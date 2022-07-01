В оккупированных районах на юге Украины нарастает партизанское движение, - директор разведки США Гейнс

Три покушения на российских ставленников на оккупированных территориях юга Украины за последних две недели указывают на усиление движения сопротивления российским захватчикам, считают американские чиновники.

Об этом говорится в публикации в CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что это может создать значительные сложности для Москвы, которая объявила о проведении референдума на недавно захваченных территориях о присоединении их к россии.

Кремль "сталкивается с ростом партизанской активности на юге Украины", заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс в среду.

США считают, что рф имеет недостаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно контролировать регион, сказал один американский чиновник.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины провели некоторые контратаки в Херсонской области, что создало ещё больше проблем для российских войск.

Первое нападение в Херсоне произошло 16 июня, когда взорвался белый внедорожник Audi Q7 пророссийского руководителя исправительной колонии в оккупированном Херсоне Евгения Соболева. Тот выжил, но был госпитализирован.

Менее чем через неделю, 24 июня, был ликвидирован пророссийский начальник департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Он также был подорван в автомобиле.

Во вторник в Херсонской области был подожжен автомобиль ещё одной пророссийской чиновницы, так называемой начальницы управления образования Ирины Махнёвой, хотя она не пострадала.

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По оценке США, россия наконец-то столкнется с серьезным противодействием со стороны местного населения.

"Думаю, Россия столкнется со значительными трудностями при попытке создать любую стабильную администрацию в этих регионах, поскольку более известные коллаборанты будут убиты, а остальные будут жить в страхе", - сказал директор по исследованиям россии американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.