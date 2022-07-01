Украина обратилась в Международный Суд ООН и требует от РФ признания ответственности и полного возмещения нанесенного ущерба

1 июля 2022 года Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против РФ по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан, Россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала 24 февраля 2022 широкомасштабное вторжение по всей территории Украины. В поданном сегодня Меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него является одним из важнейших международных договоров, созданных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако Россия исказила этот договор, чтобы оправдать совершение зверств против Украины".

Меморандум Украины показывает, как с 2014 года Россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида. Россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерба, уничтожая города и села. Президент России прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого "геноцида". Это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения Россией своих фундаментальных обязанностей по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку.

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26 февраля 2022 года, спустя всего два дня после того, как Россия начала новую волну агрессии, Украина возбудила дело против России в Международном Суде ООН. Суд быстро созвал слушания и 16 марта 2022 г. издал Приказ о применении временных мер. 13 голосами против 2 Суд постановил, что "Россия должна немедленно прекратить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины".

Однако Россия намеренно нарушила приказ суда. Представитель Кремля прямо заявил, что Россия будет игнорировать Приказ самого авторитетного судебного учреждения мира. В тот же день, когда Суд издал Приказ, Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, убив 600 мирных жителей, искавших возможность сохранить свою жизнь под непрерывными обстрелами России. В то время, когда Украина готовилась предоставить свой Меморандум и доказательства в Гааге, Россия обстреляла мирных жителей торгового центра в Кременчуге. В представлении Украины в Международный Суд ООН содержится требование привлечь Россию к ответственности также и за невыполнение обязательного Приказа Суда.

Россия должна заплатить за свое бесчеловечное поведение, за разрушения и страдания, которые она нанесла Украине и украинскому народу. Сегодняшнее представление в высший судебный орган Организации Объединенных Наций является важным шагом в процессе привлечения России к ответственности и получения от нее соответствующего возмещения", — говорится в заявлении МИД.

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