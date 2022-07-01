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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Мэттис Джеймс (113) генерал (41)

Действия России в войне против Украины являются "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми", - экс-руководитель Пентагона Мэттис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мэттис

Россия "некомпетентно" ведет полномасштабную войну против Украины и, изолировав себя своими действиями от остального мира, "увядает".

Такое мнение на Сеульском форуме высказал министр обороны США в 2017-2019 годах Джеймс Мэттис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он назвал военные действия России "жалкими", а ее усилия в войне "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми".

Генерал Корпуса морской пехоты США, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что один из уроков этой войны – "не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции".

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Топ комментарии
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:55
+18
Никто еще так элегантно не называл кацапов ***нутыми тупорылыми дегенератами.
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01.07.2022 20:09
+16
повністю підтримую знесеня пам'ятника тій кацапській мерзенній шльондрі...
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01.07.2022 19:56
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повністю підтримую знесеня пам'ятника тій кацапській мерзенній шльондрі...
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01.07.2022 19:56 Ответить
Яка ж вона кацапка, якщо вона 100% німкеня - Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg.
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02.07.2022 00:21 Ответить
При екатерине и из-за екатерины в крыму исчезли последние готы, жившие там 1200 лет, умер готский язык - последний из восточно-германских, когда-то бывший лингва франка империи гуннов. Готов либо переселили на материк и ассимилировали, либо они приняли ислам, чтобы смешаться с татарами.
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01.07.2022 21:48 Ответить
Після смерті в 1786-му митрополита Ігнатія, митрополія Готії та Кафи була ліквідована російським урядом, а її територія приєднана до Катеринославської єпархії РПЦ. Юридично це сталося 1788 року.
Успенський скит - резиденція Готських і Кафських митрополитів. ******** вигляд.
https://crimea-is-ukraine.org/svitlytsa/gotiya-kafa

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01.07.2022 22:51 Ответить
Плани фюрера відносно Криму, якому мали повернути древню назву "Готенланд", тобто, Готія.

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01.07.2022 23:13 Ответить
Ну, собственно, во время оккупации гау так и называлось.
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02.07.2022 00:06 Ответить
А може просто до того пам'ятника добудувати коня який її буде шпилити?
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01.07.2022 21:48 Ответить
одного буде мало, її табун жеребців шпилив
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02.07.2022 00:03 Ответить
но.. это работает
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01.07.2022 19:55 Ответить
Що працює ? Захопити місто? При млрд на оборону (захоплення)? При "всьо по плану" і тисячам утилізованим? Де той план, при якому "отвліченії сіл" дохнуть сотні живої сили і техніки. При абсолютно неспідствному військовому бюджеті вони вже 4 місяць дохнуть біля Лисичанську. Де і що працює? Про живу силу я там взагалі не кажу. Їм плювати на людей.
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01.07.2022 20:18 Ответить
Бо дурне тупе та не компетентне керує цією територією заселеною такою самою бидло-масою...
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01.07.2022 19:55 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:55 Ответить
Как он точно обрисовал рузьке.
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01.07.2022 19:56 Ответить
Одним предложением сказал всю правду о росии и ее правительстве.
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01.07.2022 19:59 Ответить
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01.07.2022 19:58 Ответить
Гопники они такие
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01.07.2022 19:59 Ответить

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01.07.2022 19:59 Ответить
Гончарова , ще та продпжна хвойда Бені 😠
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01.07.2022 20:13 Ответить
Візьміть Меттіса радником в Генштаб ЗСУ!
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01.07.2022 19:59 Ответить
"Mad Dog" from wiki

Speaking at a conference sponsored by The Heritage Foundation in Washington in 2015, Mattis said he believed that Russian President Vladimir Putin's intent is "to break NATO apart." Mattis has also spoken out against what he perceives as Russia's expansionist or bellicose policies in Syria, Ukraine and the Baltic states. In 2017, Mattis said that the world order is "under the biggest attack since World War II, [...] and that is from Russia, from terrorist groups, and with what China is doing in the South China Sea.

On February 16, 2017, Mattis said the United States was not currently prepared to collaborate with Russia on military matters, including future anti-ISIL US operations. In August 2017, he said: "Despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force, undermining the sovereign and free nations of Europe".
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01.07.2022 20:10 Ответить
Генерал Меттіс, - це саме той, хто роз'їбав кацапських вагнерівців у Сирії.
Бойовий американський військовик! Прямий і чесний генерал з моральним імперативом. Тільки від таких кацапи і сруться в порткі!
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01.07.2022 23:00 Ответить
С чем нам повезло, так это с командирами орков. Особенно по типу тех, которые приказали копать траншеи в Рыжем лесу, а потом сказали, что это безопасно. Ведь во Второй мировой копали и ничего не было
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01.07.2022 20:05 Ответить
И про то, что во вторую мировую копали, сказал типа "главный герой" второй чеченской войны. Сколько же там было всего, если вот такое интеллектуальное уё... чудо руководило войсками.
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01.07.2022 21:52 Ответить
Никто еще так элегантно не называл кацапов ***нутыми тупорылыми дегенератами.
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01.07.2022 20:09 Ответить
кхм ... во всех войнах где участвовала орда у нее потери больше всех остальных .... уже сказано не раз, но видно в США об этом в военной академии не рассказывают

принцип у орков такой, собрать как можно больше мяса и кидаться ним во врага ...
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01.07.2022 20:12 Ответить
Генерал не розуміє, що аморальність - це і є глибинна суть московитів, не лише їх військових, які можуть бути при цьому навіть компетентними.
Весь західний світ нагадує пастора, який читає проповідь в оточенні зграї гієн ...
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01.07.2022 20:15 Ответить
Джеймс Меттіс, одним реченням охарактиризував русофашистів і їхнє ведення війни -це просто
геніально 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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01.07.2022 20:28 Ответить
а мне это много кого, тех которых большинство, напомнило
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01.07.2022 20:43 Ответить
"В'яне"? Та ось, як вона "в'яне": Запад пытается поставить Россию на колени. Пытается, пытается, а она все лежит и лежит
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01.07.2022 20:52 Ответить
Дурень територіями багатіє,а розумний вчиться як потім втюхати елехторату,що так потрібно було бо ми вже давно з кацапами домовились.
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01.07.2022 21:15 Ответить
І це є абсолютна правда . Хто б що не говорив , а - кацапня таки воює методами минулого століття , аля - закідаєм шапкамі !. Або - сіла єсть - ума нє надо . Ніякої логіки в діях , ніякого здорового глузду .. Гірькін характеризує дія своєї ********** як - пробивання лобом залізобетонної стіни .
Це звісно , нам - на руку . .
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01.07.2022 22:01 Ответить
Какое удивительно точное описание...
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01.07.2022 23:07 Ответить
Это говорит никто иной а генерал Меттис, "бешеный пёс", боевой генерал, с подачи которого расхерачили в ноль вагнеровцев в Сирии
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02.07.2022 00:02 Ответить
браво, "Скажений Пес" !

коротко і все за змістом
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02.07.2022 00:05 Ответить
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02.07.2022 01:18 Ответить
 
 