Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере. ФОТО

Кроме того, Зеленский обсудил со Стере дальнейшее усиление санкций против России.

"Обсудили, как можно еще усилить этот процесс. Давление на РФ нужно для мира и завершения войны", - резюмировал президент.
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Норвегия тоже молодцы , дали раше по зубам Шпицбергеном. А было бы лучше всего ,если бы выгнали рашистов оттуда вообще ссаными тряпками.
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01.07.2022 19:46 Ответить
Ветеранів у нас стає дедалі більше, а після Перемоги ветеранів цієї війни буде мільйони Уявляєте, яке навантаження лягає на Міністерство у справах ветеранів? Що зробити, щоб спростити ситуацію? Кабмін знайшов рішення - міністерство скасують
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01.07.2022 19:50 Ответить
Після обговорення Стере ржав, бо йому розказали, що таке Курва-Квартал-95.
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01.07.2022 19:52 Ответить
снято с первого дубля?
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01.07.2022 19:53 Ответить
Відомий співак Арсен Мірзоян особисто пригнав з Нідерландів до Запоріжжя машину швидкої допомоги для дітей. А шо клоун? Держдачі дітям і на цьому всьо.
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01.07.2022 20:20 Ответить
Добрий співак, маю багато його пісень. Ось остання: Арсен Мірзоян - Вальс Ірпінь

А тут -- Тисяча наших пісень
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01.07.2022 20:44 Ответить
 
 