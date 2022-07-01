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В оккупированных районах на юге Украины нарастает партизанское движение, - директор разведки США Гейнс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Три покушения на российских ставленников на оккупированных территориях юга Украины за последних две недели указывают на усиление движения сопротивления российским захватчикам, считают американские чиновники.

Об этом говорится в публикации в CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что это может создать значительные сложности для Москвы, которая объявила о проведении референдума на недавно захваченных территориях о присоединении их к россии.

Кремль "сталкивается с ростом партизанской активности на юге Украины", заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс в среду.

США считают, что рф имеет недостаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно контролировать регион, сказал один американский чиновник.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины провели некоторые контратаки в Херсонской области, что создало ещё больше проблем для российских войск.

Первое нападение в Херсоне произошло 16 июня, когда взорвался белый внедорожник Audi Q7 пророссийского руководителя исправительной колонии в оккупированном Херсоне Евгения Соболева. Тот выжил, но был госпитализирован.

Менее чем через неделю, 24 июня, был ликвидирован пророссийский начальник департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Он также был подорван в автомобиле.

Во вторник в Херсонской области был подожжен автомобиль ещё одной пророссийской чиновницы, так называемой начальницы управления образования Ирины Махнёвой, хотя она не пострадала.

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По оценке США, россия наконец-то столкнется с серьезным противодействием со стороны местного населения.

"Думаю, Россия столкнется со значительными трудностями при попытке создать любую стабильную администрацию в этих регионах, поскольку более известные коллаборанты будут убиты, а остальные будут жить в страхе", - сказал директор по исследованиям россии американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.
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Топ комментарии
+12
Всё правильно , хай ходять и трусяться кожну хвилину.
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01.07.2022 20:08
+9
Боже, бережи та допомагай нашим партизанам
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01.07.2022 20:18
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Німецьку курву Катерину Другу яка нищила Запорожську Січ НА СМІТНИК
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01.07.2022 21:37 Ответить
Просто смешно! Кто хотел выехал и пошел в армию. А на принтере листовки печатать это не партизанщина. Сам выехал и знаю что там и как
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01.07.2022 20:06 Ответить
ну і як там?
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01.07.2022 21:14 Ответить
А не смешно, что регистрация у свинособаки 23.02.2022? совпадэниэнедумаю. Значит правильно, что листовками занимаются, если пукан воспалился, раздражает, ссут
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01.07.2022 21:16 Ответить
Всё правильно , хай ходять и трусяться кожну хвилину.
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01.07.2022 20:08 Ответить
Боже, бережи та допомагай нашим партизанам
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01.07.2022 20:18 Ответить
А який до цього має стосунок мирна партія Рух?
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01.07.2022 20:19 Ответить
в Херсоні багато проукраінських людей,думаю більшість. але дуже багато гандонів-какая разница.Недавно зустрічав одних таких,родина на двох мерсах GL-клас,втікли з Херсона,бувші патріоти партії регіонів.Сидять в селі в карпатах,кожен день шашлик,коньяк і спогади.Молоді коні,а воювати ніхто не хоче,і за кордон їх не пускають,от вони і мучаються,бідолаги. Думаю що партизан там не буде,як масовий рух спротиву,а окремі дрг і патріотичні бандюки,точно будут.Там всі чекають наших військ, бо всі повірили арестовичу і зеленському, а це біда.
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01.07.2022 20:23 Ответить
10 або 20 % кондомів з жителів Херсонщини особивої погоди не роблять - кацапів там
ненавидять усі люди.
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01.07.2022 21:35 Ответить
Мабуть, вже варто не ляси паерові й словесні точити, а конкретно заснувати при Міноборони структуру, відповідальну за координацію, консолідацію, стратегію і тактику українських партизанів?
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01.07.2022 20:24 Ответить
Був під час 2СВ штаб партизанського руху.
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01.07.2022 20:32 Ответить
зіткнеться кацапня зі всім з чим зтикаються загарбники і окупанти - не мине.
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01.07.2022 20:25 Ответить
Хочеться вірити в можливість автономного опору, але це скоріше кримінальні розбірки ... Або й навіть імітація самими колаборантами (і таке буває).
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01.07.2022 20:33 Ответить
КРАЩІ ПАРТИЗАНСЬКІ АКЦІЇ НА ОКУПОВАНИХ КАЦАПАМИ ТЕРИТОРІЯХ
ЦЕ САМОГОН З МЕТІЛОВОГО СПИРТУ. КАЦАП НЕ ВСТОЄ ПЕРЕД ЛЮБИМ
СПИРТОМ, А ТАК ХОЧ ПОМРЕ ЩАСЛИВИМ, ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ СЛІПИМ
НА ВСЕ ЖИТТЯ, ЩО ТЕЖ НЕПОГАНО
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01.07.2022 21:32 Ответить
 
 