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МИД РФ (1629) НАТО (8953) Финляндия (773) Швеция (889)

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – "один из самых печальных эпизодов", - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,швеція,фінляндія

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – один из самых печальных эпизодов в эволюции европейской безопасности.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Российский чиновник не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение. По его словам, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".

"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

Читайте также: Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс
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Топ комментарии
+68
Найсумніше попереду.
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01.07.2022 20:23
+35
Що, лошадка, "грустно"?
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01.07.2022 20:24
+34
Одной рукой за яйца, другой - за горло
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01.07.2022 20:35
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Найсумніше попереду.
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01.07.2022 20:23 Ответить
не с этой властью...
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01.07.2022 20:29 Ответить
Нашу владу Джонсон за лікоть трима.
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01.07.2022 20:35 Ответить
Одной рукой за яйца, другой - за горло
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01.07.2022 20:35 Ответить
О сразу видно видно пацаны чем вы думаете типичная одноклеточная вата....
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01.07.2022 20:47 Ответить
Сразу зебиленок видно, какую власть вы выбрали и иначе ее контролировать просто невозможно.
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01.07.2022 21:20 Ответить
😁😂🤣
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02.07.2022 08:07 Ответить
або як Коломойша-вструнив усю руку у ***** та шевелить пальцами. такий варіант мені більш до вподоби, з рукою "Чубаренко")
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01.07.2022 20:43 Ответить
вот не думал, что недвижимость "прикольной" Семьи в Лондоне окажется не только хорошим крючком для Верховного, но и спасательным кругом для Украины, а скорее - элементом строгого ошейника для его КоЗе Ностры..)(
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01.07.2022 20:46 Ответить
Фінляндія перетвориться не на переферію НАТО. а передовий рубіж боротьби з рашизмом. Переферія це Велика Британія ,США. Франція.
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01.07.2022 21:15 Ответить
"Великая Россия" - говорите? В словах мне этих слышится обман.
А если нет, прошу вас назовите, Мне полный список "НЕ великих стран "
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02.07.2022 06:24 Ответить
Порошенко потролив пуйла....
https://www.youtube.com/watch?v=VyN9a52l-n4
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02.07.2022 08:06 Ответить
Русафобия же. Что не ясно?
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01.07.2022 20:24 Ответить
Взагалі то дуже приємно слухати кацапський скульож. А пів року тому: НАТО до кордонів 97 року, гарантії безпеки для кацапії.
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01.07.2022 20:35 Ответить
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01.07.2022 22:36 Ответить
Що, лошадка, "грустно"?
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01.07.2022 20:24 Ответить
да не грустно этому *****..... просто жалеет что не мы (Раша) первыми захватили Финляндию Швецию и Норвегию..
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01.07.2022 20:27 Ответить
Норвегия член НАТО с 1949 года! Основатель , можно сказать!
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01.07.2022 21:32 Ответить
Та лошадка вообще в отключке от аргентинского веселого порошка.
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01.07.2022 20:28 Ответить
Поплачте, лапті
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01.07.2022 20:26 Ответить
Они просто гопникоа не любят
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01.07.2022 20:26 Ответить
ой да ладно,пьяный прес-алкаше может сплясать Захарова Калинка Шариков Собачье сердце
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01.07.2022 20:26 Ответить
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01.07.2022 20:31 Ответить
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01.07.2022 20:33 Ответить
Бендеронацисти фіношведські.
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01.07.2022 20:27 Ответить
А Украина, благодаря зе-уродам, не получила даже ПДЧ. Враги сидят в офисе и не боятся
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01.07.2022 20:28 Ответить
Тепер рашисти з Пітера не з'їздять скупитись до Фінляндії на вихідних, тому вони й скулять. А в Швеції будуть бази та ракети НАТО.
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01.07.2022 20:29 Ответить
Доречі, на власні очі бачив тури фінів в Членінград на уікенди-набухатися, та як козломорді за жратвою їздили "в фінку" за харчами. це 98-00 рр.
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01.07.2022 20:47 Ответить
Так они и сейчас ездят, потому-что там нормальные продукты и дешевле. Там капитализм социальный, а на уродине рашизм скрепный! Потому и едут, суки гнилые! Тупые орки хотять жить как на "западе" но при этом их не навидят!
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01.07.2022 21:38 Ответить
грустно им - жалкие неудачники!
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01.07.2022 20:29 Ответить
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01.07.2022 20:30 Ответить
так бомбить воронеж уже на этом эпизоде, не дожидаясь общего вида наступающего конца параши ! )
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01.07.2022 20:31 Ответить
а чекали шо?
шо США підуть з НАТО, стратегі лаптехромосомні?
це вам не рижого по холці гладити і золотим дощем поливати...
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01.07.2022 20:31 Ответить
Обосравшийся плешивый геостратег который долго скулил про "подлетное время"? Дауш - грустный эпизод.
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01.07.2022 20:31 Ответить
кто такой "дауш"?
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01.07.2022 20:47 Ответить
Дауш это наверное грустная лощадь или пискин-толмач!
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01.07.2022 21:42 Ответить
Еще один то ли "лошаденка внучек", то ли "захировой сынок"!!! Несет очередной бред!!!
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01.07.2022 20:31 Ответить
Там достаточно поставить один батальон армии США. И все. И вы отсо...те, кацапы.
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01.07.2022 20:32 Ответить
Ах это была прекрасная
Картина,как в рот х уйла взье бали шведы й финны
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01.07.2022 20:33 Ответить
Финляндия и маршал Маннергейм трижды обосрали таваристча Сралина...в 1939 году...в 1941..и в 1944гг...
Марк Солонин документально подтвердил..дохлый ссср трижды нападал на Финляндию в указанные мной годы...
ДедываевалЫ блин. .
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01.07.2022 20:34 Ответить
Яке сумно?! Ви покидьки "вступом до нато" війну в Україні обгрунтовували. Давайте мерщій нападайте на Швецію та Фінляндію
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01.07.2022 20:35 Ответить
https://youtu.be/fQoXvG-EVxI
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01.07.2022 20:35 Ответить
кацапофобія стала трендом
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01.07.2022 20:36 Ответить
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01.07.2022 21:27 Ответить
"...Это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере...".
На ВАШЕМ Севере
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01.07.2022 20:38 Ответить
У них більша частина території - за полярним колом, тому вони такі відморозки
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01.07.2022 20:41 Ответить
Моржовая піzда кацапам
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01.07.2022 20:39 Ответить
А шо такоє - ***** ж казало, що не вбачає у тому ніякої проблеми. Цей зам тупий зовсім? Нахєра його там тримають? Достатньо і однієї прес-алкаше, вона усе розуміє і розтлумачує
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01.07.2022 20:40 Ответить
Вступление в НАТО Швеции и Финляндии - один из самых печальных эпизодов существования рашисткой ********* !
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01.07.2022 20:40 Ответить
путен жы сказал што "ничиво не имеет против", придатиле!
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01.07.2022 20:40 Ответить
Кацапи , спустіть пар і не дригайтесь , так як ваша раша - засраша нікого не цікавить , крім вашого товариша по крові Сі Цзіньпіня
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01.07.2022 20:40 Ответить
Сі Цюнь-Пиня
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01.07.2022 21:36 Ответить
Поки робили піруети в Чорному морі профукали Балтійське, а на додачу щей плюс тисяча кілометрів додаткового кордону з НАТО.
Але всі ці кислі обличчя лише фальшива гра, путіну начхати на нових членів альянсу якщо ними не є колишні країни срср.
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01.07.2022 20:41 Ответить
"Російський чиновник не розуміє мотиви, якими керувалися Фінляндія та Швеція, ухвалюючи таке рішення"...
так і знав шо одні безмозглі барани там на кацапській мзс і вошдь їхній унюханий мерін.
роги і копита є - мізків нема
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01.07.2022 20:42 Ответить
Так їхні дії є результатом спроб зміни границь у Європі у 21 столітті !!!
Інакше вони би і не вступали - воно їм треба ?
Догадайтеся , хто спонукав Швецію та Фінляндію до НАТО
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01.07.2022 20:58 Ответить
Монголия!)))
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01.07.2022 21:47 Ответить
Нравиться не нравиться, -
А НАТО расширяется.
Терпи парашная красавица.
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01.07.2022 20:46 Ответить
...это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

Не ссы, дорогой. Не будет там скоро никакого севера. Будет юг Финляндии.
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01.07.2022 20:47 Ответить
А він правий. Саме такою логікою вони й керуються. Там і справді найслабкіше місце НАТО на кордоні з рашкою і його треба захищати і розміщувати там ракети. Кацапи. Біжіть геть з України щоб хоч було ким латати такий довгий кордон з НАТО і не забувайте що тепер Калінінград в котлі.
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01.07.2022 20:47 Ответить
Та нічого вже. Є в нас свій національний телепорт, поділимося з калінінградцями, нам для них не шкода:

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01.07.2022 22:46 Ответить
відсовували дурні НАТО від себе та мають +1340км кордону з ним
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01.07.2022 20:50 Ответить
і це не включаючі Україну, поки що...
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01.07.2022 21:31 Ответить
Просто фіни не хочуть, щоб орда з ними зробила те, що з Україною. А з цього орда й сумує
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01.07.2022 20:51 Ответить
НАТО мегает кацапам нападать на соседей
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01.07.2022 20:58 Ответить
Это какраз тот случай, когда пытались обосрать кого-то не снимая штанов и теперь (удивлённо: - ты смотри!!!) гавно в штанах, в лаптях и онучах, ещё и мухи окружили...
А они стоят такие и - "Как так-то?"...
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01.07.2022 20:59 Ответить
Жизнь каждого Шведа и Фина очень дорого стОит...Шариковы на рабzzee стоят Пятак и пузырь Бормотухи..типа бояра

...
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01.07.2022 21:01 Ответить
За що боролись, на те й напоролись!
Для Грушка даю переклад орківською:
Что ни сделает дурак, получается не так!
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01.07.2022 21:01 Ответить
Такі да, ГРУшка, ти прав! Вам звізда! І тепер без варіантів. 😊
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01.07.2022 21:03 Ответить
Россия всегда славилась Идиотами...
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01.07.2022 21:08 Ответить
Так , а Ідіотизм , як ми знаємо , хвороба невиліковна - це назавжди 😏
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01.07.2022 21:14 Ответить
Один із самих радісних епізодів.
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01.07.2022 21:11 Ответить
там живут норды,у них свой мир,в отличии от вас голожопых ,а проституток типа раша-параша в печь *****,дармоеды,татаро монгольские ********.
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01.07.2022 21:13 Ответить
Тем временем а Узбекистане Майдан...тысячи людей вышли на площади и улицы сообщает Агентство Рейтерс...
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01.07.2022 21:15 Ответить
А по какому поводу праздник?...
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01.07.2022 21:43 Ответить
"Якщо ми слідуватимемо логіці рашистських рішень, після того, як вступ Білорусії в союзну державу буде остаточно оформлений, в рашиста почнуть говорити про те, що найбільша вразливість - це російсько-білоуський з Україною кордон, який треба захищати, тому там треба розміщувати війська, озброєння. Це все привело до війни в Україні,погіршення світової безпеки, і це істотно ускладнює становище в цілому світі., -
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01.07.2022 21:25 Ответить
ясно що тупі зомбі нічого не розуміють,
а тим паче мотиви
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01.07.2022 21:30 Ответить
найсумніша історія це існування кацапа на цій мальовничій планеті
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01.07.2022 21:45 Ответить
Скоро і московські горобці вступлять в НАТО. Летиш, летиш, а внизу одні пришелепкуваті колами ходять...
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01.07.2022 21:46 Ответить
У Маші Захерової мабуть стався оргазм....анальний....
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01.07.2022 21:49 Ответить
Лошадь засумувала, пожуй овса ,може попустить...
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01.07.2022 21:50 Ответить
Нє. Падажі. А главний сказав - шо то їх справа...
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01.07.2022 22:08 Ответить
нравица не нравица, нато расширяется
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01.07.2022 22:13 Ответить
Для Грушка як дипломата, це подвійний удар. Його предок тривалий час був резидентом КГБ саме в Норвегії,Швеції,ще з хрущевських часів і завжди боровся проти НАТО, а син свідок капітулірен, все за що "боролились" пішло прахом.
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01.07.2022 22:14 Ответить
спи моя красавица
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01.07.2022 22:17 Ответить
"Найсумнішим епізодом" буде, коли тобі, Лавров, швабру в очко засунуть.
Поки що до "найсумнішого епізоду" справа не дійшла...
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01.07.2022 22:46 Ответить
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01.07.2022 23:11 Ответить
Так больше теперь борзо кошмарить подлодками не станет возможности у касабов. Много лет Лафа была--- но всегда кончается.
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01.07.2022 23:45 Ответить
Кацапы обосрались потому что 800 км границы с нато разорятся охранять, это скует много войск параши, следовательно, меньше в Украине смогут воевать
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01.07.2022 23:57 Ответить
Мотивы он не понимает. Видать, родной медведь на ухо наступил
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02.07.2022 00:13 Ответить
А мы? Мы когда вступим в НАТО? От НАТО рашку он як плюще, а в ОПе, вместо того, чтобы подать заявку на ПДЧ в НАТО, Козырь - Ермак разливается про какие-то мифические ,,гарантии безопасности для нейтральной Украины"
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02.07.2022 05:34 Ответить
Скотина путинячья, абыдна, да?
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02.07.2022 09:43 Ответить
"Мы рождены,
Чтоб Кафку сделать былью!"
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02.07.2022 10:04 Ответить
можете кацапы хоть на говно изойти,Финляндии и Швеции в нато быть!
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02.07.2022 12:40 Ответить
Одним з найсумніших епізодів для вас будуть повідомлення у ЗМІ накшталт - "на китайсько - фінляндському кордоні проходить облаштування пунктів пропуску..."
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02.07.2022 17:49 Ответить
 
 