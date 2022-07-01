В оккупированных районах на юге Украины нарастает партизанское движение, - директор разведки США Гейнс
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Три покушения на российских ставленников на оккупированных территориях юга Украины за последних две недели указывают на усиление движения сопротивления российским захватчикам, считают американские чиновники.
Об этом говорится в публикации в CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что это может создать значительные сложности для Москвы, которая объявила о проведении референдума на недавно захваченных территориях о присоединении их к россии.
Кремль "сталкивается с ростом партизанской активности на юге Украины", заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс в среду.
США считают, что рф имеет недостаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно контролировать регион, сказал один американский чиновник.
Кроме того, Вооруженные силы Украины провели некоторые контратаки в Херсонской области, что создало ещё больше проблем для российских войск.
Первое нападение в Херсоне произошло 16 июня, когда взорвался белый внедорожник Audi Q7 пророссийского руководителя исправительной колонии в оккупированном Херсоне Евгения Соболева. Тот выжил, но был госпитализирован.
Менее чем через неделю, 24 июня, был ликвидирован пророссийский начальник департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Он также был подорван в автомобиле.
Во вторник в Херсонской области был подожжен автомобиль ещё одной пророссийской чиновницы, так называемой начальницы управления образования Ирины Махнёвой, хотя она не пострадала.
По оценке США, россия наконец-то столкнется с серьезным противодействием со стороны местного населения.
"Думаю, Россия столкнется со значительными трудностями при попытке создать любую стабильную администрацию в этих регионах, поскольку более известные коллаборанты будут убиты, а остальные будут жить в страхе", - сказал директор по исследованиям россии американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.
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ненавидять усі люди.
ЦЕ САМОГОН З МЕТІЛОВОГО СПИРТУ. КАЦАП НЕ ВСТОЄ ПЕРЕД ЛЮБИМ
СПИРТОМ, А ТАК ХОЧ ПОМРЕ ЩАСЛИВИМ, ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ СЛІПИМ
НА ВСЕ ЖИТТЯ, ЩО ТЕЖ НЕПОГАНО