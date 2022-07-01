Действия России в войне против Украины являются "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми", - экс-руководитель Пентагона Мэттис

Россия "некомпетентно" ведет полномасштабную войну против Украины и, изолировав себя своими действиями от остального мира, "увядает".

Такое мнение на Сеульском форуме высказал министр обороны США в 2017-2019 годах Джеймс Мэттис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он назвал военные действия России "жалкими", а ее усилия в войне "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми".

Генерал Корпуса морской пехоты США, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что один из уроков этой войны – "не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО