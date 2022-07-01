Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – "один из самых печальных эпизодов", - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – один из самых печальных эпизодов в эволюции европейской безопасности.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Российский чиновник не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение. По его словам, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".
"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.
Пожалуйста, подождите...
А если нет, прошу вас назовите, Мне полный список "НЕ великих стран "
https://www.youtube.com/watch?v=VyN9a52l-n4
шо США підуть з НАТО, стратегі лаптехромосомні?
це вам не рижого по холці гладити і золотим дощем поливати...
Картина,как в рот х уйла взье бали шведы й финны
Марк Солонин документально подтвердил..дохлый ссср трижды нападал на Финляндию в указанные мной годы...
ДедываевалЫ блин. .
На ВАШЕМ Севере
Але всі ці кислі обличчя лише фальшива гра, путіну начхати на нових членів альянсу якщо ними не є колишні країни срср.
так і знав шо одні безмозглі барани там на кацапській мзс і вошдь їхній унюханий мерін.
роги і копита є - мізків нема
Інакше вони би і не вступали - воно їм треба ?
Догадайтеся , хто спонукав Швецію та Фінляндію до НАТО
А НАТО расширяется.
Терпи парашная красавица.
Не ссы, дорогой. Не будет там скоро никакого севера. Будет юг Финляндии.
А они стоят такие и - "Как так-то?"...
...
Для Грушка даю переклад орківською:
Что ни сделает дурак, получается не так!
а тим паче мотиви
Поки що до "найсумнішого епізоду" справа не дійшла...
Чтоб Кафку сделать былью!"