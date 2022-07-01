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Новости Война в Украине
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Шмыгаль Денис (2327) восстановление (174)

Предлагается создать офисы восстановления в странах-партнерах с главным офисом в Киеве, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Украина хочет не просто восстановить здания и постройки, а создать лучшую инфраструктуру, лучшие условия для проживания и бизнеса, построить страну по правилам цивилизованного мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на видеоконференции с послами стран "Большой семерки", Швейцарии и главами международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль сообщил, что уже на следующей неделе в г. Лугано состоится Конференция по вопросам восстановления Украины, где будет представлен проект соответствующего плана.

"Ключевой принцип, который предложил президент Украины при рассмотрении будущего плана восстановления, – это принцип региональной ответственности наших партнеров за области, города, городки в Украине. Есть уже часть стран, которые избрали для себя приоритеты в восстановлении. Призываем других также приобщаться к процессу", – отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, Украина должна быть восстановлена ​​по принципу build back better, а будущая инфраструктура должна соответствовать европейским стандартам. Среди прочего ключевыми принципами плана восстановления должны стать принцип безопасности, верховенство права, прозрачность, справедливая трансформация, "зеленое" восстановление, диджитализация, инклюзивность, безбарьерность, благоприятный инвестиционный климат, развитие бизнеса в Украине.

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"Восстановление Украины — процесс, который потребует многих усилий. Не только финансовых, но и усилий многих компаний. Поэтому мы ожидаем больших проектов в сфере государственно-частного партнерства. Рассчитываем, что иностранные компании будут приходить в Украину, создавать здесь рабочие места и платить налоги. Будем предлагать лучшие условия, чтобы компании оставались и продолжали свою работу в Украине и после возобновления", – подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, ключевым источником обновления Украины должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Вдобавок это могут быть льготные кредиты от партнеров, международных финансовых организаций, банков. Еще одним источником, по его словам, может стать грантовая поддержка и индивидуальные взносы. Для этого была создана платформа United24.

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Глава правительства также рассказал об организации работы этой платформы. Она состоит из нескольких уровней: лидеров государств, чиновников и официальных лиц, групп по реконструкции по направлениям.

Кроме того, Украина предлагает создать офисы востановления в странах-партнерах. При этом, как отметил Шмигаль, главный офис должен размещаться в Киеве.
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Топ комментарии
+19
Війна закінчилась,всі у охфіси бабло мити
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01.07.2022 20:05
+16
Зелень повернута на охвісах.
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01.07.2022 20:04
+16
У зеленой банды руки чешутся-подеребанить деньги выделенные зарубежными партнерами на восстановление Украины.
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01.07.2022 20:07
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Зелень повернута на охвісах.
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01.07.2022 20:04 Ответить
Війна закінчилась,всі у охфіси бабло мити
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01.07.2022 20:05 Ответить
Будет. Но не в Киеве, а в Варшаве.
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01.07.2022 20:06 Ответить
ага, прохвост Луцький уже готовий освоювати капіталовкладення
https://obukhiv.info/news/rektor-nau-poobitcyav-vidnoviti-znishchene-okupantami-u-vasilkovi/
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01.07.2022 20:06 Ответить
О це рідкісне лайно,риг недобитий.
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01.07.2022 20:09 Ответить
Идиот..... с каждым днем отступаем, а ему лишь бы офисы /сервисы... Лучше офис птрк, ольхи, нептун,сау богдана
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01.07.2022 20:07 Ответить
У зеленой банды руки чешутся-подеребанить деньги выделенные зарубежными партнерами на восстановление Украины.
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01.07.2022 20:07 Ответить
Так и есть, но Запад их знает и на это не пойдет.
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01.07.2022 20:15 Ответить
Это прибыльное дело. Главное - не назначать выбранного на конкурсе прокурора САП, который сейчас на фронте. Ну, а там всяко бывает ...
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01.07.2022 20:09 Ответить
И к каждому офису инвестняню от Каламойского
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01.07.2022 20:10 Ответить
А в український офіс знов призначимо рашистських агентів на офіційні посади чи зробимо їх просто радниками?
А навіщо було ламати державні інституції, призначаючи на пости невігласів і шкідників різного гатунку у вигляді "смотрящих"?
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01.07.2022 20:11 Ответить
Интересно, что там с офисом оборонной промышленности Украины, а то кроме офиса "дайте нам всё и сразу и желательно без контроля" ничего и не слышно
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01.07.2022 20:12 Ответить
Ви воюйте, а ми будемо пиляти відновлювати десь закордоном.
З біженцями вже порішали, що їх масово змушують звільняти гуртожитки?
"В общем-то после того, как была успешно запущена и реализована программа по расселению беженцев в рамках плана военной экономики, которую успешно разработала, но так и не презентовала орда из 2,5 тыс экспертов во главе с Данилой Гетманцевым, самое время отправить беженцев туда, где государство им создало все условия за четыре месяца, то есть куда глаза глядят."
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01.07.2022 20:12 Ответить
Ні, хлопці. *** вам, а не європейські гроші!!!

Нехай гроші на відновлення громади отримують напряму, а не через Єрмаків з Гетьманцевими.
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01.07.2022 20:14 Ответить
Это будет означать только то, что бабло будут дерибанить на местном уровне
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01.07.2022 20:24 Ответить
З місцевого рівня можуть спитати громади та центральна влада.

А хто спитає з *********** команди?
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01.07.2022 20:35 Ответить
Та да! Дофуя офісів, хороших і різних! І щоб оловн й - у Києві, а конкретніше - у ОПі! І щоб бабло стікчлося до реоіональеих офісів, а з них - в головний, в Київ, у ОПу! І ніяких прокурорів САП, ніяких конкурсів НАБУ! Офіси - наше фсьо! І головний - у Києві, ОПа!
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01.07.2022 20:15 Ответить
Кстати в СБУ 18.000 дармоедов...к примеру в Британии в 6 раз меньше...
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01.07.2022 20:18 Ответить
Мани, бабло, бабулесы... Все никак не нажрутся
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01.07.2022 20:24 Ответить
Обізьятєльно. І щоб там працювали кум-сват-брат хароших і правильних людей.
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01.07.2022 20:25 Ответить
Б*я Зелене змііне кодло почне дерибан,
яка довіра до цей влади 7,3 %?
З початку перевибори, а потім побачим
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01.07.2022 20:29 Ответить
інвест-няні готові до грандіозного крадівництва
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01.07.2022 20:30 Ответить
Ви взагалі уявляєте скільки це буде коштувати???? Чому не в посольствах, виділити " офіс" і пару людей????? Єпанутий шмигаль і всі хто цю уйню придумав!!!!
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01.07.2022 20:40 Ответить
жесть , война еще неизвестно когда закончится и как , а эти уже в очередь выстроились баблишко отмывать , просто конченные .
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01.07.2022 21:00 Ответить
*****,сразу скажи не мурижся:дайте гроші і ідіть на *** щоб ми могли будувати велику і священну за своїми принципами це мені,це тоже мені,а це тобі не треба тому я собі візьму..
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01.07.2022 21:09 Ответить
Поки що, просто *маніловщина*.
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01.07.2022 21:16 Ответить
Шмигаль не виступає що забезпечив ЗСУ всім необхідним вивіз виробництво з територій які можуть бути окуповані в нього в голові лише дерибан ставленик ахметова.
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01.07.2022 21:33 Ответить
І Єрмака назначать головним по охфісам.
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01.07.2022 21:47 Ответить
Юзік зрадів. Тут і на третю віллу вистачить.
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01.07.2022 21:49 Ответить
Горбатого могила исправит...в данном случае политическая(могила)...
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01.07.2022 22:13 Ответить
Єрмак хоче "кращі умови для проживання" чи "для бізнесу"?
Шмига, конкретизуй!
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01.07.2022 23:37 Ответить
В Маріуполі офіс, а не в Києві!!!!! Заїбали концентрувати все на тій північній околиці України!!! Децентралізація! Ні, не чули??
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02.07.2022 01:24 Ответить
 
 