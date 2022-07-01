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Новости Война в Украине
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геноцид (390) МИД (6654) Меморандум (119) Международный суд ООН (144) военные преступления (1159)

Украина обратилась в Международный Суд ООН и требует от РФ признания ответственности и полного возмещения нанесенного ущерба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,кримінальний

1 июля 2022 года Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против РФ по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан, Россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала 24 февраля 2022 широкомасштабное вторжение по всей территории Украины. В поданном сегодня Меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него является одним из важнейших международных договоров, созданных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако Россия исказила этот договор, чтобы оправдать совершение зверств против Украины".

Меморандум Украины показывает, как с 2014 года Россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида. Россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерба, уничтожая города и села. Президент России прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого "геноцида". Это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения Россией своих фундаментальных обязанностей по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вооруженной агрессии РФ в Украине 343 ребенка погибли, более 635 - ранены, - Офис Генпрокурора

26 февраля 2022 года, спустя всего два дня после того, как Россия начала новую волну агрессии, Украина возбудила дело против России в Международном Суде ООН. Суд быстро созвал слушания и 16 марта 2022 г. издал Приказ о применении временных мер. 13 голосами против 2 Суд постановил, что "Россия должна немедленно прекратить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины".

Однако Россия намеренно нарушила приказ суда. Представитель Кремля прямо заявил, что Россия будет игнорировать Приказ самого авторитетного судебного учреждения мира. В тот же день, когда Суд издал Приказ, Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, убив 600 мирных жителей, искавших возможность сохранить свою жизнь под непрерывными обстрелами России. В то время, когда Украина готовилась предоставить свой Меморандум и доказательства в Гааге, Россия обстреляла мирных жителей торгового центра в Кременчуге. В представлении Украины в Международный Суд ООН содержится требование привлечь Россию к ответственности также и за невыполнение обязательного Приказа Суда.

Россия должна заплатить за свое бесчеловечное поведение, за разрушения и страдания, которые она нанесла Украине и украинскому народу. Сегодняшнее представление в высший судебный орган Организации Объединенных Наций является важным шагом в процессе привлечения России к ответственности и получения от нее соответствующего возмещения", — говорится в заявлении МИД.

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Топ комментарии
+3
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01.07.2022 20:42
+2
Росія- це паханстан, який не признає ні яки міжнародні закони.
Приклад-- собез ООН. Що з того, коли Україна звернулася до ООН
з приводу агресії -- результат- " О ".
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01.07.2022 20:50
+1
В ООН?.......
Ну разве шо попистеть ни о чём, повыражать там всякое.
Чем там ещё ООН занимается?
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01.07.2022 20:54
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01.07.2022 20:42 Ответить
Росія- це паханстан, який не признає ні яки міжнародні закони.
Приклад-- собез ООН. Що з того, коли Україна звернулася до ООН
з приводу агресії -- результат- " О ".
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01.07.2022 20:50 Ответить
В ООН?.......
Ну разве шо попистеть ни о чём, повыражать там всякое.
Чем там ещё ООН занимается?
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01.07.2022 20:54 Ответить
В спортлото еще можно написать. Результат будет такой же.
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02.07.2022 00:33 Ответить
Якщо зелені покидьки буду вимагати компенсації від Рашки, як за Крим, тоді ми "виграємо".

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
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01.07.2022 20:56 Ответить
"Якщо зелені.." Звісно будуть тупити чи шкодити навмисно. Для того і у владу йшли. Точно,що не для процвітання і зміцнення України.
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01.07.2022 21:27 Ответить
хух відбій ..до роботи .
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01.07.2022 20:57 Ответить
Текст поданння до суду досить коцурбатий. Акцент чомусь зроблено на звнуваченні росією України в геноциді. Навіть людині,котра " в темі" зрозуміти , вчому самеУкраїна звинувачуєРФ складно - чи в наклепі на Україну в геноциді , чи власно в геноциді Росії над уркраїнцями. І дочого " Україна вимагає Росію визнати. відповідальність....". Да РФ пошлет, как всегда посилает и обреше.

Такий важливий документ, а здаеться, що його Коля-Котлета писав.
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01.07.2022 20:58 Ответить
Ага,вже!!!Жест доброй воли устроить?Мені здається і як так собі мислю,що ми в такій опі будемо поки наші зелені гобліни будуть якось ловіювати голосами в раді з опзжежниками,які тільки і раді щоб їх не взяли за яйця,що ми ще добрих сто років не відбудуємо і не побудуємо нового.Для початку потрібно зі своїх колаборантів і ссучених депутатів усе їхнє майно позабирати якого стане ще з запасом,а потім вже щось казати про репарації від кацапів.
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01.07.2022 21:05 Ответить
Мінімум 1, 5 ТРІЛІОНА ДОЛАРІВ московія ввина Україні за руйнування які вона спричинила в Україні своїми діями
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01.07.2022 21:24 Ответить
до тех пор пока украинская власть соучавствует с ****** в проведении спецоперации (а не войны), все разговоры о компенсациях и прочая болтовня на эту тему, есть не более чем популизм и пиар.
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01.07.2022 21:36 Ответить
 
 