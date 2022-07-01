В Кременчуге найден еще один фрагмент тела жертвы ракетного удара по ТЦ, разбор завалов проведен на 90%, - ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили об обнаружении еще одного фрагмента тела одного из погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области по результатам разбора 90% завалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме ГСЧС.

"По состоянию на 20:00 в Кременчуге обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 90% общей площади ТЦ "Амстор". Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек и пострадали 64 человека, из которых 26 - госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Ранее по результатам анализа 88% завалов сообщалось об обнаружении 28 фрагментов тел. Количество погибших, пострадавших и госпитализированных отмечалось такое же.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. На 22-40 27 июня было известно о 15 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.