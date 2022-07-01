Более 30 стран инициировали приостановление членства России и Беларуси в международных спортивных федерациях

Членство России и Беларуси во всех международных спортивных федерациях должно быть приостановлено, их представители не должны занимать руководящие должности в этих спортивных организациях; также должны быть приостановлены международные спортивные трансляции на территории РФ и РБ.

Как сообщил во время брифинга в Варшаве в пятницу министр спорта Польши Камиль Бортничук, таково совместное заявление министров спорта 34 стран мира, в частности большинства стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский министр подчеркнул, что международные и национальные спортивные организации должны также рассмотреть возможность запрещения трансляций своих соревнований на территории России и Беларуси.

"В этом контексте уже есть определенные успехи. В связи с тем, что с самого начала мы тесно сотрудничаем в этом вопросе с правительством Великобритании, Премьер-лига решила приостановить сигнал со своего чемпионата в России и Беларуси", - подчеркнул польский министр.

Он отметил, что под совместным заявлением подписались 25 из 27 стран ЕС (кроме Болгарии и Венгрии), а также Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония, Норвегия и Канада.

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По словам Бортничука, к этой инициативе, вероятно, в ближайшее время присоединятся Исландия и Лихтенштейн.

Польский министр констатировал, что к бойкоту, однако, не присоединилась Швейцария, на территории которой расположены офисы многих международных спортивных организаций.

Бортничук также сообщил, что польское министерство в сотрудничестве белорусским фондом спортивной солидарности создали рекомендательную группу, которая будет предоставлять организаторам разных спортивных соревнований информацию об участниках из РФ и РБ, которые будут пытаться регистрироваться на соревнования. Эти рекомендации будут базироваться на изучении связей этих спортсменов с властями России либо Беларуси, спонсорами из этих стран, а также будут изучать высказывания этих спортсменов об агрессии России против Украины.

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"Абсолютно нет такой возможности, чтобы в турнирах принимали участие представители России либо Беларуси под любыми символами этих стран", - подчеркнул польский министр.

Бортничук также сообщил, что россияне и белорусы не должны участвовать в Европейских Играх, которые в 2023 году должны пройти в Кракове.

"Для меня очевидно, что они не примут участия в этих играх", – заявил он.

Напомнив, что окончательное решение будет принимать Европейский Олимпийский комитет, министр подчеркнул, что "не представляет себе, что россияне и белорусы будут выступать в Кракове в контексте того, что происходит совсем недалеко от Кракова".

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Бортничук заметил, что первая версия похожего заявления была принята в марте. Она предусматривала исключение российских и белорусских спортсменов из международных соревнований. Нынешнее заявление является углублением позиции стран в свете появления сигналов о том, что некоторые международные федерации, например бобслея и скелетона, хотят понемногу отменять запреты на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в этих дисциплинах.