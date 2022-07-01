Украина отменила лицензирование экспорта пшеницы и квотирование экспорта азотных удобрений, разрешила экспорт овса, - Кабмин

Пшеница и ее смесь с рожью (меслин) исключены из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

"Исключены товарные позиции "Овес" и "Удобрения минеральные или химические, азотные" из Объемов квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию. В то же время эти позиции включены в Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию", - добавил он в своем сообщении.

Читайте также: Корабль под флагом РФ с зерном с оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

Как сообщалось, правительство Украины 7 марта расширило перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Минэкономики: в перечень лицензируемого экспорта были включены пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца и подсолнечное масло.

Уже в марте кукуруза и растительное масло были исключены из этого перечня, однако пшеница оставалась, несмотря на просьбы участников рынка.

Что касается овса, то 5 марта был введен запрет на его экспорт в виде нулевой квоты.

Азотные удобрения вначале также были запрещены к вывозу, однако в конце марта правительство разрешило их экспорт в пределах квоты в квартал 210 тыс. тонн или 70 тыс. тонн в месяц.

Украине в июне текущего года удалось нарастить экспорт зерновых к маю на 23% - до 1,4 млн тонн. В разрезе культур на кукурузу пришлось 86%, пшеницу – 10%, ячмень – 3%.

Читайте также: Украина ежемесячно наращивает экспорт зерна на 50% в условиях блокады портов, - Мининфраструктуры